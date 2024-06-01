https://sarabic.ae/20240601/إصابة-قائد-عسكري-بالجيش-اليمني-إثر-تفجير-استهدف-موكبه-في-محافظة-تعز--1089408911.html
إصابة قائد عسكري بالجيش اليمني إثر تفجير استهدف موكبه في محافظة تعز
إصابة قائد عسكري بالجيش اليمني إثر تفجير استهدف موكبه في محافظة تعز
سبوتنيك عربي
تعرض قائد عسكري يمني وعدد من مرافقيه للإصابة، اليوم السبت، إثر محاولة اغتيال استهدفته في محافظة تعز الساحلية جنوب غربي اليمن. 01.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-01T12:16+0000
2024-06-01T12:16+0000
2024-06-01T12:16+0000
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القاهرة– سبوتنيك. وصرح مصدر في السلطة المحلية بمحافظة تعز، لوكالة "سبوتنيك"، بأن مجهولين استهدفوا موكب مدير شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش اليمني بتعز العميد عبده قاسم البحيري، بعبوة ناسفة أثناء مروره بقرية العارضة في منطقة المطالي بمديرية المسراخ جنوب غربي مدينة تعز.وأضاف المصدر: أن "العميد البحيري أصيب وثلاثة من مرافقيه جراء العبوة الناسفة التي فجرت عن بعد بسيارته"، مشيرا إلى أن الأجهزة العسكرية والأمنية فتحت تحقيقا في الواقعة لكشف هوية المتورطين فيها.ويعاني اليمن للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة أنصار الله، انعكست تداعياته على مختلف النواحي بينها الوضع الأمني، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240531/قتيلان-وجرحى-إثر-غارات-جوية-أمريكية-وبريطانية-على-محافظة-الحديدة-اليمنية-1089372071.html
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العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الأخبار
العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الأخبار
إصابة قائد عسكري بالجيش اليمني إثر تفجير استهدف موكبه في محافظة تعز
تعرض قائد عسكري يمني وعدد من مرافقيه للإصابة، اليوم السبت، إثر محاولة اغتيال استهدفته في محافظة تعز الساحلية جنوب غربي اليمن.
القاهرة– سبوتنيك
. وصرح مصدر في السلطة المحلية بمحافظة تعز، لوكالة "سبوتنيك"، بأن مجهولين استهدفوا موكب مدير شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش اليمني بتعز العميد عبده قاسم البحيري، بعبوة ناسفة أثناء مروره بقرية العارضة في منطقة المطالي بمديرية المسراخ جنوب غربي مدينة تعز.
وأضاف المصدر: أن "العميد البحيري أصيب وثلاثة من مرافقيه جراء العبوة الناسفة التي فجرت عن بعد بسيارته"، مشيرا إلى أن الأجهزة العسكرية والأمنية فتحت تحقيقا في الواقعة لكشف هوية المتورطين فيها.
ويعاني اليمن للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة أنصار الله، انعكست تداعياته على مختلف النواحي بينها الوضع الأمني، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة أنصار الله،
منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.