https://sarabic.ae/20240530/نتنياهو-انتصارنا-في-الحرب-هو-انتصار-لفرنسا-فيديو-1089362182.html

نتنياهو: انتصارنا في الحرب هو انتصار لفرنسا.. فيديو

نتنياهو: انتصارنا في الحرب هو انتصار لفرنسا.. فيديو

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن "انتصار بلاده في حربها داخل قطاع غزة، هو انتصار لفرنسا". 30.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-30T17:03+0000

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2024-05-30T17:03+0000

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وشارك نتتنياهو مقطعا مصورا من مقابلة تلفزيونية له مع قناة "TF1" الفرنسية، يقول فيه: "أقول إن انتصارنا هو انتصاركم، إن انتصارنا هو انتصار إسرائيل على معاداة السامية، إنه انتصار الحضارة اليهودية المسيحية على البربرية، إنه انتصار فرنسا".وفي وقت سابق، دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نظيره الفلسطيني، محمود عباس، إلى تنفيذ إصلاحات ضرورية، من أجل الاعتراف بدولة فلسطين.وجاء في بيان من قصر الإليزيه، أن "الرئيس ماكرون دعا محمود عباس في اتصال هاتفي إلى إجراء الإصلاحات اللازمة لاحتمال الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، وفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية.وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال يوم الثلاثاء الماضي، إن باريس مستعدة للاعتراف بفلسطين كدولة، لكن فقط عندما يكون ذلك "مفيدا"، مضيفا أنه لن يفعل ذلك "من منطلق العواطف".وتواصل إسرائيل هجومها على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار.وبعد حوالي 8 أشهر من الحرب الإسرائيلية، تحولت مساحات شاسعة من غزة إلى أنقاض، وسط حصار خانق على الغذاء والمياه النظيفة والدواء.واتهمت دولٌ إسرائيل عبر محكمة العدل الدولية بارتكاب "إبادة جماعية"، وأمرت المحكمة تل أبيب بضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.

https://sarabic.ae/20240414/ماكرون-عن-الهجوم-الإيراني-فرنسا-متلزمة-بأمن-إسرائيل-1087962789.html

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