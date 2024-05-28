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https://sarabic.ae/20240528/ماكرون-مستعد-تماما-للاعتراف-بدولة-فلسطين-لكنه-لن-يقوم-على-العاطفة--1089294308.html
ماكرون: مستعد تماما للاعتراف بدولة فلسطين لكنه لن يقوم على العاطفة
ماكرون: مستعد تماما للاعتراف بدولة فلسطين لكنه لن يقوم على العاطفة
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء، إنه "مستعد تماما" للاعتراف بدولة فلسطين، لكن يجب أن يكون ذلك في "لحظة مفيدة"، بحسب تعبيره. 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T19:22+0000
2024-05-28T19:22+0000
إيمانويل ماكرون
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، في ألمانيا: "لا توجد محظورات بالنسبة لفرنسا، وأنا على استعداد تام للاعتراف بالدولة الفلسطينية.. أعتقد أن هذا الاعتراف يجب أن يأتي في لحظة مفيدة".وشدد على ضرورة أن تكون هناك عملية سياسية تمنح "نتيجة مفيدة"، وأردف: "لن أقدم اعترافا يقوم على العاطفة"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وتعهد الرئيس الفرنسي في تصريحاته، بعدم وجود معايير مزدوجة فيما يتعلق بالمدنيين، الذين يعانون في الصراعات في أنحاء مختلفة من العالم.ووصف الوضع في رفح بـ"المرعب"، وأضاف: "يجب أن تتوقف العمليات هناك".وأكد ماكرون أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكنه أشار إلى أنه يجب القيام بذلك مع احترام القانون الدولي والإنساني، وأضاف أنه لا يوجد مكان آمن للمدنيين الفلسطينيين.وكانت فرنسا أعربت علنا عن دعمها لإسرائيل، منذ بداية الهجوم في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.واعترفت أيرلندا والنرويج وإسبانيا رسميا بفلسطين كدولة، اليوم الثلاثاء، وقال مسؤولون بلجيكيون إنهم سينتظرون أكثر قليلا للحصول على تأثير "مفيد".وتواصل إسرائيل هجومها على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار.ومنذ ذلك الحين قُتل ما يقرب من 36,100 فلسطيني في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب أكثر من 81,000 آخرين.وبعد أكثر من 7 أشهر من الحرب الإسرائيلية، تحولت مساحات شاسعة من غزة إلى أنقاض، وسط حصار خانق على الغذاء والمياه النظيفة والدواء.وتتهم إسرائيل في محكمة العدل الدولية بارتكاب "إبادة جماعية"، التي أمرت تل أبيب بضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.
https://sarabic.ae/20240414/ماكرون-عن-الهجوم-الإيراني-فرنسا-متلزمة-بأمن-إسرائيل-1087962789.html
https://sarabic.ae/20240116/ماكرون-يحذر-إسرائيل-من-خطر-على-أمنها-على-المدى-الطويل-إثر-الوضع-في-غزة-1085076659.html
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إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار مدينة رفح, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى
إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار مدينة رفح, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى

ماكرون: مستعد تماما للاعتراف بدولة فلسطين لكنه لن يقوم على العاطفة

19:22 GMT 28.05.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSENالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
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قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء، إنه "مستعد تماما" للاعتراف بدولة فلسطين، لكن يجب أن يكون ذلك في "لحظة مفيدة"، بحسب تعبيره.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، في ألمانيا: "لا توجد محظورات بالنسبة لفرنسا، وأنا على استعداد تام للاعتراف بالدولة الفلسطينية.. أعتقد أن هذا الاعتراف يجب أن يأتي في لحظة مفيدة".
وشدد على ضرورة أن تكون هناك عملية سياسية تمنح "نتيجة مفيدة"، وأردف: "لن أقدم اعترافا يقوم على العاطفة"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وتعهد الرئيس الفرنسي في تصريحاته، بعدم وجود معايير مزدوجة فيما يتعلق بالمدنيين، الذين يعانون في الصراعات في أنحاء مختلفة من العالم.
ووصف الوضع في رفح بـ"المرعب"، وأضاف: "يجب أن تتوقف العمليات هناك".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2024
ماكرون عن الهجوم الإيراني: فرنسا متلزمة بأمن إسرائيل
14 أبريل, 10:22 GMT
وأكد ماكرون أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكنه أشار إلى أنه يجب القيام بذلك مع احترام القانون الدولي والإنساني، وأضاف أنه لا يوجد مكان آمن للمدنيين الفلسطينيين.
وكانت فرنسا أعربت علنا عن دعمها لإسرائيل، منذ بداية الهجوم في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
واعترفت أيرلندا والنرويج وإسبانيا رسميا بفلسطين كدولة، اليوم الثلاثاء، وقال مسؤولون بلجيكيون إنهم سينتظرون أكثر قليلا للحصول على تأثير "مفيد".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
ماكرون يحذر إسرائيل من خطر يهدد أمنها "على المدى الطويل" إثر استمرار الحرب في غزة
16 يناير, 22:12 GMT
وتواصل إسرائيل هجومها على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار.
ومنذ ذلك الحين قُتل ما يقرب من 36,100 فلسطيني في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب أكثر من 81,000 آخرين.
وبعد أكثر من 7 أشهر من الحرب الإسرائيلية، تحولت مساحات شاسعة من غزة إلى أنقاض، وسط حصار خانق على الغذاء والمياه النظيفة والدواء.
وتتهم إسرائيل في محكمة العدل الدولية بارتكاب "إبادة جماعية"، التي أمرت تل أبيب بضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.
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