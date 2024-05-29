https://sarabic.ae/20240529/بلينكن-أمريكا-لم-تشجع-أوكرانيا-على-شن-ضربات-خارج-حدودها-1089318615.html
بلينكن: أمريكا لم تشجع أوكرانيا على شن ضربات خارج حدودها
بلينكن: أمريكا لم تشجع أوكرانيا على شن ضربات خارج حدودها
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة لا تشجع توجيه ضربات خارج أوكرانيا، ولكن كييف يتعين عليها اتخاذ قراراتها بنفسها. 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T16:15+0000
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وصرح بلينكن، في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى مولدوفا: "لم نشجع أو نسهل توجيه ضربات خارج أوكرانيا، لكن أوكرانيا، كما قلت من قبل، عليها أن تتخذ قراراتها الخاصة بشأن أفضل طريقة للدفاع عن نفسها بشكل فعال".وفي حديثه عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة ليست متأكدة مما إذا كانت إسرائيل قد استخدمت قنابل أمريكية في قصف مخيم للنازحين الفلسطينيين في رفح جنوبي قطاع غزة، الأحد الماضي.وقال: "لقد سمعنا من الإسرائيليين، ولكن في ظل غياب تحقيق شامل لا يمكنني تأكيد أن أسلحة (أمريكية) صغيرة العيارات قد استُخدمت في استهداف قيادات بحركة حماس".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.في حين، أسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل وأكثر من 81 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240529/أمريكا-وحلفاؤها-يستكشفون-الفرص-المتاحة-لتعزيز-الدفاع-الجوي-لأراضي-الناتو-1089318053.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
بلينكن: أمريكا لم تشجع أوكرانيا على شن ضربات خارج حدودها
16:15 GMT 29.05.2024 (تم التحديث: 16:16 GMT 29.05.2024)
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة لا تشجع توجيه ضربات خارج أوكرانيا، ولكن كييف يتعين عليها اتخاذ قراراتها بنفسها.
وصرح بلينكن، في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى مولدوفا: "لم نشجع أو نسهل توجيه ضربات خارج أوكرانيا، لكن أوكرانيا، كما قلت من قبل، عليها أن تتخذ قراراتها الخاصة بشأن أفضل طريقة للدفاع عن نفسها بشكل فعال".
وأضاف أن الولايات المتحدة ستضمن حصول أوكرانيا على الموارد اللازمة للقيام بذلك.
وفي حديثه عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة ليست متأكدة مما إذا كانت إسرائيل قد استخدمت قنابل أمريكية في قصف مخيم للنازحين الفلسطينيين في رفح جنوبي قطاع غزة، الأحد الماضي.
وقال: "لقد سمعنا من الإسرائيليين، ولكن في ظل غياب تحقيق شامل لا يمكنني تأكيد أن أسلحة (أمريكية) صغيرة العيارات قد استُخدمت في استهداف قيادات بحركة حماس".
وأضاف بلينكن أنه لا يعرف أي أسلحة استخدمتها إسرائيل في الغارات على رفح، أو كيف استخدمتها.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
في حين، أسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة
، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل وأكثر من 81 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.