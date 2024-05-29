رسميا... هانز فليك مدربا لبرشلونة خلفا لتشافي
© AFP 2023 / JOSEP LAGOبرشلونة يفوز على فالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم، 5 مارس/ آذار 2023
© AFP 2023 / JOSEP LAGO
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أعلن نادي برشلونة رسميا التعاقد مع هانز فليك، المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا، لتولي الإدارة الفنية للفريق، بعقد يمتد لموسمين ينتهي في صيف 2026.
وقال برشلونة في بيان إنه "توصل مع هانز فليك لاتفاق يقضي بأن يكون الألماني مدربا للفريق حتى 30 يونيو/حزيران 2026".
It’s official! 📝— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 29, 2024
FLICK UNTIL 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ pic.twitter.com/t1rSNwjYJq
وفي السياق، ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن فليك سيحصل على 3 مليون يورو سنويا، مع وجود بعض المكافآت عند الحصول على البطولات، مثل مليون يورو على دوري أبطال أوروبا.
وكان فليك قد قاد بايرن ميونخ لتحقيق العديد من الإنجازات، أهمها لقب دوري أبطال أوروبا عام 2020، لكنه فشل خلال تجربته مع منتخب ألمانيا، إذ ودع مونديال قطر 2022 من دور المجموعات.
وكان فليك قد قاد بايرن ميونخ لتحقيق العديد من الإنجازات، أهمها لقب دوري أبطال أوروبا عام 2020، لكنه فشل خلال تجربته مع منتخب ألمانيا، إذ ودع مونديال قطر 2022 من دور المجموعات.
💙 𝑯𝒂𝒏𝒔𝒊 𝑭𝒍𝒊𝒄𝒌 ❤️ pic.twitter.com/oB72A1iKtI— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 29, 2024
يشار إلى أن برشلونة كان قد أعلن في وقت سابق توصله لاتفاق مع تشافي هيرنانديز المدير الفني لفسخ التعاقد مع الفريقين.
وكشف النادي في بيان له أنه تم التوصل لاتفاق لفسخ التعاقد مع تشافي، الذي كان يمتد للموسم المقبل.