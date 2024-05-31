https://sarabic.ae/20240531/مقتل-4-مسلحين-في-غارة-تركية-على-مقر-لقوات-قسد--شرقي-سوريا-1089394027.html
مقتل 4 مسلحين في غارة تركية على مقر لقوات "قسد" شرقي سوريا
مقتل 4 مسلحين في غارة تركية على مقر لقوات "قسد" شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
قتل وأصيب مجموعة من مسلحي قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، في تدمير 3 سيارات وموقع عسكري تابع لها بقصف جوي تركي جديد عبر الطائرات المسيرة في... 31.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-31T16:02+0000
2024-05-31T16:02+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في شرقي سوريا: "مجموعة من قوات "قسد" قتلوا وأصيب آخرون بجروح، في قصف عبر طائرات مسيرة تركية استهدفت سيارتين عسكريتين في قرية الحنوة بريف بلدة تل حميس شمالي شرقي الحسكة في أقصى الشمال الشرقي من سوريا".وأشار المراسل إلى أن عدد القتلى بلغ 4 كحصيلة أولية، بينهم قياديان بارزان من جنسية غير سورية أحدهما امرأة، بعد تدمير السيارة التي كانت تقلهم في قرية بريف تل حميس، كما قامت طائرة أخرى بقصف موفع عسكري لقوات "قسد" بنفس الموقع.وبين المراسل أن سماء القرى والبلدات الواقعة على الحدود السورية - العراقية شرقي الحسكة ، وعلى الحدود السورية - التركية شمالي الحسكة تشهد تحليقا مكثفا للطائرات المسيرة التركية نوع "بيرقدار".وبذلك، يرتفع عدد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق سيطرة "قسد"، شمالي وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع العام 2024، إلى أكثر من 71 استهدافا تسببت بمقتل أكثر من 25 من مسلحي وقياديي "قسد" كان آخرها قبل يومين.
https://sarabic.ae/20240529/مقتل-3-مسلحين-من-قسد-في-قصف-جوي-تركي-بالقرب-من-قاعدة-أمريكية-شرقي-سوريا--1089316153.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
مقتل 4 مسلحين في غارة تركية على مقر لقوات "قسد" شرقي سوريا
16:02 GMT 31.05.2024 (تم التحديث: 16:17 GMT 31.05.2024)
قتل وأصيب مجموعة من مسلحي قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، في تدمير 3 سيارات وموقع عسكري تابع لها بقصف جوي تركي جديد عبر الطائرات المسيرة في أقصى شرقي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في شرقي سوريا: "مجموعة من قوات "قسد" قتلوا وأصيب آخرون بجروح، في قصف عبر طائرات مسيرة تركية استهدفت سيارتين عسكريتين في قرية الحنوة بريف بلدة تل حميس شمالي شرقي الحسكة في أقصى الشمال الشرقي من سوريا".
وأشار المراسل إلى أن عدد القتلى بلغ 4 كحصيلة أولية، بينهم قياديان بارزان من جنسية غير سورية أحدهما امرأة، بعد تدمير السيارة التي كانت تقلهم في قرية بريف تل حميس، كما قامت طائرة أخرى بقصف موفع عسكري لقوات "قسد" بنفس الموقع.
كما قتل قيادي في قوات "قسد" وأصيب مرافقوه بجروح باستهداف جوي من طائرة مسيرة تركية لسيارتهم بالقرب من قرية غزيلة على الطريق السياسي الواصل إلى الحدود العراقية - السورية شرقي الحسكة، بحسب المراسل.
وبين المراسل أن سماء القرى والبلدات الواقعة على الحدود السورية - العراقية شرقي الحسكة ، وعلى الحدود السورية - التركية شمالي الحسكة تشهد تحليقا مكثفا للطائرات المسيرة التركية نوع "بيرقدار".
وبذلك، يرتفع عدد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق سيطرة "قسد"، شمالي وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع العام 2024، إلى أكثر من 71 استهدافا تسببت بمقتل أكثر من 25 من مسلحي وقياديي "قسد" كان آخرها قبل يومين.