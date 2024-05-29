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قوات الدعم السريع: الجيش السوداني يشن قصفا جويا يسفر عن مقتل وإصابة العشرات بينهم نساء وأطفال
قوات الدعم السريع: الجيش السوداني يشن قصفا جويا يسفر عن مقتل وإصابة العشرات بينهم نساء وأطفال
سبوتنيك عربي
أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الأربعاء، أن "الطيران الحربي التابع للجيش السوداني قصف عدداً من المستشفيات والأحياء السكنية في كبكابية وكتم وأم سيالة في شمال... 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T09:41+0000
2024-05-29T09:41+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
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وقالت الدعم السريع، في بيان لها، إن "عمليات القصف الجوي البربرية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات بينهم نساء وأطفال، وذلك حسب الإحصائيات الأولية فيما لا تزال عمليات إنقاذ الجرحى والمصابين مستمرة".وأضاف البيان أن "القصف الجوي وتدمير المستشفيات، في كتم وكبكابية وقبلهما مستشفى بابكر نهار للأطفال بمدينة الفاشر، يؤكد عودة النظام الإرهابي لممارسة عمليات إبادة جديدة بحق الشعب السوداني، ويمثل تهديد خطير لاستقرار السودان والمنطقة والعالم".واستنكرت الدعم السريع، "استهداف المدنيين والأبرياء"، معربةً عن أسفها من عدم رؤية خطوات عملية لوقف انتهاكات الطيران بحق الأبرياء".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20240528/قوات-الدعم-السريع-تنفي-نيتها-إقامة-دولة-منفصلة-في-دارفور-1089270353.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

قوات الدعم السريع: الجيش السوداني يشن قصفا جويا يسفر عن مقتل وإصابة العشرات بينهم نساء وأطفال

09:41 GMT 29.05.2024
© AFP 2023دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية.
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الأربعاء، أن "الطيران الحربي التابع للجيش السوداني قصف عدداً من المستشفيات والأحياء السكنية في كبكابية وكتم وأم سيالة في شمال دارفور".
وقالت الدعم السريع، في بيان لها، إن "عمليات القصف الجوي البربرية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات بينهم نساء وأطفال، وذلك حسب الإحصائيات الأولية فيما لا تزال عمليات إنقاذ الجرحى والمصابين مستمرة".
وأضاف البيان أن "القصف الجوي وتدمير المستشفيات، في كتم وكبكابية وقبلهما مستشفى بابكر نهار للأطفال بمدينة الفاشر، يؤكد عودة النظام الإرهابي لممارسة عمليات إبادة جديدة بحق الشعب السوداني، ويمثل تهديد خطير لاستقرار السودان والمنطقة والعالم".
واستنكرت الدعم السريع، "استهداف المدنيين والأبرياء"، معربةً عن أسفها من عدم رؤية خطوات عملية لوقف انتهاكات الطيران بحق الأبرياء".
عناصر من قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
قوات الدعم السريع تنفي نيتها إقامة دولة منفصلة في دارفور
أمس, 06:40 GMT
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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