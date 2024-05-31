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https://sarabic.ae/20240531/قتيلان-وجرحى-إثر-غارات-جوية-أمريكية-وبريطانية-على-محافظة-الحديدة-اليمنية-1089372071.html
قتيلان وجرحى إثر غارات جوية أمريكية وبريطانية على محافظة الحديدة اليمنية
قتيلان وجرحى إثر غارات جوية أمريكية وبريطانية على محافظة الحديدة اليمنية
سبوتنيك عربي
سقط قتيلان وعدد من الجرحى، اليوم الخميس، إثر قصف جوي أمريكي وبريطاني استهدف مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في محافظة الحديدة الساحلية جنوب البحر... 31.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-31T02:04+0000
2024-05-31T02:04+0000
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أنصار الله
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القاهرة- سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لـ"سبوتنيك" بأن قتيلين و10 جرحى على الأقل سقطوا إثر استهداف مقاتلات أميركية وبريطانية مبنى الإذاعة في مديرية الحوَّك جنوب شرقي مدينة الحديدة.وذكر أن غارة جوية أميركية وبريطانية أخرى استهدفت منطقة غُليفِّقة في مديرية الدُرِّيهمي جنوب مدينة الحديدة.وفي وقت سابق من اليوم، أبلغ مصدر محلي "سبوتنيك" بتنفيذ مقاتلات أميركية وبريطانية 4 غارات على مواقع لجماعة "أنصار الله" في مديرية الحوَّك جنوب شرقي مدينة الحديدة، وغارتين على مواقع في مديرية الصلَّيف شمال الحديدة الساحلية جنوب البحر الأحمر.وبالتزامن، استهدفت طائرات أميركية وبريطانية بـ 3 غارات معسكر النهدين التابع لقوات الحرس الجمهوري (نخبة الجيش اليمني سابقًا) في المجمع الرئاسي جنوب صنعاء، كما قصفت بغارتين معسكر جَّربان في مديرية سَّنحان بالضواحي الجنوبية لصنعاء، وشنت غارة أخرى على قاعدة الديلمي الجوية المجاورة لمطار صنعاء الدولي شمال صنعاء، حسب ما أفاد مصدر محلي لـ "سبوتنيك".وتأتي الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية عشية توعد زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، باستمرار الهجمات البحرية لجماعته التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل وأميركا وبريطانيا، وتصعيدها "كمًا وكيفًا"، كاشفًا عن ارتفاع إجمالي عدد السفن المستهدفة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلى 129 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وبدأت أمريكا وبريطانيا في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي، قبل أن توسع قواتها دائرة الاستهداف لتشمل السفن الأميركية والبريطانية ردًا على الغارات الجوية.وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20240530/أمريكا-وبريطانيا-تعلنان-شن-ضربات-ضد-13-هدفا-لـ-أنصار-الله-في-اليمن-1089371355.html
https://sarabic.ae/20240530/أنصار-الله-تحذر-السعودية-من-التورط-في-خطوة-خطيرة-داخل-صنعاء-تقف-خلفها-أمريكا-1089368165.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, بريطانيا
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, بريطانيا

قتيلان وجرحى إثر غارات جوية أمريكية وبريطانية على محافظة الحديدة اليمنية

02:04 GMT 31.05.2024
© AFP 2023 / Mohammed Huwaisصنعاء
صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
© AFP 2023 / Mohammed Huwais
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سقط قتيلان وعدد من الجرحى، اليوم الخميس، إثر قصف جوي أمريكي وبريطاني استهدف مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في محافظة الحديدة الساحلية جنوب البحر الأحمر.
القاهرة- سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لـ"سبوتنيك" بأن قتيلين و10 جرحى على الأقل سقطوا إثر استهداف مقاتلات أميركية وبريطانية مبنى الإذاعة في مديرية الحوَّك جنوب شرقي مدينة الحديدة.
آثار قصف جوي في صعدة اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
أمريكا وبريطانيا تعلنان شن ضربات ضد 13 هدفا لـ "أنصار الله" في اليمن
أمس, 23:53 GMT
وذكر أن غارة جوية أميركية وبريطانية أخرى استهدفت منطقة غُليفِّقة في مديرية الدُرِّيهمي جنوب مدينة الحديدة.
وفي وقت سابق من اليوم، أبلغ مصدر محلي "سبوتنيك" بتنفيذ مقاتلات أميركية وبريطانية 4 غارات على مواقع لجماعة "أنصار الله" في مديرية الحوَّك جنوب شرقي مدينة الحديدة، وغارتين على مواقع في مديرية الصلَّيف شمال الحديدة الساحلية جنوب البحر الأحمر.
وبالتزامن، استهدفت طائرات أميركية وبريطانية بـ 3 غارات معسكر النهدين التابع لقوات الحرس الجمهوري (نخبة الجيش اليمني سابقًا) في المجمع الرئاسي جنوب صنعاء، كما قصفت بغارتين معسكر جَّربان في مديرية سَّنحان بالضواحي الجنوبية لصنعاء، وشنت غارة أخرى على قاعدة الديلمي الجوية المجاورة لمطار صنعاء الدولي شمال صنعاء، حسب ما أفاد مصدر محلي لـ "سبوتنيك".
وتأتي الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية عشية توعد زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، باستمرار الهجمات البحرية لجماعته التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل وأميركا وبريطانيا، وتصعيدها "كمًا وكيفًا"، كاشفًا عن ارتفاع إجمالي عدد السفن المستهدفة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلى 129 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
محمد عبد السلام - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
"أنصار الله" تحذر السعودية من التورط في "خطوة خطيرة" داخل صنعاء تقف خلفها أمريكا
أمس, 19:12 GMT
وبدأت أمريكا وبريطانيا في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي، قبل أن توسع قواتها دائرة الاستهداف لتشمل السفن الأميركية والبريطانية ردًا على الغارات الجوية.
وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود خلال المعارك في غزة والضفة.. صورأمس, 21:27 GMTВоеннослужащие израильской армии на позиции в верхней части Галилеи на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود خلال المعارك في غزة والضفة.. صورأمس, 15:18 GMT
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