https://sarabic.ae/20240527/رواية-الحادثة-التلفزيون-الإيراني-يبث-تسجيلا-عن-آخر-اتصال-مع-مروحية-رئيسي-1089260178.html
"رواية الحادثة"... التلفزيون الإيراني يبث تسجيلا عن آخر اتصال مع مروحية رئيسي
"رواية الحادثة"... التلفزيون الإيراني يبث تسجيلا عن آخر اتصال مع مروحية رئيسي
سبوتنيك عربي
بث التلفزيون الإيراني، تقريرا بعنوان "رواية الحادثة"، مشيرا إلى أنه يمثل آخر اتصال هاتفي بين وزير الطاقة علي أكبر محرابيان وقائد الطائرة طاهر مصطفوي، الذي كان... 27.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-27T17:27+0000
2024-05-27T17:27+0000
2024-05-27T17:27+0000
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وحسب تقرير التلفزيون الإيراني، فإن "محرابيان اتصل بقائد الطائرة الرئاسية ليرد عليه آية الله محمد علي آل هاشم، ممثل المرشد علي خامنئي في مدينة تبريز، الذي كان ضمن المروحية الرئاسية".ويقول له محرابيان في المحادثة: "هل تسمع صوتي، هل أنت بخير، أين البقية، أنت وحيد"، وفقا للتقرير.ونشرت هيئة الأركان الإيرانية، تحقيقات أولية، أفادت بأن "مروحية الرئيس واصلت مسيرها المخطط مسبقاً ولم تخرج عنه، وأن طيار المروحية أجرى اتصالاً مع المروحيتين ضمن قافلة الرئيس".وأضافت أنه "لم يلاحظ أي أثر لإصابة بالرصاص أو ما شابه ذلك على حطام المروحية، ومروحية الرئيس احترقت عقب اصطدامها بالمنحدرات".وتابع بيان الأركان الإيرانية أن "عمليات البحث استمرت حتى الساعة الخامسة صباحاً، بسبب وعورة المنطقة والضباب الكثيف وبرودة الجو، وانتهت العملية بعد العثور على موقع سقوط المروحية عبر المسيرات الإيرانية، ثم توجهت فرق الإنقاذ نحو الموقع".وأضاف البيان أنه "لم يتم رصد أي نقطة مشبوهة في اتصالات وحوارات طاقم المروحية مع برج المراقبة، وقد تم جمع جزء كبير من الوثائق والآثار المرتبطة بالحادث، لكن دراستها بشكل أعمق تحتاج إلى المزيد من الوقت".وتحطمت مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين، في 19 مايو/ أيار الجاري، شمال غربي البلاد.وفي صباح 20 مايو الجاري، أكد نائب الرئيس الإيراني محسن منصوري، التقارير التي تفيد بوفاة الرئيس والوفد المرافق له.وكان الوفد عائدا بطائرة مروحية بعد زيارة إلى أذربيجان، حيث شارك رئيسي ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، في حفل افتتاح مجمع "غيز غالاسي" للطاقة الكهرومائية وتشغيل مجمع "خودافرين" للطاقة الكهرومائية على نهر "أراكس" الحدودي.
https://sarabic.ae/20240524/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-هاجمنا-قلب-إسرائيل-بشجاعة-إبراهيم-رئيسي-1089182304.html
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إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
"رواية الحادثة"... التلفزيون الإيراني يبث تسجيلا عن آخر اتصال مع مروحية رئيسي
بث التلفزيون الإيراني، تقريرا بعنوان "رواية الحادثة"، مشيرا إلى أنه يمثل آخر اتصال هاتفي بين وزير الطاقة علي أكبر محرابيان وقائد الطائرة طاهر مصطفوي، الذي كان يقود مروحية الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، قبل أن تتحطم.
وحسب تقرير التلفزيون الإيراني، فإن "محرابيان اتصل بقائد الطائرة الرئاسية ليرد عليه آية الله محمد علي آل هاشم، ممثل المرشد علي خامنئي في مدينة تبريز، الذي كان ضمن المروحية الرئاسية".
ويقول له محرابيان في المحادثة: "هل تسمع صوتي، هل أنت بخير، أين البقية، أنت وحيد"، وفقا للتقرير.
ونشرت هيئة الأركان الإيرانية
، تحقيقات أولية، أفادت بأن "مروحية الرئيس واصلت مسيرها المخطط مسبقاً ولم تخرج عنه، وأن طيار المروحية أجرى اتصالاً مع المروحيتين ضمن قافلة الرئيس".
وأضافت أنه "لم يلاحظ أي أثر لإصابة بالرصاص أو ما شابه ذلك على حطام المروحية، ومروحية الرئيس احترقت عقب اصطدامها بالمنحدرات".
وتابع بيان الأركان الإيرانية أن "عمليات البحث استمرت حتى الساعة الخامسة صباحاً، بسبب وعورة المنطقة والضباب الكثيف وبرودة الجو، وانتهت العملية بعد العثور على موقع سقوط المروحية عبر المسيرات الإيرانية، ثم توجهت فرق الإنقاذ نحو الموقع".
وأضاف البيان أنه "لم يتم رصد أي نقطة مشبوهة في اتصالات وحوارات طاقم المروحية مع برج المراقبة، وقد تم جمع جزء كبير من الوثائق والآثار المرتبطة بالحادث، لكن دراستها بشكل أعمق تحتاج إلى المزيد من الوقت".
وتحطمت مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين، في 19 مايو/ أيار الجاري، شمال غربي البلاد.
وفي صباح 20 مايو الجاري، أكد نائب الرئيس الإيراني محسن منصوري، التقارير التي تفيد بوفاة الرئيس والوفد المرافق له.
وكان الوفد عائدا بطائرة مروحية بعد زيارة إلى أذربيجان، حيث شارك رئيسي ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، في حفل افتتاح مجمع "غيز غالاسي" للطاقة الكهرومائية وتشغيل مجمع "خودافرين" للطاقة الكهرومائية على نهر "أراكس" الحدودي.