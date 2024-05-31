https://sarabic.ae/20240531/تونس-وتركيا-تنظمان-أول-منتدى-للتعاون-بمشاركة-أكثر-من-300-مؤسسة-1089385133.html

تونس وتركيا تنظمان أول منتدى للتعاون بمشاركة أكثر من 300 مؤسسة

تونس وتركيا تنظمان أول منتدى للتعاون بمشاركة أكثر من 300 مؤسسة

سبوتنيك عربي

تنظم تونس وتركيا، يوم 5 يونيو/ حزيران المقبل، أول منتدى للتعاون بمشاركة أكثر من 300 مؤسسة، حسبما كشف مدير التعاون مع أوروبا في وزارة التجارة وتنمية الصادرات... 31.05.2024, سبوتنيك عربي

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ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن العرفاوي، قوله أن "أكثر من 300 مسؤول حكومي ورجل أعمال من تونس وتركيا، سيشاركون في المنتدى الذي تحتضنه مدينة إسطنبول، لأوّل مرة بعد تعديل اتفاق التبادل الحر القائم منذ 2005، أواخر سنة 2023".وأوضح العرفاوي أن "المنتدى ينعقد تحت إشراف وزيري التجارة بكل من تونس وتركيا، إلى جانب مشاركة الهياكل والمؤسسات العمومية المهتمة بملفات الاستثمار والسياحة، في محاولة لتحريك عجلة التعاون خارج معادلة الميزان التجاري لتشمل تحفيز الاستثمار والسياحة".ويرى العرفاوي أن "المنتدى يشكل فرصة لعقد لقاءات مباشرة بين الفاعلين في المجال الاقتصادي بكل من تونس وتركيا ولبحث إمكانيات التعاون في عديد المجالات إلى جانب تركيز الهياكل التونسية على تقديم مناخ الأعمال سواء على مستوى الاستثمار الخارجي المباشر أو من خلال الشراكات أو من خلال التسويق للوجهة السياحية التونسية في تركيا".وأعرب العرفاوي عن تطلع بلاده، من خلال المنتدى، إلى "دعم السياحة التونسية والاستفادة من الخبرة المتراكمة لدى الجانب التركي في هذا المجال، خاصة وأنهم لديهم تجربة خاصة"، مشددا على أن "المنتدى قائم على التكامل بين عديد القطاعات، وأنّه يوجد توجه نحو دفع وجود تونس بالسوق التركية وليس البحث عن حلول ظرفية من خلال الحد من الواردات من السوق التركية".ولفت الوزير التونسي إلى أن بلاده دعت العديد من المؤسسات والهياكل التركية التي لها حضور إقليمي للمشاركة في هذا المنتدى ما يعطي دفعا أكبر له، كما تسعى وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، لفتح المجال أمام المؤسسات والشركات الاقتصادية التونسية، لفرض وجودها على مستوى السوق التركية.

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