https://sarabic.ae/20240531/قبرص-شحنة-مساعدات-عالقة-في-البحر-قبالة-غزة-بسبب-تضرر-الرصيف-الأمريكي-1089373779.html
قبرص: شحنة مساعدات عالقة في البحر قبالة غزة بسبب تضرر الرصيف الأمريكي
قبرص: شحنة مساعدات عالقة في البحر قبالة غزة بسبب تضرر الرصيف الأمريكي
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة القبرصية، أن شحنة مساعدات إنسانية أُرسلت إلى قطاع غزة من موانيها، لا تزال عالقة قبالة ساحل القطاع، بعد تضرر الرصيف البحري العائم الذي أنشأته... 31.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-31T05:50+0000
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ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كونستانتينوس ليتيمبيوتيس، أمس الخميس، أن "المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، تواصل مغادرة قبرص عن طريق البحر، وسيتم الاحتفاظ بها في مخزن عائم قبالة ساحل القطاع حتى يتم إصلاح الرصيف العائم الذي أنشأته الولايات المتحدة".وأضاف المتحدث أن "تفريغ المساعدات تباطأ، لكن الممر البحري لم يتوقف عن العمل".وأوضح أن "الآلية المحيطة بكيفية عمل الرصيف العائم تسمح بإمكانية التخزين العائم قبالة غزة، مع استئناف التفريغ عندما تسمح الظروف بذلك"، ملقيا باللوم في المشكلة على أمواج البحر العالية والطقس السيئ، بحسب قوله.وأكد المتحدث القبرصي أن معلوماتهم الواردة من الولايات المتحدة، تشير إلى أنه سيتم حل المشكلة في الأيام المقبلة، وأن تشغيل الرصيف "من المحتمل" أن يستأنف، بحلول منتصف الأسبوع المقبل.وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في وقت سابق، أنه تمت إزالة الرصيف الذي تم تشييده قبالة الساحل لتلقي المساعدات عن طريق البحر مؤقتًا بعد انهيار جزء منه، بعد أقل من أسبوعين من بدء تشغيله.وكان البنتاغون(وزارة الدفا عالسورية)، قد أعلن في وقت سابق، أنه "سيتم سحب الرصيف إلى ميناء أشدود في إسرائيل لإصلاحه".يذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان قد أعلن في مارس/ آذار الماضي، إنشاء هذا الميناء، في إطار الجهود الدولية للتغلب على القيود التي تفرضها إسرائيل على إدخال المساعدات برا إلى القطاع.
https://sarabic.ae/20240525/الأمواج-تجرف-جزءا-من-الرصيف-الأمريكي-العائم-قبالة-غزة-فيديو-1089196077.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار
قبرص: شحنة مساعدات عالقة في البحر قبالة غزة بسبب تضرر الرصيف الأمريكي
أعلنت الحكومة القبرصية، أن شحنة مساعدات إنسانية أُرسلت إلى قطاع غزة من موانيها، لا تزال عالقة قبالة ساحل القطاع، بعد تضرر الرصيف البحري العائم الذي أنشأته الولايات المتحدة، بسبب سوء الأحوال الجوية، بحسب قولها.
ونقلت
صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كونستانتينوس ليتيمبيوتيس، أمس الخميس، أن "المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، تواصل مغادرة قبرص عن طريق البحر، وسيتم الاحتفاظ بها في مخزن عائم قبالة ساحل القطاع حتى يتم إصلاح الرصيف العائم الذي أنشأته الولايات المتحدة".
وأضاف المتحدث أن "تفريغ المساعدات تباطأ، لكن الممر البحري لم يتوقف عن العمل".
وأوضح أن "الآلية المحيطة بكيفية عمل الرصيف العائم تسمح بإمكانية التخزين العائم قبالة غزة، مع استئناف التفريغ عندما تسمح الظروف بذلك"، ملقيا باللوم في المشكلة على أمواج البحر العالية والطقس السيئ، بحسب قوله.
وأكد المتحدث القبرصي أن معلوماتهم الواردة من الولايات المتحدة، تشير إلى أنه سيتم حل المشكلة في الأيام المقبلة، وأن تشغيل الرصيف "من المحتمل" أن يستأنف، بحلول منتصف الأسبوع المقبل.
وكان الجيش الأمريكي
قد أعلن في وقت سابق، أنه تمت إزالة الرصيف الذي تم تشييده قبالة الساحل لتلقي المساعدات عن طريق البحر مؤقتًا بعد انهيار جزء منه، بعد أقل من أسبوعين من بدء تشغيله.
وكان البنتاغون(وزارة الدفا عالسورية)، قد أعلن في وقت سابق، أنه "سيتم سحب الرصيف إلى ميناء أشدود في إسرائيل لإصلاحه".
يذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن
، كان قد أعلن في مارس/ آذار الماضي، إنشاء هذا الميناء، في إطار الجهود الدولية للتغلب على القيود التي تفرضها إسرائيل على إدخال المساعدات برا إلى القطاع.