https://sarabic.ae/20240530/قائد-في-الحرس-الثوري-الإيراني-إسرائيل-بعثت-برسالة-لطهران-لتجنب-الرد-على-قصف-قنصليتنا-في-دمشق-1089348756.html
قائد في الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل بعثت برسالة لطهران لتجنب الرد على قصف قنصليتنا في دمشق
قائد في الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل بعثت برسالة لطهران لتجنب الرد على قصف قنصليتنا في دمشق
سبوتنيك عربي
صرح قائد القوات الجوية بالحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، اليوم الخميس، بأن إسرائيل بعثت برسالة إلى طهران لتجنب الرد على الهجوم على القنصلية... 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T12:00+0000
2024-05-30T12:00+0000
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وذكرت وكالة "تسنيم"، مساء اليوم الخميس، بأن تصريحات العميد أمير علي حاجي زاده، جاءت خلال لقائه بتجمع الأساتذة في حوزة "قم العلمية" حول موضوع "الوعد الصادق، وصعود شهداء الخدمة والتطورات العالمية"، بحسب قولها.ونقلت الوكالة، بنسختها الفارسية، عن العميد علي حاجي زاده، أن "إسرائيل أرسلت رسالة عبر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لمنع الرد الإيراني على هجوم المقاتلات الإسرائيلية على السفارة الإيرانية في دمشق".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في الـ13 من شهر أبريل/ نيسان الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدًا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.وتأتي التطورات الأخيرة بين إيران وإسرائيل عقب قصف الأخيرة القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني.وفي الـ19 من شهر أبريل الماضي، وردت تقارير بأن ضربة إسرائيلية، وصفت بـ"المحدودة"، استهدفت قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان، في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية.
https://sarabic.ae/20240419/بعد-الهجوم-المنسوب-لإسرائيل-على-إيرانأمريكا-تمنع-موظفيها-من-السفر-خارج-تل-أبيب-والقدس-وبئر-السبع-1088109778.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, الأخبار
قائد في الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل بعثت برسالة لطهران لتجنب الرد على قصف قنصليتنا في دمشق
صرح قائد القوات الجوية بالحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، اليوم الخميس، بأن إسرائيل بعثت برسالة إلى طهران لتجنب الرد على الهجوم على القنصلية الإيرانية بدمشق.
وذكرت وكالة
"تسنيم"، مساء اليوم الخميس، بأن تصريحات العميد أمير علي حاجي زاده، جاءت خلال لقائه بتجمع الأساتذة في حوزة "قم العلمية" حول موضوع "الوعد الصادق، وصعود شهداء الخدمة والتطورات العالمية"، بحسب قولها.
ونقلت الوكالة، بنسختها الفارسية، عن العميد علي حاجي زاده، أن "إسرائيل أرسلت رسالة عبر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لمنع الرد الإيراني على هجوم المقاتلات الإسرائيلية على السفارة الإيرانية في دمشق".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في الـ13 من شهر أبريل/ نيسان الماضي، شن هجوم على إسرائيل
بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدًا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
وتأتي التطورات الأخيرة بين إيران وإسرائيل عقب قصف الأخيرة القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني.
وفي الـ19 من شهر أبريل الماضي، وردت تقارير بأن ضربة إسرائيلية
، وصفت بـ"المحدودة"، استهدفت قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان، في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية.