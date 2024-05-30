https://sarabic.ae/20240530/وفاة-شخص-بعد-أن-شفطه-محرك-طائرة-على-أحد-مدارج-مطار-أمستردام-الدولي-1089349774.html
محرك طائرة يشفط شخصا في حادث مأساوي غريب
محرك طائرة يشفط شخصا في حادث مأساوي غريب
سبوتنيك عربي
وقعت حادثة مروعة في مطار أمستردام الدولي، حيث فقد شخص حياته بعدما شفطه محرك توربيني لطائرة على أحد مدارج المطار. 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T12:24+0000
2024-05-30T12:24+0000
2024-05-30T13:13+0000
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أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية "كي إل إم"، يوم أمس الأربعاء، أنه في مطار سيخبول في أمستردام ، لقي شخص حتفه داخل محرك طائرة قيد التشغيل"، كانت متجهة إلى بيلوند، الدنمارك.وأوضحت أنه "لسوء الحظ، توفي هذا الرجل. كانت الرحلة المعنية "KL1341" متجهة إلى بيلوند. نحن نعتني حاليا بالركاب والموظفين الذين شهدوا الحادث".وبحسب التقارير، فقد شهد الركاب وطاقم الأرض الحادث. وهرعت خدمات الطوارئ إلى المكان، لكن للأسف لم يتم إنقاذ الشخص.وتقول السلطات إنها تحقق حاليًا في الظروف التي أدت إلى الحادث، وأنها ستنشر المزيد من المعلومات بمجرد توفرها.
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منوعات, نادي الفيديو
محرك طائرة يشفط شخصا في حادث مأساوي غريب
12:24 GMT 30.05.2024 (تم التحديث: 13:13 GMT 30.05.2024)
وقعت حادثة مروعة في مطار أمستردام الدولي، حيث فقد شخص حياته بعدما شفطه محرك توربيني لطائرة على أحد مدارج المطار.
أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية "كي إل إم"، يوم أمس الأربعاء، أنه في مطار سيخبول في أمستردام ، لقي شخص حتفه داخل محرك طائرة قيد التشغيل"، كانت متجهة إلى بيلوند، الدنمارك.
وقالت الشركة الهولندية بعد الحادث: "وقع حادث مميت في مطار سخيبول، اليوم، ونتيجة لذلك انتهى الأمر بشخص داخل محرك طائرة قيد التشغيل".
وأوضحت أنه "لسوء الحظ، توفي هذا الرجل. كانت الرحلة المعنية "KL1341" متجهة إلى بيلوند. نحن نعتني حاليا بالركاب والموظفين الذين شهدوا الحادث".
وبحسب التقارير، فقد شهد الركاب وطاقم الأرض الحادث. وهرعت خدمات الطوارئ إلى المكان، لكن للأسف لم يتم إنقاذ الشخص.
ولم يكشف المسؤولون على الفور عن هوية الضحية الذي قُتل أو يذكر ما إذا كان راكبا أو موظفا أو أحد المارة.
وتقول السلطات إنها تحقق حاليًا في الظروف التي أدت إلى الحادث، وأنها ستنشر المزيد من المعلومات بمجرد توفرها.