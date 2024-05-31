https://sarabic.ae/20240531/قتلى-ومصابون-في-قصف-للطيران-الإسرائيلي-على-مدينة-غزة-1089399696.html

قتلى ومصابون في قصف للطيران الإسرائيلي على مدينة غزة

قتلى ومصابون في قصف للطيران الإسرائيلي على مدينة غزة

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الجمعة، بمقتل عدد من الفلسطينيين، وإصابة آخرين، نتيجة قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا قرب مفترق الغفري في... 31.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-31T22:33+0000

2024-05-31T22:33+0000

2024-05-31T22:33+0000

العالم العربي

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

جو بايدن

طوفان الأقصى

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وذكرت وكالة "وفا"، أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف منزلا قرب مفترق الغفري في شارع الجلاء في مدينة غزة، ما أدى لمقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة مواطنين آخرين بجروح.كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن مقترح لوقف كامل وتام لإطلاق النار، يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، والإفراج عن عدد من المحتجزين بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، وفي المقابل إطلاق سراح مئات من المساجين الفلسطينيين".وعن تفاصيل المقترح الجديد، أوضح بايدن، أن "المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكانية في غزة"، مشيرًا إلى أنه "خلال الأسابيع الستة، ستتفاوض إسرائيل مع حماس على الوصول للمرحلة الثانية، والتي ستشهد وقف دائم للأعمال القتالية".وقال الرئيس الأمريكي، إن المرحلة الثانية ستشهد "تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، وستنسحب القوات الإسرائيلية"، مؤكدًا أنه "في المرحلة الثالثة، ستكون هناك خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة" وأن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس.ودعا الرئيس الأمريكي، حركة حماس، إلى الموافقة على العرض الإسرائيلي بإطلاق سراح المحتجزين مقابل وقف إطلاق النار في غزة، قائلاً إن هذه هي "الطريقة الأمثل للبدء في إنهاء هذا الصراع المميت".

https://sarabic.ae/20240531/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-تقول-إن-مقترح-وقف-إطلاق-النار-بغزة-واقعي-وبحاجة-لدعم-جميع-الأطراف-1089399413.html

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العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, جو بايدن, طوفان الأقصى