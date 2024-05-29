"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة "إم كيو 9" أمريكية في مأرب اليمنية

عربي
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي في محيط مدينة حمص
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
08:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري مصري: ما تفعله إسرائيل جاء نتيجة عدم المحاسبة
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات حادث تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش المصري والإسرائيلي؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
سر النجاح التطوري والحجم الصغير للكائن والجينات الكاذبة
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:10 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
11:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات حادث تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش المصري والإسرائيلي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اتهام واشنطن بتفجير "السيل الشمالي" من قبل أمريكي يعني لديه معلومات
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
اليمن في وضع اللا سلم واللا حرب وخلافات بين كل الأطراف
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240529/أنصار-الله-تعلن-إسقاط-طائرة-إم-كيو-9-أمريكية-في-مأرب-اليمنية-1089321703.html
"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة "إم كيو 9" أمريكية في مأرب اليمنية
"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة "إم كيو 9" أمريكية في مأرب اليمنية
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة أمريكية من طراز "إم كيو 9" أثناء تنفيذها "مهام عدائية" في محافظة مأرب اليمنية. 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T17:34+0000
2024-05-29T17:34+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار اليمن الأن
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104185/10/1041851010_0:305:3001:1993_1920x0_80_0_0_1a7e44c1de3faa20c50558933d3d9bd2.jpg
وذكر المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع على "تلغرام": "نجحت قوات الدفاع الجوي في القوات المسلحة اليمنيةِ فجر يومنا هذا الأربعاء في إسقاط طائرة أمريكية نوع "إم كيو 9" أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة مأرب".وتابع البيان أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن عملية إسقاط الطائرة جاءت بعدَ أيام فقط من إسقاطِ طائرة أخرى من نفس النوع في أجواءِ محافظة البيضاء". وأشار البيان إلى أن هذه الطائرة "هي الطائرة السادسة التي تم إسقاطها من هذا النوع خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس دعما وإسنادا للشعب الفلسطيني".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمير/ تشرين الثاني الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع."أنصار الله": طائرات أمريكية وبريطانية تشن غارتين على مطار الحديدة الدوليوتعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من "محور المقاومة "، الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20240529/أنصار-الله-قواتنا-نفذت-6-عمليات-عسكرية-3-منها-بالبحر-الأحمر-1089312824.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104185/10/1041851010_44:0:2701:1993_1920x0_80_0_0_c42042c1548dd979fc2a39ed6b37fcef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليمن الأن, أخبار فلسطين اليوم
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليمن الأن, أخبار فلسطين اليوم

"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة "إم كيو 9" أمريكية في مأرب اليمنية

17:34 GMT 29.05.2024
© Photo / Public domain/U.S. Air Force photo/Lt Col Leslie Prattطائرة "إم كيو-1 بريداتور"
طائرة إم كيو-1 بريداتور - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
© Photo / Public domain/U.S. Air Force photo/Lt Col Leslie Pratt
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة أمريكية من طراز "إم كيو 9" أثناء تنفيذها "مهام عدائية" في محافظة مأرب اليمنية.
وذكر المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع على "تلغرام": "نجحت قوات الدفاع الجوي في القوات المسلحة اليمنيةِ فجر يومنا هذا الأربعاء في إسقاط طائرة أمريكية نوع "إم كيو 9" أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة مأرب".

وأكد سريع أنه "تمت عملية الاستهداف بصاروخ أرضِ جو محلي الصنع".

وتابع البيان أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن عملية إسقاط الطائرة جاءت بعدَ أيام فقط من إسقاطِ طائرة أخرى من نفس النوع في أجواءِ محافظة البيضاء".
صواريخ تستخدمها جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
"أنصار الله" تعلن استهداف 6 سفن مرتبطة بإسرائيل بـ"عملية ضخمة" في 3 بحار
13:04 GMT
وأشار البيان إلى أن هذه الطائرة "هي الطائرة السادسة التي تم إسقاطها من هذا النوع خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس دعما وإسنادا للشعب الفلسطيني".
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمير/ تشرين الثاني الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وأعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، الخميس الماضي، أن قواته استهدفت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 119 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر المتوسط، متوعداً بتصعيد كبير ومؤثر في قادم الأيام.
وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
"أنصار الله": طائرات أمريكية وبريطانية تشن غارتين على مطار الحديدة الدولي
وتعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من "محور المقاومة "، الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... تحليل: إسرائيل استخدمت ذخائر أمريكية مميتة في غارة النازحين في رفح12:45 GMTТанк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг ведёт огонь - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала