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https://sarabic.ae/20240530/الشرطة-الأمريكية-تعثر-على-جثة-امرأة-في-فم-تمساح-1089341195.html
الشرطة الأمريكية تعثر على جثة امرأة في فم تمساح
الشرطة الأمريكية تعثر على جثة امرأة في فم تمساح
سبوتنيك عربي
عثرت الشرطة الأمريكية في تكساس، يوم الثلاثاء، عن بقايا امرأة مفقودة في فم تمساح، ولكن لم يتم تحديد إذا كان الحيوان متورطا في وفاتها. 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T08:57+0000
2024-05-30T08:57+0000
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وبحسب تقرير لقناة "ABC 13": "كانت شرطة هيوستن تبحث عن امرأة مفقودة عندما عثروا على بقايا بشرية على ضفاف نهر هورسبن. وأطلق رقيب من الشرطة النار على التمساح لمنعه من إلحاق المزيد من الضرر بالرفات".وفقًا للقناة التي تشير إلى أنه "تم العثور على جثة المرأة في فم التمساح".وقالت أنجيلا ديروس: "إنهم يعيشون هناك. نرى صغارًا بطول 8 أقدام و10 أقدام. أعرف أي ضفاف يجب أن يبقوا بعيدًا وأين يحبون الاستلقاء تحت أشعة الشمس. هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن حدوث ذلك هنا. إنه أمر مخيف بعض الشيء".وتشير القناة إلى أن هجمات التماسيح القاتلة نادرة جدًا في تكساس. وكانت آخر مرة تم فيها تسجيل مثل هذه الحالة في عام 2015، وكانت الأولى منذ أكثر من 90 عامًا.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الشرطة الأمريكية تعثر على جثة امرأة في فم تمساح

08:57 GMT 30.05.2024
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تمساح ضخم يمنع مرور سيارة في أستراليا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
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عثرت الشرطة الأمريكية في تكساس، يوم الثلاثاء، عن بقايا امرأة مفقودة في فم تمساح، ولكن لم يتم تحديد إذا كان الحيوان متورطا في وفاتها.
وبحسب تقرير لقناة "ABC 13": "كانت شرطة هيوستن تبحث عن امرأة مفقودة عندما عثروا على بقايا بشرية على ضفاف نهر هورسبن. وأطلق رقيب من الشرطة النار على التمساح لمنعه من إلحاق المزيد من الضرر بالرفات".

وقالت ماغي بيرغر، المتحدثة باسم إدارة إنفاذ القانون في تكساس، إن سبب وفاة المرأة لم يتم تحديده بعد، لكن القضية أحيلت إلى وحدة جرائم القتل في انتظار تشريح الجثة.

وفقًا للقناة التي تشير إلى أنه "تم العثور على جثة المرأة في فم التمساح".
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وقالت أنجيلا ديروس: "إنهم يعيشون هناك. نرى صغارًا بطول 8 أقدام و10 أقدام. أعرف أي ضفاف يجب أن يبقوا بعيدًا وأين يحبون الاستلقاء تحت أشعة الشمس. هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن حدوث ذلك هنا. إنه أمر مخيف بعض الشيء".
وتشير القناة إلى أن هجمات التماسيح القاتلة نادرة جدًا في تكساس. وكانت آخر مرة تم فيها تسجيل مثل هذه الحالة في عام 2015، وكانت الأولى منذ أكثر من 90 عامًا.
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