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كواليس السينما
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عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
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الإشارة الفريدة في الدماغ ولغز اختفاء الكروموسوم
10:31 GMT
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صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
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الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
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ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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https://sarabic.ae/20240528/إيران-سنأخذ-بالاعتبار-تصريحات-ملك-البحرين-وعلينا-التخطيط-لزيارة-محمد-بن-سلمان-1089273929.html
إيران: سنأخذ بالاعتبار تصريحات ملك البحرين وعلينا التخطيط لزيارة محمد بن سلمان
إيران: سنأخذ بالاعتبار تصريحات ملك البحرين وعلينا التخطيط لزيارة محمد بن سلمان
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن مشاركة ممثلين رفيعي المستوى من مختلف الدول في مراسم تأبين الرئيس الإيراني ومرافقيه، يعد عملا عظيما... 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T09:22+0000
2024-05-28T09:22+0000
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وحسب وكالة "مهر"، أضاف كنعاني في مؤتمر صحفي، الاثنين، أن دور الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان خلال السنوات الماضية في تطوير علاقات إيران مع دول العالم، كان بارزا على الصعيد الإقليمي والدولي.وأوضح أن طهران تلقت أكثر من 330 رسالة عزاء، بالإضافة إلى حضور أكثر من 60 وفدا رفيع المستوى من دول مختلفة.وتابع: "نتقدم بالشكر والتقدير لرسالة التعزية والتعبير عن المواساة من ملك البحرين وحضور وزير الخارجية في مراسم الجنازة".وفيما يتعلق بزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإيران، أشار كنعاني إلى أن رئيسي كان قد وجّه الدعوة لولي عهد السعودية لزيارة إيران.ووافق ولي العهد السعودي على زيارة إيران، خلال اتصال هاتفي جمع بينه وبين مخبر، الجمعة الماضية، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وفي الاتصال الهاتفي، وجّه الرئيس الإيراني المؤقت، محمد مخبر، الشكر لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على حسن تنظيمه لاستقبال الحجاج الإيرانيين، وأكد دعوة الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، لزيارة طهران.وقال مخبر في الاتصال: "كما كان رئيسنا الراحل قد دعا فخامتكم لزيارة إيران، فإنني أدعوكم مرة أخرى لزيارة البلد الصديق والشقيق".وأشارت وكالة "إرنا"، إلى أن ولي العهد السعودي، وجّه أيضا الدعوة الى الرئيس الإيراني المؤقت، محمد مخبر، لزيارة المملكة العربية السعودية.أما ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، فقد أعلن خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، الخميس الماضي، دعم بلاده للتطبيع مع إيران، مشيرًا إلى زوال المشاكل بين الجانبين.وقال الملك البحريني: "لقد كانت لدينا مشاكل مع إيران، لكن الآن لا توجد أي مشاكل على الإطلاق. لا يوجد سبب لتأجيل تطبيع العلاقات مع إيران".
https://sarabic.ae/20240525/وكالة-ولي-العهد-السعودي-يقبل-دعوة-رئيس-الجمهورية-بالوكالة-لزيارة-إيران-1089199769.html
https://sarabic.ae/20240523/بوتين-يجتمع-مع-ملك-البحرين-في-موسكو-فيديو--1089134019.html
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إيران, أخبار إيران, السعودية, البحرين, العالم, العالم العربي, الأخبار

إيران: سنأخذ بالاعتبار تصريحات ملك البحرين وعلينا التخطيط لزيارة محمد بن سلمان

09:22 GMT 28.05.2024
© AFP 2023 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن مشاركة ممثلين رفيعي المستوى من مختلف الدول في مراسم تأبين الرئيس الإيراني ومرافقيه، يعد عملا عظيما يستحق الاهتمام والشكر من بلاده.
وحسب وكالة "مهر"، أضاف كنعاني في مؤتمر صحفي، الاثنين، أن دور الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان خلال السنوات الماضية في تطوير علاقات إيران مع دول العالم، كان بارزا على الصعيد الإقليمي والدولي.
وأوضح أن طهران تلقت أكثر من 330 رسالة عزاء، بالإضافة إلى حضور أكثر من 60 وفدا رفيع المستوى من دول مختلفة.

وحول حضور وزير خارجية البحرين ورغبة بلادهم في إقامة العلاقات مع إيران، أجاب كنعاني: "لقد استمعنا إلى تصريحات ملك البحرين وسننتبه لهذه التصريحات".

وتابع: "نتقدم بالشكر والتقدير لرسالة التعزية والتعبير عن المواساة من ملك البحرين وحضور وزير الخارجية في مراسم الجنازة".
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
وكالة: ولي العهد السعودي يقبل دعوة رئيس الجمهورية بالوكالة لزيارة إيران
25 مايو, 13:17 GMT
وفيما يتعلق بزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإيران، أشار كنعاني إلى أن رئيسي كان قد وجّه الدعوة لولي عهد السعودية لزيارة إيران.

وأردف: "الجانب السعودي قبل هذه الدعوة. وفيما يتعلق بترتيبات السفر، علينا التخطيط والتنسيق لها في ظروف ملائمة".

ووافق ولي العهد السعودي على زيارة إيران، خلال اتصال هاتفي جمع بينه وبين مخبر، الجمعة الماضية، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وفي الاتصال الهاتفي، وجّه الرئيس الإيراني المؤقت، محمد مخبر، الشكر لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على حسن تنظيمه لاستقبال الحجاج الإيرانيين، وأكد دعوة الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، لزيارة طهران.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع ملك البحرين حمد بن عيسى، في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
بوتين خلال اجتماعه مع ملك البحرين: مواقفنا متقاربة.... فيديو
23 مايو, 09:52 GMT
وقال مخبر في الاتصال: "كما كان رئيسنا الراحل قد دعا فخامتكم لزيارة إيران، فإنني أدعوكم مرة أخرى لزيارة البلد الصديق والشقيق".
وأشارت وكالة "إرنا"، إلى أن ولي العهد السعودي، وجّه أيضا الدعوة الى الرئيس الإيراني المؤقت، محمد مخبر، لزيارة المملكة العربية السعودية.
أما ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، فقد أعلن خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، الخميس الماضي، دعم بلاده للتطبيع مع إيران، مشيرًا إلى زوال المشاكل بين الجانبين.
وقال الملك البحريني: "لقد كانت لدينا مشاكل مع إيران، لكن الآن لا توجد أي مشاكل على الإطلاق. لا يوجد سبب لتأجيل تطبيع العلاقات مع إيران".
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