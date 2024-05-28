وزيرة مغربية تعلق على الجدل حول "قبلة حميمية" من رجل أعمال أسترالي

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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:03 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
09:17 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإشارة الفريدة في الدماغ ولغز اختفاء الكروموسوم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
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مساحة حرة
ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
12:10 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
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بلا قيود
قيادي في حماس: إسرائيل تعتقد أنها فوق القانون
16:03 GMT
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مساحة حرة
عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
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30 د
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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مساحة حرة
عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
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خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
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بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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وزيرة مغربية تعلق على الجدل حول "قبلة حميمية" من رجل أعمال أسترالي
وزيرة مغربية تعلق على الجدل حول "قبلة حميمية" من رجل أعمال أسترالي
سبوتنيك عربي
علقت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، على صورة نشرتها صحيفة أسترالية زعمت أنها تجمع بينها وبين رجل أعمال أسترالي. 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T07:39+0000
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وقالت صحيفة "ذي أوستراليان" إن بنعلي ظهرت في الصورة وهي تقبل رجل الأعمال الأسترالي أندرو فوريست، وهي الصورة التي تم تداولها على مدى الأيام الماضية بشكل كبير.وعلقت الوزيرة المغربية بعبارة نشرها موقع "كود" المغربي، قالت فيها إنها "مستهدفة منذ العام الماضي"، لكنها لم توضح أي تفاصيل.وبحسب الصحيفة الأسترالية، فإن الصورة التي جمعت ليلى بنعلي مع رجل الأعمال الأسترالي، تم التقاطها في العاصمة الفرنسية باريس، قبل نحو أسبوع.كما ألمحت الصحيفة إلى ما وصفته بـ"علاقة عاطفية" بين الوزيرة المغربية ورجل الأعمال الأسترالي، الذي استضافته ضمن وفد استثماري زار الرباط، في فبراير/ شباط الماضي.وأشارت الصحيفة إلى أن الصورة لا تظهر الوزيرة المغربية بشكل واضح، لكن مجموعة "فورتيسكيو" التابعة لرجل الأعمال الأسترالي لم تؤكد أو تنفي صحة الخبر، بحسب الموقع، الذي أشار إلى أن مصادر مقربة من الوزيرة شككت في صحة الصورة المنشورة من قبل الصحيفة الأسترالية.
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منوعات, أخبار المغرب اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار

وزيرة مغربية تعلق على الجدل حول "قبلة حميمية" من رجل أعمال أسترالي

07:39 GMT 28.05.2024 (تم التحديث: 07:53 GMT 28.05.2024)
© AFP 2023ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية
ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
© AFP 2023
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علقت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، على صورة نشرتها صحيفة أسترالية زعمت أنها تجمع بينها وبين رجل أعمال أسترالي.
وقالت صحيفة "ذي أوستراليان" إن بنعلي ظهرت في الصورة وهي تقبل رجل الأعمال الأسترالي أندرو فوريست، وهي الصورة التي تم تداولها على مدى الأيام الماضية بشكل كبير.
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وعلقت الوزيرة المغربية بعبارة نشرها موقع "كود" المغربي، قالت فيها إنها "مستهدفة منذ العام الماضي"، لكنها لم توضح أي تفاصيل.
وبحسب الصحيفة الأسترالية، فإن الصورة التي جمعت ليلى بنعلي مع رجل الأعمال الأسترالي، تم التقاطها في العاصمة الفرنسية باريس، قبل نحو أسبوع.
كما ألمحت الصحيفة إلى ما وصفته بـ"علاقة عاطفية" بين الوزيرة المغربية ورجل الأعمال الأسترالي، الذي استضافته ضمن وفد استثماري زار الرباط، في فبراير/ شباط الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصورة لا تظهر الوزيرة المغربية بشكل واضح، لكن مجموعة "فورتيسكيو" التابعة لرجل الأعمال الأسترالي لم تؤكد أو تنفي صحة الخبر، بحسب الموقع، الذي أشار إلى أن مصادر مقربة من الوزيرة شككت في صحة الصورة المنشورة من قبل الصحيفة الأسترالية.
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