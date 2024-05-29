https://sarabic.ae/20240529/قوات-الدعم-السريع-الجيش-السوداني-يشن-قصفا-جويا-يسفر-عن-مقتل-وإصابة-العشرات-بينهم-نساء-وأطفال-1089304503.html
قوات الدعم السريع: الجيش السوداني يشن قصفا جويا يسفر عن مقتل وإصابة العشرات بينهم نساء وأطفال
قوات الدعم السريع: الجيش السوداني يشن قصفا جويا يسفر عن مقتل وإصابة العشرات بينهم نساء وأطفال
سبوتنيك عربي
أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الأربعاء، أن "الطيران الحربي التابع للجيش السوداني قصف عدداً من المستشفيات والأحياء السكنية في كبكابية وكتم وأم سيالة في شمال... 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T09:41+0000
2024-05-29T09:41+0000
2024-05-29T09:41+0000
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وقالت الدعم السريع، في بيان لها، إن "عمليات القصف الجوي البربرية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات بينهم نساء وأطفال، وذلك حسب الإحصائيات الأولية فيما لا تزال عمليات إنقاذ الجرحى والمصابين مستمرة".وأضاف البيان أن "القصف الجوي وتدمير المستشفيات، في كتم وكبكابية وقبلهما مستشفى بابكر نهار للأطفال بمدينة الفاشر، يؤكد عودة النظام الإرهابي لممارسة عمليات إبادة جديدة بحق الشعب السوداني، ويمثل تهديد خطير لاستقرار السودان والمنطقة والعالم".واستنكرت الدعم السريع، "استهداف المدنيين والأبرياء"، معربةً عن أسفها من عدم رؤية خطوات عملية لوقف انتهاكات الطيران بحق الأبرياء".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20240528/قوات-الدعم-السريع-تنفي-نيتها-إقامة-دولة-منفصلة-في-دارفور-1089270353.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
قوات الدعم السريع: الجيش السوداني يشن قصفا جويا يسفر عن مقتل وإصابة العشرات بينهم نساء وأطفال
أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الأربعاء، أن "الطيران الحربي التابع للجيش السوداني قصف عدداً من المستشفيات والأحياء السكنية في كبكابية وكتم وأم سيالة في شمال دارفور".
وقالت الدعم السريع، في بيان لها، إن "عمليات القصف الجوي البربرية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات بينهم نساء وأطفال، وذلك حسب الإحصائيات الأولية فيما لا تزال عمليات إنقاذ الجرحى والمصابين مستمرة".
وأضاف البيان أن "القصف الجوي وتدمير المستشفيات، في كتم وكبكابية وقبلهما مستشفى بابكر نهار للأطفال بمدينة الفاشر، يؤكد عودة النظام الإرهابي لممارسة عمليات إبادة جديدة بحق الشعب السوداني، ويمثل تهديد خطير لاستقرار السودان والمنطقة والعالم".
واستنكرت الدعم السريع، "استهداف المدنيين والأبرياء"، معربةً عن أسفها من عدم رؤية خطوات عملية لوقف انتهاكات الطيران بحق الأبرياء".
واندلعت الحرب في السودان
، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.