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الإنسان والثقافة
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نتنياهو: انتصارنا في الحرب هو انتصار لفرنسا.. فيديو
نتنياهو: انتصارنا في الحرب هو انتصار لفرنسا.. فيديو
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن "انتصار بلاده في حربها داخل قطاع غزة، هو انتصار لفرنسا". 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T17:03+0000
2024-05-30T17:03+0000
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وشارك نتتنياهو مقطعا مصورا من مقابلة تلفزيونية له مع قناة "TF1" الفرنسية، يقول فيه: "أقول إن انتصارنا هو انتصاركم، إن انتصارنا هو انتصار إسرائيل على معاداة السامية، إنه انتصار الحضارة اليهودية المسيحية على البربرية، إنه انتصار فرنسا".وفي وقت سابق، دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نظيره الفلسطيني، محمود عباس، إلى تنفيذ إصلاحات ضرورية، من أجل الاعتراف بدولة فلسطين.وجاء في بيان من قصر الإليزيه، أن "الرئيس ماكرون دعا محمود عباس في اتصال هاتفي إلى إجراء الإصلاحات اللازمة لاحتمال الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، وفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية.وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال يوم الثلاثاء الماضي، إن باريس مستعدة للاعتراف بفلسطين كدولة، لكن فقط عندما يكون ذلك "مفيدا"، مضيفا أنه لن يفعل ذلك "من منطلق العواطف".وتواصل إسرائيل هجومها على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار.وبعد حوالي 8 أشهر من الحرب الإسرائيلية، تحولت مساحات شاسعة من غزة إلى أنقاض، وسط حصار خانق على الغذاء والمياه النظيفة والدواء.واتهمت دولٌ إسرائيل عبر محكمة العدل الدولية بارتكاب "إبادة جماعية"، وأمرت المحكمة تل أبيب بضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.
https://sarabic.ae/20240414/ماكرون-عن-الهجوم-الإيراني-فرنسا-متلزمة-بأمن-إسرائيل-1087962789.html
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بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى

نتنياهو: انتصارنا في الحرب هو انتصار لفرنسا.. فيديو

17:03 GMT 30.05.2024
© AFP 2023 / Debbie Hillرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
© AFP 2023 / Debbie Hill
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن "انتصار بلاده في حربها داخل قطاع غزة، هو انتصار لفرنسا".
وشارك نتتنياهو مقطعا مصورا من مقابلة تلفزيونية له مع قناة "TF1" الفرنسية، يقول فيه: "أقول إن انتصارنا هو انتصاركم، إن انتصارنا هو انتصار إسرائيل على معاداة السامية، إنه انتصار الحضارة اليهودية المسيحية على البربرية، إنه انتصار فرنسا".
وفي وقت سابق، دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نظيره الفلسطيني، محمود عباس، إلى تنفيذ إصلاحات ضرورية، من أجل الاعتراف بدولة فلسطين.
وجاء في بيان من قصر الإليزيه، أن "الرئيس ماكرون دعا محمود عباس في اتصال هاتفي إلى إجراء الإصلاحات اللازمة لاحتمال الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، وفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال يوم الثلاثاء الماضي، إن باريس مستعدة للاعتراف بفلسطين كدولة، لكن فقط عندما يكون ذلك "مفيدا"، مضيفا أنه لن يفعل ذلك "من منطلق العواطف".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2024
ماكرون عن الهجوم الإيراني: فرنسا متلزمة بأمن إسرائيل
14 أبريل, 10:22 GMT
وتواصل إسرائيل هجومها على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار.
وبعد حوالي 8 أشهر من الحرب الإسرائيلية، تحولت مساحات شاسعة من غزة إلى أنقاض، وسط حصار خانق على الغذاء والمياه النظيفة والدواء.
واتهمت دولٌ إسرائيل عبر محكمة العدل الدولية بارتكاب "إبادة جماعية"، وأمرت المحكمة تل أبيب بضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.
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