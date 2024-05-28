https://sarabic.ae/20240528/عسكريون-روس-يحررون-جنود-تشاديين-بعملية-خاصة-في-أفريقيا-الوسطى--1089289186.html
عسكريون روس يحررون جنود تشاديين بعملية خاصة في أفريقيا الوسطى
عسكريون روس يحررون جنود تشاديين بعملية خاصة في أفريقيا الوسطى
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن عسكريين روس نفذوا عملية مشتركة مع زملائهم من جمهورية تشاد لتحرير عسكريين تشاديين من الأسر لدى جماعات مسلحة غير... 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T17:00+0000
2024-05-28T17:00+0000
2024-05-28T17:03+0000
روسيا
أخبار تشاد
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية: "قبل تسعة أشهر، أثناء إزالة الألغام في مطار في منطقة تيبستي (تشاد)، أسر مسلحون إسلاميون 21 فردًا من القوات المسلحة التشادية واحتجزوهم، في معسكر إرهابي في ظروف غير إنسانية وتعرضوا للتعذيب".وأضافت أنه وبعد عملية التحرير الناجحة، تم نقل جميع السجناء أولاً إلى قاعدة مؤقتة، حيث قدم الأطباء الروس المساعدة المؤهلة اللازمة وأجروا عمليات لإزالة الشظايا، وبعد ذلك، وتحت السيطرة وبرفقة عسكريين روس، تم إجلاء الأشخاص المحررين إلى وطنهم.وعقب نتائج عملية تحرير الأسرى، شكر وزير دفاع جمهورية تشاد، روسيا، مشيرا إلى أنها كانت دائماً شريكاً موثوقاً للدول الأفريقية، على عكس فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.خبير: تشاد تسعى لإعادة النظر في الاتفاقيات العسكرية بما يحقق التوازنوفي يناير/كانون الثاني 2024، عُقدت اجتماعات رسمية بين رئيسي روسيا وتشاد، وكذلك رؤساء الإدارات العسكرية، في موسكو بهدف تحسين التفاعل بين الإدارات بين البلدين.
https://sarabic.ae/20240514/مسؤول-تشادي-يوضح-أهم-المتغيرات-بعد-الانتخابات-والاتجاه-نحو-روسيا-1088840552.html
أخبار تشاد
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روسيا, أخبار تشاد
عسكريون روس يحررون جنود تشاديين بعملية خاصة في أفريقيا الوسطى
17:00 GMT 28.05.2024 (تم التحديث: 17:03 GMT 28.05.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن عسكريين روس نفذوا عملية مشتركة مع زملائهم من جمهورية تشاد لتحرير عسكريين تشاديين من الأسر لدى جماعات مسلحة غير شرعية في أفريقيا الوسطى.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية: "قبل تسعة أشهر، أثناء إزالة الألغام في مطار في منطقة تيبستي (تشاد)، أسر مسلحون إسلاميون 21 فردًا من القوات المسلحة التشادية واحتجزوهم، في معسكر إرهابي في ظروف غير إنسانية وتعرضوا للتعذيب".
وأضافت أنه وبعد عملية التحرير الناجحة، تم نقل جميع السجناء أولاً إلى قاعدة مؤقتة، حيث قدم الأطباء الروس المساعدة المؤهلة اللازمة وأجروا عمليات لإزالة الشظايا، وبعد ذلك، وتحت السيطرة وبرفقة عسكريين روس، تم إجلاء الأشخاص المحررين إلى وطنهم.
وعقب نتائج عملية تحرير الأسرى، شكر وزير دفاع جمهورية تشاد، روسيا، مشيرا إلى أنها كانت دائماً شريكاً موثوقاً للدول الأفريقية
، على عكس فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، عُقدت اجتماعات رسمية بين رئيسي روسيا وتشاد، وكذلك رؤساء الإدارات العسكرية، في موسكو بهدف تحسين التفاعل بين الإدارات بين البلدين.