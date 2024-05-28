مقتدى الصدر يطالب بطرد السفيرة الأمريكية في بغداد "من دون إراقة دم"

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:03 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإشارة الفريدة في الدماغ ولغز اختفاء الكروموسوم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
مساحة حرة
ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
12:10 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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بلا قيود
قيادي في حماس: إسرائيل تعتقد أنها فوق القانون
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
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عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
08:31 GMT
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من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
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شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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https://sarabic.ae/20240528/مقتدى-الصدر-يطالب-بطرد-السفيرة-الأمريكية-في-بغداد-من-دون-إراقة-دم-1089277113.html
مقتدى الصدر يطالب بطرد السفيرة الأمريكية في بغداد "من دون إراقة دم"
مقتدى الصدر يطالب بطرد السفيرة الأمريكية في بغداد "من دون إراقة دم"
سبوتنيك عربي
قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل دولة شغب ولا تستحق أن تكون حكومة، مؤكدًا أنها "كيان استيطاني طرد أصحاب الوطن ويتوقون للتوسع... 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T10:51+0000
2024-05-28T10:51+0000
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ودعا الصدر، في منشور عبر صفحته على منصة "إكس"، إلى طرد السفيرة الأمريكية لدى العراق، قائلا: "أكرر مطالبتي بطرد السفيرة الأمريكية من العراق وغلق السفارة بالطرق الدبلوماسية المعمول بها دون أي إراقة دم لكي نظهر خلقنا وسلميتنا أمام إرهابهم ووقاحتهم. وذلك أشد أذى لهم وأكثر ردعاً من استعمال القوة كي لا يكون لهم حجة لزعزعة أمن العراق وشعبه".ودعا الصدر "منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية لأخذ دور فعال في إنهاء هذه المجازر والتعدي على أهلنا في غزّة من قبل العدو الصهيوني"، وأردف قائلا: "كفانا سكوتا".وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أكد لفيكتوريا نولاند، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، مؤخرا، حرص حكومته على حماية البعثات الدبلوماسية ومواقع تواجد مستشاري التحالف الدولي في البلاد.وأكد السوداني "مسؤولية الحكومة العراقية في حفظ الأمن على أراضيها، وجديتها في فرض الأمن والاستقرار وحماية البعثات الدبلوماسية والسفارات، ومواقع تواجد مستشاري التحالف الدولي العاملين في العراق"، مشددًا على "رفض الحكومة اتخاذ أي إجراء على الأراضي العراقية من قبل أية جهة خارجية".وبشأن الأحداث في قطاع غزة، أكد رئيس الوزراء العراقي، لنائبة وزير الخارجية الأمريكي، أن "المجتمع الدولي فقد الكثير من مصداقيته بسبب مواقفه تجاه ما يحصل في غزة".من جانبها، شددت نولاند، على "علاقات التعاون بين البلدين، والحرص على إدامتها في مجالات عدة"، موضحة أن "الولايات المتحدة تتحرك لإنهاء العمليات العسكرية في غزة، بأسرع وقت، والعمل نحو مسار سياسي يضمن الحقوق المشروعة للفلسطينيين".
https://sarabic.ae/20231213/السوداني-لبلينكن-العراق-لا-يحتاج-لتدخل-خارجي-لتأمين-البعثات-الدبلوماسية-1084045005.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مقتدى الصدر يطالب بطرد السفيرة الأمريكية في بغداد "من دون إراقة دم"

10:51 GMT 28.05.2024
© AFP 2023 / QASSEM AL-KAABIزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
© AFP 2023 / QASSEM AL-KAABI
تابعنا عبر
قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل دولة شغب ولا تستحق أن تكون حكومة، مؤكدًا أنها "كيان استيطاني طرد أصحاب الوطن ويتوقون للتوسع شرقاً وغرباً، وكل ذلك بدعم من الخرف الأمريكي وبكل وقاحة وظلم".
ودعا الصدر، في منشور عبر صفحته على منصة "إكس"، إلى طرد السفيرة الأمريكية لدى العراق، قائلا: "أكرر مطالبتي بطرد السفيرة الأمريكية من العراق وغلق السفارة بالطرق الدبلوماسية المعمول بها دون أي إراقة دم لكي نظهر خلقنا وسلميتنا أمام إرهابهم ووقاحتهم. وذلك أشد أذى لهم وأكثر ردعاً من استعمال القوة كي لا يكون لهم حجة لزعزعة أمن العراق وشعبه".
ودعا الصدر "منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية لأخذ دور فعال في إنهاء هذه المجازر والتعدي على أهلنا في غزّة من قبل العدو الصهيوني"، وأردف قائلا: "كفانا سكوتا".
وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أكد لفيكتوريا نولاند، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، مؤخرا، حرص حكومته على حماية البعثات الدبلوماسية ومواقع تواجد مستشاري التحالف الدولي في البلاد.
وأكد السوداني "مسؤولية الحكومة العراقية في حفظ الأمن على أراضيها، وجديتها في فرض الأمن والاستقرار وحماية البعثات الدبلوماسية والسفارات، ومواقع تواجد مستشاري التحالف الدولي العاملين في العراق"، مشددًا على "رفض الحكومة اتخاذ أي إجراء على الأراضي العراقية من قبل أية جهة خارجية".
أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية مع الكتيبة الثانية المارينز السابع الذي يعد جزءًا من قوة الرد السريع يحمل كيسًا من الرمل أثناء تعزيز مجمع السفارة الأمريكية في بغداد في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
السوداني لبلينكن: العراق لا يحتاج لتدخل خارجي لتأمين البعثات الدبلوماسية
13 ديسمبر 2023, 13:01 GMT
وبشأن الأحداث في قطاع غزة، أكد رئيس الوزراء العراقي، لنائبة وزير الخارجية الأمريكي، أن "المجتمع الدولي فقد الكثير من مصداقيته بسبب مواقفه تجاه ما يحصل في غزة".
من جانبها، شددت نولاند، على "علاقات التعاون بين البلدين، والحرص على إدامتها في مجالات عدة"، موضحة أن "الولايات المتحدة تتحرك لإنهاء العمليات العسكرية في غزة، بأسرع وقت، والعمل نحو مسار سياسي يضمن الحقوق المشروعة للفلسطينيين".
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