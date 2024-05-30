السعودية تصدر بيانا بشأن اختفاء أحد مواطنيها في مصر
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEعلم السعودية
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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أصدرت السفارة السعودية في مصر، اليوم الخميس، بيانا وذلك على خلفية انتشار أنباء تفيد باختفاء شاب سعودي في العاصمة المصرية القاهرة منذ نحو شهر.
وذكرت السفارة السعودية في بيان على منصة "إكس"، أن السلطات المعنية شرعت فورا في اتخاذ إجراءات البحث والتحري عن المواطن وظروف اختفائه.
بيان حول إختفاء المواطن هتان بن غازي شطا#البحث_عن_هتان pic.twitter.com/BJLZvEwxBH— سفارة المملكة في القاهرة (@KSAembassyEG) May 30, 2024
وأضافت السفارة أن كاميرات المراقبة سجلت لحظة خروجه من المنطقة التي يسكن فيها بالتجمع الخامس قبل اختفائه.
وأكدت أن البحث المكثف لا يزال جاريا من الجهات الأمنية وبمتابعة من السفارة وبالتنسيق مع أسرة المواطن.
#البحث_عن_هتان 🇪🇬🇪🇬 يارب يا عظيم يا من لا يخفى عنك شيء في الأرض ولا في السماء أسالك يا مالك الأكوان أن تعيد #المفقود_هتان #مفقود_مصر إلى أهله سالماً من كل شر ومكروه.— عبدالعزيز🇸🇦 (@instawi19) May 30, 2024
الأحبة في #مصر همتكم معانا في العثور على ابنكم #هتان_شطا بتقديم أي معلومة حتى لوكانت بسيطة تفيد في العثور عليه🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/aSayFiB6FH
وانتشر أخيرا على مواقع التواصل في السعودية، خبر اختفاء مواطن سعودي يدعى هتان بن غازي شطا، في القاهرة منذ نحو شهر، وتم إطلاق مناشدات للبحث عنه.
كما تم تناقل منشور يتضمن أرقام هواتف يمكن الاتصال عليها في حال توفر أي معلومات قد تقود لمكان المختفي.