https://sarabic.ae/20240530/قبول-أوراق-3-مرشحين-في-اليوم-الأول-لفتح-باب-الترشح-لانتخابات-الرئاسة-الإيرانية-1089355729.html
قبول أوراق 3 مرشحين في اليوم الأول لفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة الإيرانية
قبول أوراق 3 مرشحين في اليوم الأول لفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة الإيرانية
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم مقر الانتخابات في إيران محسن إسلامي، اليوم الخميس، أن ثلاثة مرشحين تقدموا رسميا بأوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية الإيرانية، مؤكدا استيفاءهم... 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T14:50+0000
2024-05-30T14:50+0000
2024-05-30T14:50+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103330/12/1033301267_0:0:3087:1737_1920x0_80_0_0_668cf67ee1e622229d857c30024f60a0.jpg
طهران - سبوتنيك. وقال إسلامي، في تصريحات صحفية: "حتى الآن، 3 مرشحين فقط من إجمالي عدد الأشخاص الذين قدموا وثائق التسجيل يتمتعون بالخصائص المناسبة وتم تأكيد تسجيلهم".وفتحت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، باب الترشح للراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 28 يونيو/ حزيران المقبل.وأعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي صباح اليوم الخميس، أن عملية تسجيل المرشحين سوف تستمر لمدة 5 أيام اعتبارا من اليوم، مبينا "أن المرشحين المؤهلين لديهم 15 يوما للإعلان عن خططهم الانتخابية".ومن ثم سيراجع مجلس صيانة الدستور مؤهلات المسجلين في الفترة من 4 إلى 10 يونيو، وفي اليوم التالي، سيتم نشر أسماء المرشحين للانتخابات.ويتولى حاليا النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر، منصب القائم بأعمال الرئيس بعد أن لقي الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان إضافة لعدد من المسؤولين في الدولة حتفهم في 19 مايو/أيار الجاري، إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم في منطقة جبلية وعرة شمال غربي البلاد.
https://sarabic.ae/20240527/رواية-الحادثة-التلفزيون-الإيراني-يبث-تسجيلا-عن-آخر-اتصال-مع-مروحية-رئيسي-1089260178.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103330/12/1033301267_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_25ceb90efd19b018f99ef1008510cf20.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
قبول أوراق 3 مرشحين في اليوم الأول لفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة الإيرانية
أعلن المتحدث باسم مقر الانتخابات في إيران محسن إسلامي، اليوم الخميس، أن ثلاثة مرشحين تقدموا رسميا بأوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية الإيرانية، مؤكدا استيفاءهم الشروط المطلوبة للترشح.
طهران - سبوتنيك. وقال إسلامي، في تصريحات صحفية: "حتى الآن، 3 مرشحين فقط من إجمالي عدد الأشخاص الذين قدموا وثائق التسجيل يتمتعون بالخصائص المناسبة وتم تأكيد تسجيلهم".
وفتحت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، باب الترشح للراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية
المقرر إجراؤها في 28 يونيو/ حزيران المقبل.
وأعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي صباح اليوم الخميس، أن عملية تسجيل المرشحين سوف تستمر لمدة 5 أيام اعتبارا من اليوم، مبينا "أن المرشحين المؤهلين لديهم 15 يوما للإعلان عن خططهم الانتخابية".
ومن ثم سيراجع مجلس صيانة الدستور مؤهلات المسجلين في الفترة من 4 إلى 10 يونيو، وفي اليوم التالي، سيتم نشر أسماء المرشحين للانتخابات.
وسيبدأ الرئيس الجديد عمله اعتباراً من يوليو/تموز 2024 ويستمر حتى عام 2028.
ويتولى حاليا النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر، منصب القائم بأعمال الرئيس بعد أن لقي الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي
ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان إضافة لعدد من المسؤولين في الدولة حتفهم في 19 مايو/أيار الجاري، إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم في منطقة جبلية وعرة شمال غربي البلاد.