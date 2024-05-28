https://sarabic.ae/20240528/مقتدى-الصدر-يطالب-بطرد-السفيرة-الأمريكية-في-بغداد-من-دون-إراقة-دم-1089277113.html
مقتدى الصدر يطالب بطرد السفيرة الأمريكية في بغداد "من دون إراقة دم"
مقتدى الصدر يطالب بطرد السفيرة الأمريكية في بغداد "من دون إراقة دم"
سبوتنيك عربي
قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل دولة شغب ولا تستحق أن تكون حكومة، مؤكدًا أنها "كيان استيطاني طرد أصحاب الوطن ويتوقون للتوسع... 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T10:51+0000
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ودعا الصدر، في منشور عبر صفحته على منصة "إكس"، إلى طرد السفيرة الأمريكية لدى العراق، قائلا: "أكرر مطالبتي بطرد السفيرة الأمريكية من العراق وغلق السفارة بالطرق الدبلوماسية المعمول بها دون أي إراقة دم لكي نظهر خلقنا وسلميتنا أمام إرهابهم ووقاحتهم. وذلك أشد أذى لهم وأكثر ردعاً من استعمال القوة كي لا يكون لهم حجة لزعزعة أمن العراق وشعبه".ودعا الصدر "منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية لأخذ دور فعال في إنهاء هذه المجازر والتعدي على أهلنا في غزّة من قبل العدو الصهيوني"، وأردف قائلا: "كفانا سكوتا".وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أكد لفيكتوريا نولاند، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، مؤخرا، حرص حكومته على حماية البعثات الدبلوماسية ومواقع تواجد مستشاري التحالف الدولي في البلاد.وأكد السوداني "مسؤولية الحكومة العراقية في حفظ الأمن على أراضيها، وجديتها في فرض الأمن والاستقرار وحماية البعثات الدبلوماسية والسفارات، ومواقع تواجد مستشاري التحالف الدولي العاملين في العراق"، مشددًا على "رفض الحكومة اتخاذ أي إجراء على الأراضي العراقية من قبل أية جهة خارجية".وبشأن الأحداث في قطاع غزة، أكد رئيس الوزراء العراقي، لنائبة وزير الخارجية الأمريكي، أن "المجتمع الدولي فقد الكثير من مصداقيته بسبب مواقفه تجاه ما يحصل في غزة".من جانبها، شددت نولاند، على "علاقات التعاون بين البلدين، والحرص على إدامتها في مجالات عدة"، موضحة أن "الولايات المتحدة تتحرك لإنهاء العمليات العسكرية في غزة، بأسرع وقت، والعمل نحو مسار سياسي يضمن الحقوق المشروعة للفلسطينيين".
https://sarabic.ae/20231213/السوداني-لبلينكن-العراق-لا-يحتاج-لتدخل-خارجي-لتأمين-البعثات-الدبلوماسية-1084045005.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مقتدى الصدر يطالب بطرد السفيرة الأمريكية في بغداد "من دون إراقة دم"
قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل دولة شغب ولا تستحق أن تكون حكومة، مؤكدًا أنها "كيان استيطاني طرد أصحاب الوطن ويتوقون للتوسع شرقاً وغرباً، وكل ذلك بدعم من الخرف الأمريكي وبكل وقاحة وظلم".
ودعا الصدر، في منشور عبر صفحته على منصة "إكس"، إلى طرد السفيرة الأمريكية لدى العراق، قائلا: "أكرر مطالبتي بطرد السفيرة الأمريكية من العراق وغلق السفارة بالطرق الدبلوماسية المعمول بها دون أي إراقة دم لكي نظهر خلقنا وسلميتنا أمام إرهابهم ووقاحتهم. وذلك أشد أذى لهم وأكثر ردعاً من استعمال القوة كي لا يكون لهم حجة لزعزعة أمن العراق وشعبه".
ودعا الصدر "منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية لأخذ دور فعال في إنهاء هذه المجازر والتعدي على أهلنا في غزّة من قبل العدو الصهيوني"، وأردف قائلا: "كفانا سكوتا".
وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أكد لفيكتوريا نولاند، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، مؤخرا، حرص حكومته على حماية البعثات الدبلوماسية
ومواقع تواجد مستشاري التحالف الدولي في البلاد.
وأكد السوداني "مسؤولية الحكومة العراقية في حفظ الأمن على أراضيها، وجديتها في فرض الأمن والاستقرار وحماية البعثات الدبلوماسية والسفارات، ومواقع تواجد مستشاري التحالف الدولي العاملين في العراق"، مشددًا على "رفض الحكومة اتخاذ أي إجراء على الأراضي العراقية من قبل أية جهة خارجية".
13 ديسمبر 2023, 13:01 GMT
وبشأن الأحداث في قطاع غزة، أكد رئيس الوزراء العراقي، لنائبة وزير الخارجية الأمريكي، أن "المجتمع الدولي فقد الكثير من مصداقيته بسبب مواقفه تجاه ما يحصل في غزة".
من جانبها، شددت نولاند، على "علاقات التعاون بين البلدين، والحرص على إدامتها في مجالات عدة"، موضحة أن "الولايات المتحدة تتحرك لإنهاء العمليات العسكرية في غزة، بأسرع وقت، والعمل نحو مسار سياسي يضمن الحقوق المشروعة للفلسطينيين".