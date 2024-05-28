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وزيرة مغربية تعلق على الجدل حول "قبلة حميمية" من رجل أعمال أسترالي
وزيرة مغربية تعلق على الجدل حول "قبلة حميمية" من رجل أعمال أسترالي
سبوتنيك عربي
علقت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، على صورة نشرتها صحيفة أسترالية زعمت أنها تجمع بينها وبين رجل أعمال أسترالي. 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T07:39+0000
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وقالت صحيفة "ذي أوستراليان" إن بنعلي ظهرت في الصورة وهي تقبل رجل الأعمال الأسترالي أندرو فوريست، وهي الصورة التي تم تداولها على مدى الأيام الماضية بشكل كبير.وعلقت الوزيرة المغربية بعبارة نشرها موقع "كود" المغربي، قالت فيها إنها "مستهدفة منذ العام الماضي"، لكنها لم توضح أي تفاصيل.وبحسب الصحيفة الأسترالية، فإن الصورة التي جمعت ليلى بنعلي مع رجل الأعمال الأسترالي، تم التقاطها في العاصمة الفرنسية باريس، قبل نحو أسبوع.كما ألمحت الصحيفة إلى ما وصفته بـ"علاقة عاطفية" بين الوزيرة المغربية ورجل الأعمال الأسترالي، الذي استضافته ضمن وفد استثماري زار الرباط، في فبراير/ شباط الماضي.وأشارت الصحيفة إلى أن الصورة لا تظهر الوزيرة المغربية بشكل واضح، لكن مجموعة "فورتيسكيو" التابعة لرجل الأعمال الأسترالي لم تؤكد أو تنفي صحة الخبر، بحسب الموقع، الذي أشار إلى أن مصادر مقربة من الوزيرة شككت في صحة الصورة المنشورة من قبل الصحيفة الأسترالية.
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منوعات, أخبار المغرب اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, أخبار المغرب اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
وزيرة مغربية تعلق على الجدل حول "قبلة حميمية" من رجل أعمال أسترالي
07:39 GMT 28.05.2024 (تم التحديث: 07:53 GMT 28.05.2024)
علقت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، على صورة نشرتها صحيفة أسترالية زعمت أنها تجمع بينها وبين رجل أعمال أسترالي.
وقالت صحيفة "ذي أوستراليان" إن بنعلي ظهرت في الصورة وهي تقبل رجل الأعمال الأسترالي أندرو فوريست، وهي الصورة التي تم تداولها على مدى الأيام الماضية بشكل كبير.
وعلقت الوزيرة المغربية بعبارة نشرها موقع
"كود" المغربي، قالت فيها إنها "مستهدفة منذ العام الماضي"، لكنها لم توضح أي تفاصيل.
وبحسب الصحيفة الأسترالية، فإن الصورة التي جمعت ليلى بنعلي مع رجل الأعمال الأسترالي
، تم التقاطها في العاصمة الفرنسية باريس، قبل نحو أسبوع.
كما ألمحت الصحيفة إلى ما وصفته بـ"علاقة عاطفية" بين الوزيرة المغربية ورجل الأعمال الأسترالي، الذي استضافته ضمن وفد استثماري زار الرباط، في فبراير/ شباط الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصورة لا تظهر الوزيرة المغربية
بشكل واضح، لكن مجموعة "فورتيسكيو" التابعة لرجل الأعمال الأسترالي لم تؤكد أو تنفي صحة الخبر، بحسب الموقع، الذي أشار إلى أن مصادر مقربة من الوزيرة شككت في صحة الصورة المنشورة من قبل الصحيفة الأسترالية.