https://sarabic.ae/20240529/الدفاع-السورية-مقتل-طفلة-وإصابة-10-مدنيين-بهجوم-جوي-إسرائيلي-على-مدينة-بانياس-غربي-سوريا--1089329757.html

مقتل طفلة وإصابة 10 مدنيين بهجوم جوي إسرائيلي على مدينة بانياس غربي سوريا

مقتل طفلة وإصابة 10 مدنيين بهجوم جوي إسرائيلي على مدينة بانياس غربي سوريا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأربعاء، مقتل طفلة وإصابة 10 مدنيين إثر هجوم جوي إسرائيلي على أحد الأبنية السكنية في مدينة بانياس غربي سوريا. 29.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-29T21:31+0000

2024-05-29T21:31+0000

2024-05-29T21:33+0000

أخبار سوريا اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/0d/1053898301_40:0:810:433_1920x0_80_0_0_570f22a7ebd4899d407c840b48421465.jpg

دمشق - سبوتنيك. وذكرت الدفاع السورية، في بيان "حوالي الساعة 30 : 19 مساء اليوم [بالتوقيت المحلي] شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً أحد المواقع في المنطقة الوسطى وأحد الأبنية السكنية في مدينة بانياس في المنطقة الساحلية".وأضافت "أدى العدوان إلى استشهاد طفلة وإصابة عشرة مدنيين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك"، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض المواقع في ريف محافظة حمص الشرقي.وقال مراسل "سبوتنيك" في حمص إن أصوات انفجارات ترددت أصداؤها في أجواء ريف مدينة حمص، تبين أنها ناجمة عن الإطلاق الأولي لصواريخ الدفاع الجوي السوري أثناء تصديها لعدوان إسرائيلي.وحصلت "سبوتنيك" على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من الأجواء اللبنانية على مواقع في ريف حمص الشرقي.وأكدت المعلومات المتوافرة أن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري تصدت لمعظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى أهدافها.يشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".

https://sarabic.ae/20240529/مراسل-سبوتنيك-سماع-دوي-انفجار-ضخم-في-محيط-مدينة-حمص-وسط-سوريا-1089321499.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي