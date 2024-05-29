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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240529/الخارجية-الروسية-المرسوم-المتعلق-بنقل-الأصول-الأجنبية-لإدارة-روسية-مؤقتة-طال-حوالي-10-شركات-فقط-1089298267.html
موسكو: المرسوم المتعلق بنقل الأصول الأجنبية لإدارة روسية مؤقتة طال نحو 10 شركات فقط
موسكو: المرسوم المتعلق بنقل الأصول الأجنبية لإدارة روسية مؤقتة طال نحو 10 شركات فقط
سبوتنيك عربي
صرح مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريشيفسكي، اليوم الأربعاء، بأن المرسوم المتعلق بنقل الأصول الأجنبية إلى إدارة روسية مؤقتة... 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T04:16+0000
2024-05-29T04:48+0000
الخارجية الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيريشيفسكي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "التدابير المتخذة بموجب مرسوم الرئيس الروسي المؤرخ، في 25 أبريل (نيسان) 2023، ويحمل الرقم 302، بشأن الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والأوراق المالية والأسهم في رأس المال المصرح بها للكيانات القانونية الروسية وحقوق الملكية طالت أصول نحو 10 شركات أجنبية فقط، وهذا الرقم لا يمكن مقارنته بعدد الشركات الأجنبية المتبقية في السوق الروسية".وأضاف بيريشيفسكي أن موسكو تهدف إلى الحفاظ على حوار بناء مع الشركات الأجنبية التي تواصل عملها في روسيا، بغض النظر عن انتمائها إلى الولاية القضائية لدول غير صديقة.وأكد بيريشيفسكي أن مجتمع الأعمال أثبت على غرار السياسيين في الدول الغربية أكثر مسؤولية وموضوعية في تقييم العمليات الجارية، مشيرا إلى أن الشركات التي غادرت روسيا بوقت سابق، فعلوا ذلك تحت ضغط غير مسبوق من حكوماتهم.وأكد الدبلوماسي الروسي أن الغالبية العظمى من الشركات الأجنبية مهتمة بالحفاظ على أعمالها وتطويرها على المدى الطويل في روسيا.
https://sarabic.ae/20230109/الدوما-نحو-75-في-المئة-من-الشركات-الأجنبية-بقي-في-روسيا-1072060628.html
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الخارجية الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
الخارجية الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

موسكو: المرسوم المتعلق بنقل الأصول الأجنبية لإدارة روسية مؤقتة طال نحو 10 شركات فقط

04:16 GMT 29.05.2024 (تم التحديث: 04:48 GMT 29.05.2024)
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبر
صرح مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريشيفسكي، اليوم الأربعاء، بأن المرسوم المتعلق بنقل الأصول الأجنبية إلى إدارة روسية مؤقتة طال نحو 10 شركات فقط، وهو عدد لا يقاس بعدد الشركات الأجنبية التي لا تزال تواصل عملها في السوق الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيريشيفسكي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "التدابير المتخذة بموجب مرسوم الرئيس الروسي المؤرخ، في 25 أبريل (نيسان) 2023، ويحمل الرقم 302، بشأن الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والأوراق المالية والأسهم في رأس المال المصرح بها للكيانات القانونية الروسية وحقوق الملكية طالت أصول نحو 10 شركات أجنبية فقط، وهذا الرقم لا يمكن مقارنته بعدد الشركات الأجنبية المتبقية في السوق الروسية".
الدوما الروسية، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
الدوما: نحو 75 في المئة من الشركات الأجنبية بقي في روسيا
9 يناير 2023, 06:20 GMT
وأضاف بيريشيفسكي أن موسكو تهدف إلى الحفاظ على حوار بناء مع الشركات الأجنبية التي تواصل عملها في روسيا، بغض النظر عن انتمائها إلى الولاية القضائية لدول غير صديقة.
وأكد بيريشيفسكي أن مجتمع الأعمال أثبت على غرار السياسيين في الدول الغربية أكثر مسؤولية وموضوعية في تقييم العمليات الجارية، مشيرا إلى أن الشركات التي غادرت روسيا بوقت سابق، فعلوا ذلك تحت ضغط غير مسبوق من حكوماتهم.
وأكد الدبلوماسي الروسي أن الغالبية العظمى من الشركات الأجنبية مهتمة بالحفاظ على أعمالها وتطويرها على المدى الطويل في روسيا.
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