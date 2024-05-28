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عسكريون روس يحررون جنود تشاديين بعملية خاصة في أفريقيا الوسطى
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عسكريون روس يحررون جنود تشاديين بعملية خاصة في أفريقيا الوسطى
عسكريون روس يحررون جنود تشاديين بعملية خاصة في أفريقيا الوسطى
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن عسكريين روس نفذوا عملية مشتركة مع زملائهم من جمهورية تشاد لتحرير عسكريين تشاديين من الأسر لدى جماعات مسلحة غير... 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T17:00+0000
2024-05-28T17:03+0000
روسيا
أخبار تشاد
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية: "قبل تسعة أشهر، أثناء إزالة الألغام في مطار في منطقة تيبستي (تشاد)، أسر مسلحون إسلاميون 21 فردًا من القوات المسلحة التشادية واحتجزوهم، في معسكر إرهابي في ظروف غير إنسانية وتعرضوا للتعذيب".وأضافت أنه وبعد عملية التحرير الناجحة، تم نقل جميع السجناء أولاً إلى قاعدة مؤقتة، حيث قدم الأطباء الروس المساعدة المؤهلة اللازمة وأجروا عمليات لإزالة الشظايا، وبعد ذلك، وتحت السيطرة وبرفقة عسكريين روس، تم إجلاء الأشخاص المحررين إلى وطنهم.وعقب نتائج عملية تحرير الأسرى، شكر وزير دفاع جمهورية تشاد، روسيا، مشيرا إلى أنها كانت دائماً شريكاً موثوقاً للدول الأفريقية، على عكس فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.خبير: تشاد تسعى لإعادة النظر في الاتفاقيات العسكرية بما يحقق التوازنوفي يناير/كانون الثاني 2024، عُقدت اجتماعات رسمية بين رئيسي روسيا وتشاد، وكذلك رؤساء الإدارات العسكرية، في موسكو بهدف تحسين التفاعل بين الإدارات بين البلدين.
https://sarabic.ae/20240514/مسؤول-تشادي-يوضح-أهم-المتغيرات-بعد-الانتخابات-والاتجاه-نحو-روسيا-1088840552.html
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روسيا, أخبار تشاد
روسيا, أخبار تشاد

عسكريون روس يحررون جنود تشاديين بعملية خاصة في أفريقيا الوسطى

17:00 GMT 28.05.2024 (تم التحديث: 17:03 GMT 28.05.2024)
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي.
 تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن عسكريين روس نفذوا عملية مشتركة مع زملائهم من جمهورية تشاد لتحرير عسكريين تشاديين من الأسر لدى جماعات مسلحة غير شرعية في أفريقيا الوسطى.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية: "قبل تسعة أشهر، أثناء إزالة الألغام في مطار في منطقة تيبستي (تشاد)، أسر مسلحون إسلاميون 21 فردًا من القوات المسلحة التشادية واحتجزوهم، في معسكر إرهابي في ظروف غير إنسانية وتعرضوا للتعذيب".
وأضافت أنه وبعد عملية التحرير الناجحة، تم نقل جميع السجناء أولاً إلى قاعدة مؤقتة، حيث قدم الأطباء الروس المساعدة المؤهلة اللازمة وأجروا عمليات لإزالة الشظايا، وبعد ذلك، وتحت السيطرة وبرفقة عسكريين روس، تم إجلاء الأشخاص المحررين إلى وطنهم.
علم تشاد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
مسؤول تشادي يوضح أهم المتغيرات بعد الانتخابات والاتجاه نحو روسيا
14 مايو, 17:58 GMT
وعقب نتائج عملية تحرير الأسرى، شكر وزير دفاع جمهورية تشاد، روسيا، مشيرا إلى أنها كانت دائماً شريكاً موثوقاً للدول الأفريقية، على عكس فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.
خبير: تشاد تسعى لإعادة النظر في الاتفاقيات العسكرية بما يحقق التوازن
وفي يناير/كانون الثاني 2024، عُقدت اجتماعات رسمية بين رئيسي روسيا وتشاد، وكذلك رؤساء الإدارات العسكرية، في موسكو بهدف تحسين التفاعل بين الإدارات بين البلدين.
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