وزير شؤون المهجرين اللبناني: الوعود الأوروبية غير موثوقة والحصارعلى سوريا هو العائق في ملف النزوح

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كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
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25 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
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مرايا العلوم
الإشارة الفريدة في الدماغ ولغز اختفاء الكروموسوم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
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مساحة حرة
ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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20 د
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بلا قيود
قيادي في حماس: إسرائيل تعتقد أنها فوق القانون
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
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لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
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خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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وزير شؤون المهجرين اللبناني: الوعود الأوروبية غير موثوقة والحصارعلى سوريا هو العائق في ملف النزوح
وزير شؤون المهجرين اللبناني: الوعود الأوروبية غير موثوقة والحصارعلى سوريا هو العائق في ملف النزوح
سبوتنيك عربي
أكد وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، أن "الوعود الأوروبية في ما يتعلق بملف النازحين السوريين في لبنان هي وعود غير موثوقة". 28.05.2024, سبوتنيك عربي
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وقال شرف الدين: "المشكلة الأساسية في هذا الملف تكمن في رفض "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" تسليم "داتا" النازحين المتواجدين في لبنان".وحول أهمية تشكيل لجنة ثلاثية لحل هذا الملف، قال شرف الدين: "لبنان طالب بهذا الأمر وسوريا وافقت عليه، إنما المعرقل الوحيد هي "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، والغربيون يعملون على أساس أنهم أوصياء على بيروت ودمشق، وهذه التصرفات مدانة".واعتبر شرف الدين أن هناك "مايسترو أميركي يفرض إملاءاته على الدول الأوروبية"، معلناً أن "ملف النزوح هو البند الأول على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم، وأن عدم قدرة مؤتمر "بروكسل "على إيجاد حل يؤكد صوابية قرارنا بالتنسيق مع الدولة السورية والتأخير لبناني وليس سوري".ويذكر أن العاصمة العاصمة البلجيكية، بروكسل، شهدت يوم أمس الاثنين في 27 مايو/ أيار 2024، على انعقاد المؤتمر الثامن لـ"دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، وكرّست فيه 27 دولة أوروبية طرح فكرة عدم عودة اللاجئين السوريين، بسبب ما وصفته بعدم الاستقرار في سوريا في عهد رئيسها بشار الأسد.
https://sarabic.ae/20240514/قوافل-النازحين-السوريين-العائدين-من-لبنان-تصل-إلى-سوريا-صور-1088855224.html
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أخبار سوريا اليوم, لبنان, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, لبنان, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

وزير شؤون المهجرين اللبناني: الوعود الأوروبية غير موثوقة والحصارعلى سوريا هو العائق في ملف النزوح

10:58 GMT 28.05.2024
© Sputnik . WAEL MAGDIوزير المهجرين اللبنانيين عصام شرف الدين
وزير المهجرين اللبنانيين عصام شرف الدين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
© Sputnik . WAEL MAGDI
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حصري
أكد وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، أن "الوعود الأوروبية في ما يتعلق بملف النازحين السوريين في لبنان هي وعود غير موثوقة".
وقال شرف الدين: "المشكلة الأساسية في هذا الملف تكمن في رفض "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" تسليم "داتا" النازحين المتواجدين في لبنان".

وحمّل الوزير، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، "مسؤولية ما آلت إليه الأمور في هذا الملف إلى الحصار الغربي "الجائر" على سوريا"، مبيّنًا أن "هذا الحصار يستهدف السوريين بذريعة غياب الديمقراطية في بلادهم، وهذه ذريعة غير واقعية، لذلك نطالب بفتح البحر بطرق شرعية أمام النازحين وتوزيعهم بشكل عادل في دول العالم، كما نطالب بتعويضات عادلة لا سيما أن لبنان تحمّل أعباء هائلة على مدار 13 عاما".

وحول أهمية تشكيل لجنة ثلاثية لحل هذا الملف، قال شرف الدين: "لبنان طالب بهذا الأمر وسوريا وافقت عليه، إنما المعرقل الوحيد هي "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، والغربيون يعملون على أساس أنهم أوصياء على بيروت ودمشق، وهذه التصرفات مدانة".
قوافل اللاجئين السوريين العائدين من لبنان تصل سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
مجتمع
قوافل النازحين السوريين العائدين من لبنان تصل إلى سوريا... صور
14 مايو, 13:33 GMT
واعتبر شرف الدين أن هناك "مايسترو أميركي يفرض إملاءاته على الدول الأوروبية"، معلناً أن "ملف النزوح هو البند الأول على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم، وأن عدم قدرة مؤتمر "بروكسل "على إيجاد حل يؤكد صوابية قرارنا بالتنسيق مع الدولة السورية والتأخير لبناني وليس سوري".
ويذكر أن العاصمة العاصمة البلجيكية، بروكسل، شهدت يوم أمس الاثنين في 27 مايو/ أيار 2024، على انعقاد المؤتمر الثامن لـ"دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، وكرّست فيه 27 دولة أوروبية طرح فكرة عدم عودة اللاجئين السوريين، بسبب ما وصفته بعدم الاستقرار في سوريا في عهد رئيسها بشار الأسد.
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