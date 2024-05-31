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https://sarabic.ae/20240531/وزير-الاتصالات-اللبناني-يشيد-بالتطور-الرقمي-في-روسيا-لبنان-بحاجة-إلى-تجربة-رقمية-حديثة--1089374370.html
وزير الاتصالات اللبناني يشيد بالتطور الرقمي في روسيا: لبنان بحاجة إلى تجربة رقمية حديثة
وزير الاتصالات اللبناني يشيد بالتطور الرقمي في روسيا: لبنان بحاجة إلى تجربة رقمية حديثة
سبوتنيك عربي
أشاد وزير الاتصالات في الحكومة اللبنانية، جوني القرم، بالتطور الحاصل في مجال الاتصالات داخل الأراضي الروسية، قائلا: "لبنان بحاجة إلى أساليب رقمية شبيهة بتلك... 31.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-31T06:20+0000
2024-05-31T06:20+0000
لبنان
أخبار لبنان
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وأكد الوزير القرم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "بيروت قادرة على حفظ كم هائل من البيانات الرقمية، لكنها بحاجة إلى تمويل بقيمة 250 مليون دولار على الأقل للقيام بذلك"، مضيفا أن "المشروع الرقمي يسهل على المواطن اللبناني إتمام العديد من المعاملات، كما يضبط الكثير من عمليات الفساد".وحول ملف رئاسة الجمهورية والفراغ الرئاسي الحاصل منذ أكثر من عامين، قال الوزير القرم: "وجود رئيس للبلاد سيساهم في خروجنا من الأزمة الاقتصادية وتنظيم الكثير من الأمور في الداخل اللبناني"، مردفا بالقول: "التكوين الحالي للبرلمان اللبناني يصعب من مهمة انتخاب رئيس للبلاد ويزيد من الانقسامات في الداخل السياسي للبنان".وحول ملف النازحين السوريين، أكد الوزير القرم أنه "للبنان واجبات أساسية تنطلق من الانفتاح على جميع الأطراف المعنية بهذه القضية لا سيما الجمهورية العربية السورية، كما أن حل هذه الازمة يبدأ بتطبيق القوانين اللبنانية".واشتكى الوزير اللبناني من "نقص التمويل الحاصل"، لافتا إلى أن "الوضع سيء في أغلب الوزارات اللبنانية"، وأن "المسؤولين يحاولون تجنب الوقوع في العجز المالي الذي قد يؤدي الى تضخم هائل"، مؤكدا أن "الحكومة اجتمعت مع شركتي الاتصالات الخليوية في لبنان (ألفا) و(تاتش) بعد اندلاع الحرب في الجنوب اللبناني، بهدف وضع خطة مفصّلة لمواجهة أي اعتداء إسرائيلي ضد هذا القطاع".وكشف أن "القصف الإسرائيلي في الجنوب أودى بحياة عامل لبناني، قبل نحو أسبوعين، خلال قيامه بتزويد إحدى محطات الاتصالات بالطاقة".وطالب الوزير "الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام الدولية (اليونيفيل) للقيام بالواجب، وحماية العاملين في مجال الاتصالات".وأشاد الوزير اللبناني بدور وكالة "سبوتنيك" ولا سيما مكتبها في بيروت، وقال إنّها "تقوم بعملها على أكمل وجه وتبيّض صفحة لبنان أمام العالم".
https://sarabic.ae/20240529/خبراء-لـسبوتنيك-واشنطن-وأوروبا-تتاجران-بقضية-اللاجئين-السوريين-في-لبنان-1089317594.html
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لبنان, أخبار لبنان

وزير الاتصالات اللبناني يشيد بالتطور الرقمي في روسيا: لبنان بحاجة إلى تجربة رقمية حديثة

06:20 GMT 31.05.2024
© Sputnik . Zahraa al- Amirمناظر عامة للمدن العربية - مدينة بيروت، لبنان فبراير/ شباط 2019
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة بيروت، لبنان فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
© Sputnik . Zahraa al- Amir
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حصري
أشاد وزير الاتصالات في الحكومة اللبنانية، جوني القرم، بالتطور الحاصل في مجال الاتصالات داخل الأراضي الروسية، قائلا: "لبنان بحاجة إلى أساليب رقمية شبيهة بتلك التي تستخدمها دولة روسيا من أجل إتمام المعاملات الإدارية".
وأكد الوزير القرم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "بيروت قادرة على حفظ كم هائل من البيانات الرقمية، لكنها بحاجة إلى تمويل بقيمة 250 مليون دولار على الأقل للقيام بذلك"، مضيفا أن "المشروع الرقمي يسهل على المواطن اللبناني إتمام العديد من المعاملات، كما يضبط الكثير من عمليات الفساد".
وحول ملف رئاسة الجمهورية والفراغ الرئاسي الحاصل منذ أكثر من عامين، قال الوزير القرم: "وجود رئيس للبلاد سيساهم في خروجنا من الأزمة الاقتصادية وتنظيم الكثير من الأمور في الداخل اللبناني"، مردفا بالقول: "التكوين الحالي للبرلمان اللبناني يصعب من مهمة انتخاب رئيس للبلاد ويزيد من الانقسامات في الداخل السياسي للبنان".
وحول ملف النازحين السوريين، أكد الوزير القرم أنه "للبنان واجبات أساسية تنطلق من الانفتاح على جميع الأطراف المعنية بهذه القضية لا سيما الجمهورية العربية السورية، كما أن حل هذه الازمة يبدأ بتطبيق القوانين اللبنانية".
مخيم للاجئين السوريين على ضفة نهر الليطاني في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
خبراء لـ"سبوتنيك": واشنطن وأوروبا تتاجران بقضية اللاجئين السوريين في لبنان
29 مايو, 15:52 GMT
واشتكى الوزير اللبناني من "نقص التمويل الحاصل"، لافتا إلى أن "الوضع سيء في أغلب الوزارات اللبنانية"، وأن "المسؤولين يحاولون تجنب الوقوع في العجز المالي الذي قد يؤدي الى تضخم هائل"، مؤكدا أن "الحكومة اجتمعت مع شركتي الاتصالات الخليوية في لبنان (ألفا) و(تاتش) بعد اندلاع الحرب في الجنوب اللبناني، بهدف وضع خطة مفصّلة لمواجهة أي اعتداء إسرائيلي ضد هذا القطاع".

ولفت القرم إلى أن "المسؤولين والعاملين في قطاع الاتصالات والحكومة اللبنانية، وضعوا خططا طارئة وفعالة لحماية البيانات من الاختراق الإسرائيلي المباشر، وتوفير البديل في حال تعرضت مراكز الاتصالات للقصف".

وكشف أن "القصف الإسرائيلي في الجنوب أودى بحياة عامل لبناني، قبل نحو أسبوعين، خلال قيامه بتزويد إحدى محطات الاتصالات بالطاقة".
وطالب الوزير "الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام الدولية (اليونيفيل) للقيام بالواجب، وحماية العاملين في مجال الاتصالات".
وأضاف: "الوزارة قامت بحل مشكلة الاتصالات في الجنوب اللبناني على الرغم من الحرب الدائرة، وأوقفت العمل في المناطق الحدودية الخالية من السكان".
وأشاد الوزير اللبناني بدور وكالة "سبوتنيك" ولا سيما مكتبها في بيروت، وقال إنّها "تقوم بعملها على أكمل وجه وتبيّض صفحة لبنان أمام العالم".
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