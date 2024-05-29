https://sarabic.ae/20240529/كيم-جونغ-أون-سنمنع-الولايات-المتحدة-من-التدخل-في-الصراع-مع-كوريا-الجنوبية-1089298045.html

كيم جونغ أون: سنمنع الولايات المتحدة من التدخل في الصراع مع كوريا الجنوبية

كيم جونغ أون: سنمنع الولايات المتحدة من التدخل في الصراع مع كوريا الجنوبية

سبوتنيك عربي

صرح زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بأن بلاده تمتلك قوة عسكرية كافية لردع الولايات المتحدة من التدخل العسكري في حال نشوب أزمة في شبه الجزيرة الكورية، وفي... 29.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-29T03:22+0000

2024-05-29T03:22+0000

2024-05-29T03:22+0000

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

كوريا الشمالية

الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة

الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة

كوريا الجنوبية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/13/1049297021_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_22908f87cc76e88405227cae5d27371a.jpg

جاء تصريح كيم جونغ أون خلال زيارته لأكاديمية الدفاع الوطني لكوريا الشمالية، أمس الثلاثاء، التي تحتفل بالذكرى الستين لتأسيسها، حسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.وقال كيم جونغ أون: "قواتنا المسلحة تمتلك قوة عسكرية حقيقية قادرة على ردع الولايات المتحدة من التدخل العسكري في حال نشوب أزمة في شبه الجزيرة الكورية، وتملك قوة ساحقة قادرة على تدمير القوى الهجومية الرئيسية والبنية التحتية ونظم القيادة لجيش كوريا الجنوبية الدمية في المرحلة الأولى من العملية".وأشار إلى "الوضع الخطير" فيما يتعلق بأمن الدولة ومسار "التحديث الجذري" للصناعة الدفاعية، و"طيش" الهيستيريا الاستفزازية العسكرية والسياسية للولايات المتحدة وحلفائها.ودعا كيم جونغ أون إلى "تعزيز قوة القوات المسلحة للبلاد إلى أقصى حد دون تردد"، مشيرًا إلى أن:وقال: "الوضع الحالي يتطلب تعزيز قوة الردع الحربي بشكل شامل، وزيادة قوة القوات المسلحة لكوريا الشمالية باستمرار"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.كما هنأ كيم جونغ أون العلماء والفنيين والعمال والموظفين الإداريين في الأكاديمية الذين ساهموا في "تعزيز قوة وكرامة" كوريا الشمالية وأصبحوا "أساسًا موثوقًا" لقدرة الجيش الكوري الشمالي.وفي وقت سابق، استنكرت كوريا الشمالية ذكر قضية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، خلال قمة ثلاثية نادرة عقدت، في سيئول بين زعماء كوريا الجنوبية واليابان والصين.وعقد رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ورئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، ورئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، قمة ثلاثية، وهو الاجتماع التاسع من نوعه والأول منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019، بعد توقف بسبب جائحة (كوفيد-19)، والنزاعات التاريخية بين الجيران الآسيويين.

https://sarabic.ae/20240527/كوريا-الشمالية-محادثات-قمة-سيئول-حول-نزع-السلاح-النووي-استفزاز-سياسي-خطر-1089244581.html

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, كوريا الجنوبية