https://sarabic.ae/20240528/قيادي-جنوبي-يوضح-لـسبوتنيك-حقيقة-الخلافات-بين-الانتقالي-والرئاسي-اليمني-حول-المناصب-الحكومية-1089288180.html

قيادي جنوبي يوضح لـ"سبوتنيك" حقيقة الخلافات بين الانتقالي والرئاسي اليمني حول المناصب الحكومية

قيادي جنوبي يوضح لـ"سبوتنيك" حقيقة الخلافات بين الانتقالي والرئاسي اليمني حول المناصب الحكومية

سبوتنيك عربي

صرح القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي،منصور صالح، إن الطرف الشريك في مجلس القيادة الرئاسي باليمن، لم يكن جاد خلال العامين الماضيين في تنفيذ مخرجات مشاورات... 28.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-28T16:00+0000

2024-05-28T16:00+0000

2024-05-28T16:00+0000

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وأوضح صالح في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، "أن مخرجات مشاورات دول مجلس التعاون الخليجي المنعقدة في الرياض في أبريل/نيسان 2022م، نصت على المناصفة بين الجنوب والشمال، في تولي المناصب العليا في مجلس القيادة و الحكومة وباقي مؤسسات الدولة، وذلك في محاولة لتحقيق حالة من التوازن في إدارة المرحلة الحالية حتى الوصول إلى تسوية شاملة، وحل يرتضيه شعب الجنوب لقضيته العادلة".وأضاف القيادي في الانتقالي، أن العامين الماضيين أثبتا أن الطرف الشريك في مجلس القيادة غير جاد في تنفيذ ماتم التوافق حوله، ومارس عبثاً في الوظيفة العامة للدولة، من خلال تمكين المقربين وإعادة تدوير الفاسدين على حساب الكفاءات والتوافق الذي تم التوقيع عليه". وأشار صالح إلى أن"مجلس القيادة عمد إلى إصدار قرارات تعيينات- معلنة وسرية لعدد كبير من العناصر من خارج الجنوب، بما فيهم عناصر كانت محسوبة على نصار الله، فيما تم تعطيل عدد من الترشيحات الخاصة بالكوادر الجنوبية، وهذا أمر يرى فيه المجلس الانتقالي إخلال بالتوافق".ونوّه صالح، إلى ضياع الكثيرمن الوقت في إنجاز ما تم التوافق حوله بخصوص الشراكة في إدارة الدولة ومكافحة الفساد وإصلاح المؤسسات، ومن ذلك إصلاح ملف السلك الدبلوماسي المترهل والمشبع بالفساد، والذي يسيطرعليه بصورة شبه كاملة تنظيم الإخوان منذ سيطرتهم على السلطة في العام 2012م.وسخرالقيادي في الانتقالي من تسريب الدوائرالرسمية لوثائق خاصة بترشيحات لقيادات جنوبية وتوظيفها للإساءة للمجلس الانتقالي، فيما يتم التكتم على قرارات تعيينات يومية لمقربين كانوا إلى الأمس يخدمون المليشيا الحوثية، وربما مازال بعضهم غير جاد في التحاقه بمعسكر الشرعية.وأكد صالح أن "آمال كبيرة كانت تعلق على الشراكة المرحلية مع القوى اليمنية، لكن حتى اللحظة لم تتحقق أي نتائج إيجابية تخدم شعب الجنوب، لا في توفير الخدمات وانتشال الأوضاع المعيشية المتردية للغاية للمواطن الجنوبي، ولا على صعيد تحقيق التوازن في إدارة الدولة، فمازالت قوى الفساد والفشل تعبث بالبلد ومواردها وحياة أبنائها".ويشهد اليمن هدنة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ أذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20240423/قيادي-بـالانتقالي-الجنوبي-لـسبوتنيك-الشراكة-مع-مؤسسات-الدولة-اليمنية-مؤقتة-1088228604.html

https://sarabic.ae/20240514/القوى-المدنية-الجنوبية-لـسبوتنيك-تجاوز-خلافات-الرئاسي-اليمني-يتوقف-على-التوافق-الإقليمي-1088831241.html

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