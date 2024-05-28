https://sarabic.ae/20240528/إيران-سنأخذ-بالاعتبار-تصريحات-ملك-البحرين-وعلينا-التخطيط-لزيارة-محمد-بن-سلمان-1089273929.html

إيران: سنأخذ بالاعتبار تصريحات ملك البحرين وعلينا التخطيط لزيارة محمد بن سلمان

إيران: سنأخذ بالاعتبار تصريحات ملك البحرين وعلينا التخطيط لزيارة محمد بن سلمان

سبوتنيك عربي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن مشاركة ممثلين رفيعي المستوى من مختلف الدول في مراسم تأبين الرئيس الإيراني ومرافقيه، يعد عملا عظيما... 28.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-28T09:22+0000

2024-05-28T09:22+0000

2024-05-28T09:22+0000

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وحسب وكالة "مهر"، أضاف كنعاني في مؤتمر صحفي، الاثنين، أن دور الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان خلال السنوات الماضية في تطوير علاقات إيران مع دول العالم، كان بارزا على الصعيد الإقليمي والدولي.وأوضح أن طهران تلقت أكثر من 330 رسالة عزاء، بالإضافة إلى حضور أكثر من 60 وفدا رفيع المستوى من دول مختلفة.وتابع: "نتقدم بالشكر والتقدير لرسالة التعزية والتعبير عن المواساة من ملك البحرين وحضور وزير الخارجية في مراسم الجنازة".وفيما يتعلق بزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإيران، أشار كنعاني إلى أن رئيسي كان قد وجّه الدعوة لولي عهد السعودية لزيارة إيران.ووافق ولي العهد السعودي على زيارة إيران، خلال اتصال هاتفي جمع بينه وبين مخبر، الجمعة الماضية، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وفي الاتصال الهاتفي، وجّه الرئيس الإيراني المؤقت، محمد مخبر، الشكر لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على حسن تنظيمه لاستقبال الحجاج الإيرانيين، وأكد دعوة الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، لزيارة طهران.وقال مخبر في الاتصال: "كما كان رئيسنا الراحل قد دعا فخامتكم لزيارة إيران، فإنني أدعوكم مرة أخرى لزيارة البلد الصديق والشقيق".وأشارت وكالة "إرنا"، إلى أن ولي العهد السعودي، وجّه أيضا الدعوة الى الرئيس الإيراني المؤقت، محمد مخبر، لزيارة المملكة العربية السعودية.أما ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، فقد أعلن خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، الخميس الماضي، دعم بلاده للتطبيع مع إيران، مشيرًا إلى زوال المشاكل بين الجانبين.وقال الملك البحريني: "لقد كانت لدينا مشاكل مع إيران، لكن الآن لا توجد أي مشاكل على الإطلاق. لا يوجد سبب لتأجيل تطبيع العلاقات مع إيران".

https://sarabic.ae/20240525/وكالة-ولي-العهد-السعودي-يقبل-دعوة-رئيس-الجمهورية-بالوكالة-لزيارة-إيران-1089199769.html

https://sarabic.ae/20240523/بوتين-يجتمع-مع-ملك-البحرين-في-موسكو-فيديو--1089134019.html

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