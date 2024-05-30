https://sarabic.ae/20240530/متحدث-فتح-لـسبوتنيك-نأمل-أن-تصدق-تهديدات-أوروبا-بفرض-عقوبات-على-إسرائيل-1089366070.html
متحدث "فتح" لـ"سبوتنيك": نأمل أن تصدق تهديدات أوروبا بفرض عقوبات على إسرائيل
متحدث "فتح" لـ"سبوتنيك": نأمل أن تصدق تهديدات أوروبا بفرض عقوبات على إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعرب الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية، وعضو مجلسها الثوري، عن أمله في صدق التهديدات التي تطلقها دول الاتحاد الأوروبي، باتخاذ إجراءات... 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T18:06+0000
2024-05-30T18:06+0000
2024-05-30T18:06+0000
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وأضاف نزال في حديثه لـ "سبوتنيك": "لا يمكن قراءة المشهد بعيدًا عن الموقف الأوروبي، الذي لم تلحظ فتح، إنه يتغير بالوتيرة والاتجاه المتناسب مع مستوى التحديات القائمة".وكان وزير الخارجية الأيرلندي ميشيل مارتن، قد صرح بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أجروا "للمرة الأولى نقاشا مهما حول فرض عقوبات على إسرائيل"، إذا لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي.وأضاف مارتن: "كان هناك إجماع واضح للغاية حول ضرورة دعم المؤسسات القانونية الإنسانية الدولية".وتابع: "للمرة الأولى في اجتماع للاتحاد الأوروبي، رأيت، وبطريقة حقيقية، مناقشة مهمة بشأن العقوبات.. وماذا لو".وأكد مارتن أن "القانون الإنساني الدولي، والالتزام بحقوق الإنسان، هو سبب وجود الاتحاد الأوروبي، والأحداث الآن تضع هذه القضية في دائرة الضوء بشدة، لا سيما مع الهجوم الذي وقع في رفح، الأحد الماضي، والذي قتل فيه العديد من الأبرياء".كما أشار وزير الخارجية الأيرلندي إلى أن "الاتحاد الأوروبي يسعي للحصول على رد من إسرائيل فيما يتعلق بالامتثال لأوامر المحكمة".
https://sarabic.ae/20240528/الاتحاد-الأوروبي-يجري-مناقشات-حول-فرض-عقوبات-على-إسرائيل-1089274497.html
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار
حصري, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار
متحدث "فتح" لـ"سبوتنيك": نأمل أن تصدق تهديدات أوروبا بفرض عقوبات على إسرائيل
حصري
أعرب الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية، وعضو مجلسها الثوري، عن أمله في صدق التهديدات التي تطلقها دول الاتحاد الأوروبي، باتخاذ إجراءات عقابية اقتصادية وسياسية على إسرائيل بسبب عدوانها المستمر على قطاع غزة.
وأضاف نزال في حديثه لـ "سبوتنيك
": "لا يمكن قراءة المشهد بعيدًا عن الموقف الأوروبي، الذي لم تلحظ فتح، إنه يتغير بالوتيرة والاتجاه المتناسب مع مستوى التحديات القائمة".
وكان وزير الخارجية الأيرلندي ميشيل مارتن، قد صرح بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أجروا "للمرة الأولى نقاشا مهما حول فرض عقوبات على إسرائيل"، إذا لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي.
وأضاف مارتن: "كان هناك إجماع واضح للغاية حول ضرورة دعم المؤسسات القانونية الإنسانية الدولية".
وتابع: "للمرة الأولى في اجتماع للاتحاد الأوروبي، رأيت، وبطريقة حقيقية، مناقشة مهمة بشأن العقوبات.. وماذا لو".
وأكد مارتن أن "القانون الإنساني الدولي، والالتزام بحقوق الإنسان، هو سبب وجود الاتحاد الأوروبي
، والأحداث الآن تضع هذه القضية في دائرة الضوء بشدة، لا سيما مع الهجوم الذي وقع في رفح، الأحد الماضي، والذي قتل فيه العديد من الأبرياء".
كما أشار وزير الخارجية الأيرلندي إلى أن "الاتحاد الأوروبي يسعي للحصول على رد من إسرائيل فيما يتعلق بالامتثال لأوامر المحكمة".