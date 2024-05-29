https://sarabic.ae/20240529/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-منصتي-صواريخ-وطائرتين-مسيرتين-لـأنصار-الله-1089330262.html

الجيش الأمريكي يعلن تدمير منصتي صواريخ وطائرتين مسيرتين لـ"أنصار الله"

الجيش الأمريكي يعلن تدمير منصتي صواريخ وطائرتين مسيرتين لـ"أنصار الله"

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، أن قواته دمرت منصتي إطلاق صواريخ تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في مناطق سيطرتها، واعترضت طائرتين مُسيرتين... 29.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-29T23:13+0000

2024-05-29T23:13+0000

2024-05-29T23:13+0000

الجيش الأمريكي

أنصار الله

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عبر منصة "إكس"، إن "قوات القيادة نجحت في حوالي الساعة 8:40 مساءً (بتوقيت صنعاء) يوم 28 أيار/ مايو، في تدمير منصتي إطلاق صواريخ في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن المدعومون من إيران".وذكرت أن "الحوثيين المدعومين من إيران، أطلقوا في حوالي الساعة 11:30 مساءً (بتوقيت صنعاء) يوم 28 أيار/ مايو، صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى البحر الأحمر"، على حد قولها.وأكدت أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".وأشارت إلى "تدمير منظومتين جويتين غير مأهولتين فوق البحر الأحمر تم إطلاقهما من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن المدعومين من إيران".واعتبرت القيادة المركزية الأمريكية، أن "هذه الصواريخ والأنظمة تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".وحسب البيان الأمريكي، "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أماناً".يأتي ذلك غداة إعلان "أنصار الله" تنفيذ ست هجمات بالصواريخ والطائرات المُسيرة ضد سفن أمريكية، ثلاث منها في البحر الأحمر، وسفينتين في البحر العربي، وأخرى في البحر الأبيض المتوسط بعدد من الصواريخ المجنحة.وجاءت الهجمات بعد أيام من إعلان جماعة "أنصار الله"، يوم الإثنين الماضي، مهاجمة ثلاث سفن في المحيط الهندي والبحر الأحمر، بينها سفينتان أميركية وإسرائيلية بالصواريخ، واستهداف مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بالطائرات المُسيرة.ويوم الجمعة الماضي، أعلنت "أنصار الله"، استهداف سفينتين إسرائيليتين في البحرين العربي والأبيض المتوسط، وأخرى يونانية في البحر الأحمر، بالصواريخ والطائرات المُسيرة.وأعلن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، أن قواته استهدفت منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، 119 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، متوعداً بتصعيد كبير ومؤثر في قادم الأيام.وفي الثالث من أيار/ مايو الجاري، أعلنت "أنصار الله"، توسيع نطاق عملياتها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها لتشمل البحر الأبيض المتوسط، ضمن مرحلة رابعة من تصعيد الجماعة هجماتها البحرية.وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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الجيش الأمريكي, أنصار الله, العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن