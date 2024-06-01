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إندونيسيا: مستعدون لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة لتنفيذ وقف إطلاق النار
إندونيسيا: مستعدون لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة لتنفيذ وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو، إن بلاده مستعدة لإرسال قوات حفظ سلام، لتنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذا اقتضى الأمر. 01.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-01T09:49+0000
2024-06-01T09:49+0000
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وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، جاء في كلمة له خلال منتدى شانغريلا، أكبر منتدى أمني في آسيا، والذي يعقد في سنغافورة، اليوم السبت.وأكد برابوو، الذي سيتولى الرئاسة رسميا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، أن بلاده مستعدة لاستقبال وعلاج ما يصل إلى ألف مصاب فلسطيني من غزة.كما دعا رئيس إندونيسيا المنتخب، أكبر بلد إسلامي من حيث عدد السكان، إلى إجراء تحقيق شامل في الأحداث التي شهدتها رفح جنوبي قطاع غزة في الفترة الأخيرة.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن أمس، عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن 3 مراحل، قائلا إنه "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب". وأضاف بايدن أن "المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع، وتتضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح عدد من الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، مقابل الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين".وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق إطلاق "جميع الرهائن الباقين على قيد الحياة، بما في ذلك الجنود الذكور"، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة و"وقف دائم لإطلاق النار".أما المرحلة الثالثة من الاتفاقيات تنص على إعادة إعمار قطاع غزة.توالت ردود الفعل المرحبة بدعوة بايدن، حيث رأى كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن المقترح يمثل "بصيص أمل" لإنهاء الحرب.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، بحسب البيانات الرسمية.
https://sarabic.ae/20240531/بايدن-إسرائيل-قدمت-مقترحا-مع-خارطة-طريق-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-والإفراج-عن-الرهائن-1089397228.html
https://sarabic.ae/20240601/حماس-ننظر-بإيجابية-إلى-خطة-بايدن-لوقف-دائم-لإطلاق-النار-في-غزة-1089403097.html
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طوفان الأقصى, أخبار إندونيسيا, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار إندونيسيا, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار

إندونيسيا: مستعدون لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة لتنفيذ وقف إطلاق النار

09:49 GMT 01.06.2024
© AFP 2023 / NHAC NGUYENالرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو
الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
© AFP 2023 / NHAC NGUYEN
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قال الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو، إن بلاده مستعدة لإرسال قوات حفظ سلام، لتنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذا اقتضى الأمر.
وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، جاء في كلمة له خلال منتدى شانغريلا، أكبر منتدى أمني في آسيا، والذي يعقد في سنغافورة، اليوم السبت.
وأضاف برابوو، أن اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص وقف إطلاق النار في غزة "خطوة في الاتجاه الصحيح".
وأكد برابوو، الذي سيتولى الرئاسة رسميا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، أن بلاده مستعدة لاستقبال وعلاج ما يصل إلى ألف مصاب فلسطيني من غزة.
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بايدن يعلن عن مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن
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كما دعا رئيس إندونيسيا المنتخب، أكبر بلد إسلامي من حيث عدد السكان، إلى إجراء تحقيق شامل في الأحداث التي شهدتها رفح جنوبي قطاع غزة في الفترة الأخيرة.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن أمس، عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن 3 مراحل، قائلا إنه "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".
وأضاف بايدن أن "المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع، وتتضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح عدد من الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، مقابل الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين".
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"حماس": ننظر بإيجابية إلى خطة بايدن لوقف دائم لإطلاق النار في غزة
07:06 GMT
وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق إطلاق "جميع الرهائن الباقين على قيد الحياة، بما في ذلك الجنود الذكور"، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة و"وقف دائم لإطلاق النار".
أما المرحلة الثالثة من الاتفاقيات تنص على إعادة إعمار قطاع غزة.
توالت ردود الفعل المرحبة بدعوة بايدن، حيث رأى كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن المقترح يمثل "بصيص أمل" لإنهاء الحرب.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، بحسب البيانات الرسمية.
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