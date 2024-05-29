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https://sarabic.ae/20240529/رسميا-هانز-فليك-مدربا-لبرشلونة-خلفا-لتشافي-1089315599.html
رسميا... هانز فليك مدربا لبرشلونة خلفا لتشافي
رسميا... هانز فليك مدربا لبرشلونة خلفا لتشافي
سبوتنيك عربي
أعلن نادي برشلونة رسميا التعاقد مع هانز فليك، المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا، لتولي الإدارة الفنية للفريق، بعقد يمتد لموسمين ينتهي في صيف 2026. 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T14:18+0000
2024-05-29T14:18+0000
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وقال برشلونة في بيان إنه "توصل مع هانز فليك لاتفاق يقضي بأن يكون الألماني مدربا للفريق حتى 30 يونيو/حزيران 2026".وفي السياق، ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن فليك سيحصل على 3 مليون يورو سنويا، مع وجود بعض المكافآت عند الحصول على البطولات، مثل مليون يورو على دوري أبطال أوروبا.وكان فليك قد قاد بايرن ميونخ لتحقيق العديد من الإنجازات، أهمها لقب دوري أبطال أوروبا عام 2020، لكنه فشل خلال تجربته مع منتخب ألمانيا، إذ ودع مونديال قطر 2022 من دور المجموعات.يشار إلى أن برشلونة كان قد أعلن في وقت سابق توصله لاتفاق مع تشافي هيرنانديز المدير الفني لفسخ التعاقد مع الفريقين.وكشف النادي في بيان له أنه تم التوصل لاتفاق لفسخ التعاقد مع تشافي، الذي كان يمتد للموسم المقبل.
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رياضة, أخبار كرة القدم, نادي برشلونة, منوعات
رياضة, أخبار كرة القدم, نادي برشلونة, منوعات

رسميا... هانز فليك مدربا لبرشلونة خلفا لتشافي

14:18 GMT 29.05.2024
© AFP 2023 / JOSEP LAGOبرشلونة يفوز على فالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم، 5 مارس/ آذار 2023
برشلونة يفوز على فالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم، 5 مارس/ آذار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
© AFP 2023 / JOSEP LAGO
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أعلن نادي برشلونة رسميا التعاقد مع هانز فليك، المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا، لتولي الإدارة الفنية للفريق، بعقد يمتد لموسمين ينتهي في صيف 2026.
وقال برشلونة في بيان إنه "توصل مع هانز فليك لاتفاق يقضي بأن يكون الألماني مدربا للفريق حتى 30 يونيو/حزيران 2026".
وفي السياق، ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن فليك سيحصل على 3 مليون يورو سنويا، مع وجود بعض المكافآت عند الحصول على البطولات، مثل مليون يورو على دوري أبطال أوروبا.

وكان فليك قد قاد بايرن ميونخ لتحقيق العديد من الإنجازات، أهمها لقب دوري أبطال أوروبا عام 2020، لكنه فشل خلال تجربته مع منتخب ألمانيا، إذ ودع مونديال قطر 2022 من دور المجموعات.
يشار إلى أن برشلونة كان قد أعلن في وقت سابق توصله لاتفاق مع تشافي هيرنانديز المدير الفني لفسخ التعاقد مع الفريقين.
وكشف النادي في بيان له أنه تم التوصل لاتفاق لفسخ التعاقد مع تشافي، الذي كان يمتد للموسم المقبل.
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