https://sarabic.ae/20240531/ملك-البحرين-المنامة-تعمل-على-إعادة-العلاقات-الدبلوماسية-مع-إيران-1089399232.html
ملك البحرين: المنامة تعمل على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران
ملك البحرين: المنامة تعمل على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران
سبوتنيك عربي
قال العاهل البحريني، قال الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الجمعة، إن بلاده تعمل على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران. 31.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-31T20:50+0000
2024-05-31T20:50+0000
2024-05-31T20:50+0000
إيران
أخبار إيران
البحرين
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/17/1089136854_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_e3bf85a1c0ff0d25fd6e1be219e25fd3.jpg
وأضاف في كلمة له بالعاصمة الصينية بكين، أننا "كدولة تريد السلام والتسامح والتعايش الإنساني، ونحن بحاجة إلى الحوار والدبلوماسية السلمي، ونحن نؤمن بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".وتابع العاهل البحريني أن "بلاده تعمل على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران كجارة، ونرحب بدعم الصين في هذا الصدد لتعزيز السلام وعودة الاستقرار إلى المنطقة"، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أعلن خلال لقائه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو، الشهر الجاري، دعم بلاده للتطبيع مع إيران، مشيرًا إلى زوال المشكلات بين الجانبين.وقال الملك البحريني: "لقد كانت لدينا مشاكل مع إيران، لكن الآن لا توجد أي مشاكل على الإطلاق. لا يوجد سبب لتأجيل تطبيع العلاقات مع إيران".وأعلنت البحرين في عام 2016، قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، اعتراضا على اقتحام متظاهرين إيرانيين لمبنى السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد، للاحتجاج على إعدام السعودية لنمر باقر النمر، رجل الدين الشيعي السعودي.
https://sarabic.ae/20240528/إيران-سنأخذ-بالاعتبار-تصريحات-ملك-البحرين-وعلينا-التخطيط-لزيارة-محمد-بن-سلمان-1089273929.html
إيران
أخبار إيران
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/17/1089136854_344:0:3073:2047_1920x0_80_0_0_16ff7aad27be893a7e25842afca9b3d9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, البحرين, العالم, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, البحرين, العالم, العالم العربي
ملك البحرين: المنامة تعمل على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران
قال العاهل البحريني، قال الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الجمعة، إن بلاده تعمل على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران.
وأضاف في كلمة له بالعاصمة الصينية بكين، أننا "كدولة تريد السلام والتسامح والتعايش الإنساني، ونحن بحاجة إلى الحوار والدبلوماسية السلمي، ونحن نؤمن بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".
وتابع العاهل البحريني أن "بلاده تعمل على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران كجارة، ونرحب بدعم الصين في هذا الصدد لتعزيز السلام وعودة الاستقرار إلى المنطقة"، وفقا لوكالة
الأنباء البحرينية (بنا).
وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
، أعلن خلال لقائه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو، الشهر الجاري، دعم بلاده للتطبيع مع إيران، مشيرًا إلى زوال المشكلات بين الجانبين.
وقال الملك البحريني: "لقد كانت لدينا مشاكل مع إيران، لكن الآن لا توجد أي مشاكل على الإطلاق. لا يوجد سبب لتأجيل تطبيع العلاقات مع إيران".
وأعلنت البحرين في عام 2016، قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، اعتراضا على اقتحام متظاهرين إيرانيين لمبنى السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد، للاحتجاج على إعدام السعودية لنمر باقر النمر، رجل الدين الشيعي السعودي.