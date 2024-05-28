https://sarabic.ae/20240528/وزير-الخارجية-التركي-مقتل-جندي-مصري-على-يد-الإسرائيليين-ينذر-بتوسع-الحرب-1089286274.html

وزير الخارجية التركي: مقتل جندي مصري على يد الإسرائيليين ينذر بتوسع الحرب

وزير الخارجية التركي: مقتل جندي مصري على يد الإسرائيليين ينذر بتوسع الحرب

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن مقتل جندي مصري على يد الإسرائيليين، أمس، على الحدود مع رفح ينذر بانتشار الحرب في غزة إلى المنطقة. 28.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-28T14:39+0000

2024-05-28T14:39+0000

2024-05-28T14:39+0000

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وحسب وكالة "الأناضول"، جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره الكمبودي، سوك تشيندا صوفيا، في أنقرة، اليوم الثلاثاء.وكان الجيش المصري قد أعلن في بيان، أمس الاثنين، أنه "يجرى تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح، مما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين".ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر أمني رفيع المستوى، أنه "جرى تشكيل لجان تحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره مستقبلا".وأكد المصدر الأمني أن التحقيقات الأولية للحادث تشير إلى أن إطلاق نار بين عناصر من القوات الإسرائيلية وعناصر من "المقاومة الفلسطينية"، أدى إلى إطلاق النيران في اتجاهات عدة، واتخاذ "عنصر التأمين المصري إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران".وتضاربت المعلومات بشأن من بدأ عملية إطلاق النار.واتهمت مصادر عسكرية إسرائيلية تحدثت لوسائل إعلام محلية، الجنود المصريين بأنهم من أطلقوا النار أولا باتجاه الجنود الإسرائيليين عند معبر رفح، الذين ردوا بإطلاق النار من جانبهم.يأتي ذلك وسط تسارع وتيرة التصعيد الميداني في مدينة رفح في قطاع غزة المحاذية للحدود المصرية، مع إصرار إسرائيل على تنفيذ عملية برية واسعة النطاق في المدينة التي تضم 1.5 مليون فلسطيني، ووسط رفض مصري وإقليمي ودولي لتلك الخطوة، التي يُخشى أن تؤدي إلى وقوع خسائر بشرية هائلة.

https://sarabic.ae/20240528/وزير-الخارجية-التركي-من-غير-المقبول-إبادة-شعب-فلسطين-بحجة-أمن-إسرائيل-1089285539.html

https://sarabic.ae/20240528/تشييع-جثمان-جندي-مصري-قتل-في-تبادل-لإطلاق-النار-مع-قوات-إسرائيلية-فيديو-وصور-1089276475.html

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