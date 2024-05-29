https://sarabic.ae/20240529/الخارجية-الروسية-المرسوم-المتعلق-بنقل-الأصول-الأجنبية-لإدارة-روسية-مؤقتة-طال-حوالي-10-شركات-فقط-1089298267.html
موسكو: المرسوم المتعلق بنقل الأصول الأجنبية لإدارة روسية مؤقتة طال نحو 10 شركات فقط
موسكو: المرسوم المتعلق بنقل الأصول الأجنبية لإدارة روسية مؤقتة طال نحو 10 شركات فقط
سبوتنيك عربي
صرح مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريشيفسكي، اليوم الأربعاء، بأن المرسوم المتعلق بنقل الأصول الأجنبية إلى إدارة روسية مؤقتة... 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T04:16+0000
2024-05-29T04:16+0000
2024-05-29T04:48+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيريشيفسكي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "التدابير المتخذة بموجب مرسوم الرئيس الروسي المؤرخ، في 25 أبريل (نيسان) 2023، ويحمل الرقم 302، بشأن الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والأوراق المالية والأسهم في رأس المال المصرح بها للكيانات القانونية الروسية وحقوق الملكية طالت أصول نحو 10 شركات أجنبية فقط، وهذا الرقم لا يمكن مقارنته بعدد الشركات الأجنبية المتبقية في السوق الروسية".وأضاف بيريشيفسكي أن موسكو تهدف إلى الحفاظ على حوار بناء مع الشركات الأجنبية التي تواصل عملها في روسيا، بغض النظر عن انتمائها إلى الولاية القضائية لدول غير صديقة.وأكد بيريشيفسكي أن مجتمع الأعمال أثبت على غرار السياسيين في الدول الغربية أكثر مسؤولية وموضوعية في تقييم العمليات الجارية، مشيرا إلى أن الشركات التي غادرت روسيا بوقت سابق، فعلوا ذلك تحت ضغط غير مسبوق من حكوماتهم.وأكد الدبلوماسي الروسي أن الغالبية العظمى من الشركات الأجنبية مهتمة بالحفاظ على أعمالها وتطويرها على المدى الطويل في روسيا.
https://sarabic.ae/20230109/الدوما-نحو-75-في-المئة-من-الشركات-الأجنبية-بقي-في-روسيا-1072060628.html
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الخارجية الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
الخارجية الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
موسكو: المرسوم المتعلق بنقل الأصول الأجنبية لإدارة روسية مؤقتة طال نحو 10 شركات فقط
04:16 GMT 29.05.2024 (تم التحديث: 04:48 GMT 29.05.2024)
صرح مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريشيفسكي، اليوم الأربعاء، بأن المرسوم المتعلق بنقل الأصول الأجنبية إلى إدارة روسية مؤقتة طال نحو 10 شركات فقط، وهو عدد لا يقاس بعدد الشركات الأجنبية التي لا تزال تواصل عملها في السوق الروسية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال بيريشيفسكي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "التدابير المتخذة بموجب مرسوم الرئيس الروسي المؤرخ، في 25 أبريل (نيسان) 2023، ويحمل الرقم 302، بشأن الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والأوراق المالية والأسهم في رأس المال المصرح بها للكيانات القانونية الروسية وحقوق الملكية طالت أصول نحو 10 شركات أجنبية فقط، وهذا الرقم لا يمكن مقارنته بعدد الشركات الأجنبية المتبقية في السوق الروسية".
وأضاف بيريشيفسكي أن موسكو تهدف إلى الحفاظ على حوار بناء مع الشركات الأجنبية التي تواصل عملها في روسيا، بغض النظر عن انتمائها إلى الولاية القضائية لدول غير صديقة.
وأكد بيريشيفسكي أن مجتمع الأعمال أثبت على غرار السياسيين في الدول الغربية أكثر مسؤولية وموضوعية في تقييم العمليات الجارية، مشيرا إلى أن الشركات التي غادرت روسيا بوقت سابق، فعلوا ذلك تحت ضغط غير مسبوق من حكوماتهم.
وأكد الدبلوماسي الروسي أن الغالبية العظمى من الشركات الأجنبية
مهتمة بالحفاظ على أعمالها وتطويرها على المدى الطويل في روسيا.