https://sarabic.ae/20240529/أنصار-الله-تعلن-إسقاط-طائرة-إم-كيو-9-أمريكية-في-مأرب-اليمنية-1089321703.html

"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة "إم كيو 9" أمريكية في مأرب اليمنية

"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة "إم كيو 9" أمريكية في مأرب اليمنية

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة أمريكية من طراز "إم كيو 9" أثناء تنفيذها "مهام عدائية" في محافظة مأرب اليمنية. 29.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-29T17:34+0000

2024-05-29T17:34+0000

2024-05-29T17:34+0000

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وذكر المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع على "تلغرام": "نجحت قوات الدفاع الجوي في القوات المسلحة اليمنيةِ فجر يومنا هذا الأربعاء في إسقاط طائرة أمريكية نوع "إم كيو 9" أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة مأرب".وتابع البيان أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن عملية إسقاط الطائرة جاءت بعدَ أيام فقط من إسقاطِ طائرة أخرى من نفس النوع في أجواءِ محافظة البيضاء". وأشار البيان إلى أن هذه الطائرة "هي الطائرة السادسة التي تم إسقاطها من هذا النوع خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس دعما وإسنادا للشعب الفلسطيني".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمير/ تشرين الثاني الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع."أنصار الله": طائرات أمريكية وبريطانية تشن غارتين على مطار الحديدة الدوليوتعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من "محور المقاومة "، الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.

https://sarabic.ae/20240529/أنصار-الله-قواتنا-نفذت-6-عمليات-عسكرية-3-منها-بالبحر-الأحمر-1089312824.html

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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليمن الأن, أخبار فلسطين اليوم