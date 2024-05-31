https://sarabic.ae/20240531/السلطة-الفلسطينية-تبلغ-أمريكا-رفضها-شروط-إسرائيل-لإعادة-فتح-معبر-رفح-1089375191.html

السلطة الفلسطينية تبلغ أمريكا رفضها شروط إسرائيل لإعادة فتح معبر رفح

السلطة الفلسطينية تبلغ أمريكا رفضها شروط إسرائيل لإعادة فتح معبر رفح

سبوتنيك عربي

أبلغت السلطة الفلسطينية، الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الخميس، رفضها شروط إسرائيل لإعادة فتح معبر رفح، مؤكدة أنها "لن تتسلم المعبر إلا في حال انسحاب الجيش... 31.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-31T07:24+0000

2024-05-31T07:24+0000

2024-05-31T07:24+0000

طوفان الأقصى

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

مصر

العالم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/18/1083434633_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3abf7c8dfa286f01dfed868d1b8b6cc.jpg

وقال مصدر فلسطيني مسؤول، أمس الخميس، إن "الولايات المتحدة تعكف على وضع خطة شاملة لإعادة فتح معبر رفح لحركة الأفراد والبضائع، التي تم تحويل دخولها بشكل مؤقت إلى معبر كرم أبو سالم".وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ"وكالة أنباء العالم العربي"، أن "نتنياهو رفض تسلّم السلطة الفلسطينية المعبر، وفقا لاتفاقية 2005 الخاصة بالمعابر".وأوضح أن "الجانب الإسرائيلي أبلغ السلطة الفلسطينية، عبر قنوات رسمية، بأن ترسل موظفيها إلى المعبر، لكن دون أن يكون لهم صفة رسمية بأنهم يتبعون السلطة الفلسطينية".وعن الموقف المصري، أكد المصدر بأن "مصر رفضت، مثل السلطة، رفضاً قاطعاً المقترح الإسرائيلي".ولفت إلى أن "الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أبلغ جو بايدن، خلال اتصال هاتفي الأسبوع الماضي، بضرورة وجود السلطة الفلسطينية في المعبر، إضافة إلى البعثة الأوروبية لإعادة فتح معبر رفح".يأتي ذلك وسط تسارع وتيرة التصعيد الميداني في مدينة رفح في قطاع غزة المحاذية للحدود المصرية، مع إصرار إسرائيل على تنفيذ عملية برية واسعة النطاق في المدينة التي تضم 1.5 مليون فلسطيني، ووسط رفض مصري وإقليمي ودولي لتلك الخطوة، التي يُخشى أن تؤدي إلى وقوع خسائر بشرية هائلة.

https://sarabic.ae/20240530/مصر-تنفي-وجود-أي-اتفاق-مع-إسرائيل-حول-إعادة-فتح-معبر-رفح-1089368588.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, العالم, العالم العربي, الأخبار