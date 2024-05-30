محرك طائرة يشفط شخصا في حادث مأساوي غريب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:10 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
11:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات حادث تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش المصري والإسرائيلي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اتهام واشنطن بتفجير "السيل الشمالي" من قبل أمريكي يعني لديه معلومات
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
اليمن في وضع اللا سلم واللا حرب وخلافات بين كل الأطراف
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
منتدى بريكس الاقتصادي والمالي في موسكو.. ما الأولويات؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:30 GMT
11 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
11:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:23 GMT
23 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240530/وفاة-شخص-بعد-أن-شفطه-محرك-طائرة-على-أحد-مدارج-مطار-أمستردام-الدولي-1089349774.html
محرك طائرة يشفط شخصا في حادث مأساوي غريب
محرك طائرة يشفط شخصا في حادث مأساوي غريب
سبوتنيك عربي
وقعت حادثة مروعة في مطار أمستردام الدولي، حيث فقد شخص حياته بعدما شفطه محرك توربيني لطائرة على أحد مدارج المطار. 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T12:24+0000
2024-05-30T13:13+0000
مجتمع
منوعات
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0b/13/1047244176_84:0:1106:575_1920x0_80_0_0_e9173c8d30f5f773a10932a039ecbaaf.jpg
أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية "كي إل إم"، يوم أمس الأربعاء، أنه في مطار سيخبول في أمستردام ، لقي شخص حتفه داخل محرك طائرة قيد التشغيل"، كانت متجهة إلى بيلوند، الدنمارك.وأوضحت أنه "لسوء الحظ، توفي هذا الرجل. كانت الرحلة المعنية "KL1341" متجهة إلى بيلوند. نحن نعتني حاليا بالركاب والموظفين الذين شهدوا الحادث".وبحسب التقارير، فقد شهد الركاب وطاقم الأرض الحادث. وهرعت خدمات الطوارئ إلى المكان، لكن للأسف لم يتم إنقاذ الشخص.وتقول السلطات إنها تحقق حاليًا في الظروف التي أدت إلى الحادث، وأنها ستنشر المزيد من المعلومات بمجرد توفرها.
https://sarabic.ae/20240530/ثقب-غريب-في-المريخ-يثير-حيرة-العلماء-صور-وفيديو-1089342133.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0b/13/1047244176_211:0:978:575_1920x0_80_0_0_145e6feae17b7b6d6b027f7c167bc642.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, نادي الفيديو
منوعات, نادي الفيديو

محرك طائرة يشفط شخصا في حادث مأساوي غريب

12:24 GMT 30.05.2024 (تم التحديث: 13:13 GMT 30.05.2024)
© Photo / Twitterاحتراق محرك طائرة
احتراق محرك طائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
© Photo / Twitter
تابعنا عبر
وقعت حادثة مروعة في مطار أمستردام الدولي، حيث فقد شخص حياته بعدما شفطه محرك توربيني لطائرة على أحد مدارج المطار.
أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية "كي إل إم"، يوم أمس الأربعاء، أنه في مطار سيخبول في أمستردام ، لقي شخص حتفه داخل محرك طائرة قيد التشغيل"، كانت متجهة إلى بيلوند، الدنمارك.

وقالت الشركة الهولندية بعد الحادث: "وقع حادث مميت في مطار سخيبول، اليوم، ونتيجة لذلك انتهى الأمر بشخص داخل محرك طائرة قيد التشغيل".

وأوضحت أنه "لسوء الحظ، توفي هذا الرجل. كانت الرحلة المعنية "KL1341" متجهة إلى بيلوند. نحن نعتني حاليا بالركاب والموظفين الذين شهدوا الحادث".
صور لثقوب على المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
مجتمع
ثقب غريب في المريخ يثير حيرة العلماء... صور وفيديو
09:52 GMT
وبحسب التقارير، فقد شهد الركاب وطاقم الأرض الحادث. وهرعت خدمات الطوارئ إلى المكان، لكن للأسف لم يتم إنقاذ الشخص.

ولم يكشف المسؤولون على الفور عن هوية الضحية الذي قُتل أو يذكر ما إذا كان راكبا أو موظفا أو أحد المارة.

وتقول السلطات إنها تحقق حاليًا في الظروف التي أدت إلى الحادث، وأنها ستنشر المزيد من المعلومات بمجرد توفرها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военные инженеры группировки войск Центр Центрального военного округа проводят разминирование в Авдеевке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:18 GMTВоеннослужащие израильской армии на позиции в верхней части Галилеи на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود خلال المعارك في غزة والضفة.. صورأمس, 21:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала