https://sarabic.ae/20240601/إندونيسيا-مستعدون-لإرسال-قوات-حفظ-سلام-إلى-غزة-لتنفيذ-وقف-إطلاق-النار-1089405968.html

إندونيسيا: مستعدون لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة لتنفيذ وقف إطلاق النار

إندونيسيا: مستعدون لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة لتنفيذ وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو، إن بلاده مستعدة لإرسال قوات حفظ سلام، لتنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذا اقتضى الأمر. 01.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-01T09:49+0000

2024-06-01T09:49+0000

2024-06-01T09:49+0000

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وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، جاء في كلمة له خلال منتدى شانغريلا، أكبر منتدى أمني في آسيا، والذي يعقد في سنغافورة، اليوم السبت.وأكد برابوو، الذي سيتولى الرئاسة رسميا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، أن بلاده مستعدة لاستقبال وعلاج ما يصل إلى ألف مصاب فلسطيني من غزة.كما دعا رئيس إندونيسيا المنتخب، أكبر بلد إسلامي من حيث عدد السكان، إلى إجراء تحقيق شامل في الأحداث التي شهدتها رفح جنوبي قطاع غزة في الفترة الأخيرة.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن أمس، عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن 3 مراحل، قائلا إنه "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب". وأضاف بايدن أن "المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع، وتتضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح عدد من الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، مقابل الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين".وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق إطلاق "جميع الرهائن الباقين على قيد الحياة، بما في ذلك الجنود الذكور"، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة و"وقف دائم لإطلاق النار".أما المرحلة الثالثة من الاتفاقيات تنص على إعادة إعمار قطاع غزة.توالت ردود الفعل المرحبة بدعوة بايدن، حيث رأى كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن المقترح يمثل "بصيص أمل" لإنهاء الحرب.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، بحسب البيانات الرسمية.

https://sarabic.ae/20240531/بايدن-إسرائيل-قدمت-مقترحا-مع-خارطة-طريق-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-والإفراج-عن-الرهائن-1089397228.html

https://sarabic.ae/20240601/حماس-ننظر-بإيجابية-إلى-خطة-بايدن-لوقف-دائم-لإطلاق-النار-في-غزة-1089403097.html

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