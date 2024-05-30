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الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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قائد في الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل بعثت برسالة لطهران لتجنب الرد على قصف قنصليتنا في دمشق
قائد في الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل بعثت برسالة لطهران لتجنب الرد على قصف قنصليتنا في دمشق
سبوتنيك عربي
صرح قائد القوات الجوية بالحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، اليوم الخميس، بأن إسرائيل بعثت برسالة إلى طهران لتجنب الرد على الهجوم على القنصلية... 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T12:00+0000
2024-05-30T12:00+0000
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وذكرت وكالة "تسنيم"، مساء اليوم الخميس، بأن تصريحات العميد أمير علي حاجي زاده، جاءت خلال لقائه بتجمع الأساتذة في حوزة "قم العلمية" حول موضوع "الوعد الصادق، وصعود شهداء الخدمة والتطورات العالمية"، بحسب قولها.ونقلت الوكالة، بنسختها الفارسية، عن العميد علي حاجي زاده، أن "إسرائيل أرسلت رسالة عبر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لمنع الرد الإيراني على هجوم المقاتلات الإسرائيلية على السفارة الإيرانية في دمشق".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في الـ13 من شهر أبريل/ نيسان الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدًا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.وتأتي التطورات الأخيرة بين إيران وإسرائيل عقب قصف الأخيرة القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني.وفي الـ19 من شهر أبريل الماضي، وردت تقارير بأن ضربة إسرائيلية، وصفت بـ"المحدودة"، استهدفت قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان، في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية.
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, الأخبار

قائد في الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل بعثت برسالة لطهران لتجنب الرد على قصف قنصليتنا في دمشق

12:00 GMT 30.05.2024
© AFP 2023 / STRالحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
© AFP 2023 / STR
تابعنا عبر
صرح قائد القوات الجوية بالحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، اليوم الخميس، بأن إسرائيل بعثت برسالة إلى طهران لتجنب الرد على الهجوم على القنصلية الإيرانية بدمشق.
وذكرت وكالة "تسنيم"، مساء اليوم الخميس، بأن تصريحات العميد أمير علي حاجي زاده، جاءت خلال لقائه بتجمع الأساتذة في حوزة "قم العلمية" حول موضوع "الوعد الصادق، وصعود شهداء الخدمة والتطورات العالمية"، بحسب قولها.
السفارة الإسرائيلية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
بعد الهجوم المنسوب لإسرائيل على إيران...أمريكا تمنع موظفيها من السفر خارج تل أبيب والقدس وبئر السبع‏
19 أبريل, 12:33 GMT
ونقلت الوكالة، بنسختها الفارسية، عن العميد علي حاجي زاده، أن "إسرائيل أرسلت رسالة عبر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لمنع الرد الإيراني على هجوم المقاتلات الإسرائيلية على السفارة الإيرانية في دمشق".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في الـ13 من شهر أبريل/ نيسان الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدًا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
وتأتي التطورات الأخيرة بين إيران وإسرائيل عقب قصف الأخيرة القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني.
وفي الـ19 من شهر أبريل الماضي، وردت تقارير بأن ضربة إسرائيلية، وصفت بـ"المحدودة"، استهدفت قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان، في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية.
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