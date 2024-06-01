https://sarabic.ae/20240601/الجهاد-الإسلامي-تعتزم-النظر-في-مقترح-بايدن-واتخاذ-موقف-يضمن-انسحاب-إسرائيل-من-غزة-1089406305.html
"الجهاد الإسلامي" تعتزم النظر في مقترح بايدن واتخاذ موقف يضمن انسحاب إسرائيل من غزة
"الجهاد الإسلامي" تعتزم النظر في مقترح بايدن واتخاذ موقف يضمن انسحاب إسرائيل من غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، اليوم السبت، أنها تعتزم النظر في مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأنها ستتخذ... 01.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-01T10:36+0000
2024-06-01T10:36+0000
2024-06-01T10:36+0000
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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العدوان الإسرائيلي على غزة
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وقال بيان صادر عن الحركة، نشرته عبر تليغرام، " ننظر بريبة إلى ما طرحه الرئيس الأمريكي الذي يوحي وكأن الإدارة الأمريكية قد غيرت من موقفها، في حين لا يزال واضحا ومعلنا انحيازها التام إلى الكيان الصهيوني وتغطية جرائمه ومشاركته في العدوان على شعبنا من خلال الدعم الذي ما يزال مستمرا بالسلاح ووسائل القتل والدمار، وكذلك بالتصدي وتهديد كل المؤسسات الدولية التي تحاول توجيه الإدانة للعدو الصهيوني".وأضاف البيان: "سنقيم أي مقترح وفقا لما يضمن وقف حرب الإبادة ضد شعبنا ويلبي مصالحه ويحفظ حقوقه ويلبي مطالب قوى المقاومة"، وتابع "سندرس المقترح الذي تحدث حوله الرئيس الأمريكي، ونتخذ موقفا وطنيا بما يضمن وقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإغاثة شعبنا وضمان إعادة الإعمار ضمن صفقة تبادل واضحة".أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، شروط الاتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، التي تنص على وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع وانسحاب القوات من جميع المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة.وأضاف بايدن أثناء إلقائه كلمة مقتضبة في البيت الأبيض حول الوضع في الشرق الأوسط، أنه "تم نقل المقترحات الإسرائيلية الجديدة إلى حماس من قبل ممثلين قطريين، وهي تنطوي على ثلاث مراحل لحل التوترات".وتابع أن "المرحلة الأولى ستستمر ستة أسابيع، وتتضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح عدد من الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، مقابل الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين".وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق إطلاق "جميع الرهائن الباقين على قيد الحياة، بما في ذلك الجنود الذكور"، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة و"وقف دائم لإطلاق النار"، وأوضح الرئيس الأمريكي أن المرحلة الثالثة من الاتفاقيات تنص على إعادة إعمار قطاع غزة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، بحسب البيانات الرسمية.
https://sarabic.ae/20240531/السلطة-الفلسطينية-تبلغ-أمريكا-رفضها-شروط-إسرائيل-لإعادة-فتح-معبر-رفح-1089375191.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, طوفان الأقصى, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي, طوفان الأقصى, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
"الجهاد الإسلامي" تعتزم النظر في مقترح بايدن واتخاذ موقف يضمن انسحاب إسرائيل من غزة
أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، اليوم السبت، أنها تعتزم النظر في مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأنها ستتخذ موقفاً وطنيا يضمن وقف العدوان والانسحاب الكامل لإسرائيل من القطاع، ضمن صفقة تبادل واضحة.
وقال بيان صادر عن الحركة، نشرته عبر تليغرام، " ننظر بريبة إلى ما طرحه الرئيس الأمريكي الذي يوحي وكأن الإدارة الأمريكية قد غيرت من موقفها، في حين لا يزال واضحا ومعلنا انحيازها التام إلى الكيان الصهيوني وتغطية جرائمه ومشاركته في العدوان على شعبنا من خلال الدعم الذي ما يزال مستمرا بالسلاح ووسائل القتل والدمار، وكذلك بالتصدي وتهديد كل المؤسسات الدولية التي تحاول توجيه الإدانة للعدو الصهيوني".
وأضاف البيان: "سنقيم أي مقترح وفقا لما يضمن وقف حرب الإبادة
ضد شعبنا ويلبي مصالحه ويحفظ حقوقه ويلبي مطالب قوى المقاومة"، وتابع "سندرس المقترح الذي تحدث حوله الرئيس الأمريكي، ونتخذ موقفا وطنيا بما يضمن وقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإغاثة شعبنا وضمان إعادة الإعمار ضمن صفقة تبادل واضحة".
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، شروط الاتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، التي تنص على وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع وانسحاب القوات من جميع المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة.
وأضاف بايدن أثناء إلقائه كلمة مقتضبة في البيت الأبيض حول الوضع في الشرق الأوسط، أنه "تم نقل المقترحات الإسرائيلية الجديدة إلى حماس من قبل ممثلين قطريين، وهي تنطوي على ثلاث مراحل لحل التوترات".
وتابع أن "المرحلة الأولى ستستمر ستة أسابيع، وتتضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح عدد من الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، مقابل الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين".
وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق إطلاق "جميع الرهائن الباقين على قيد الحياة، بما في ذلك الجنود الذكور"، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة و"وقف دائم لإطلاق النار"، وأوضح الرئيس الأمريكي أن المرحلة الثالثة من الاتفاقيات تنص على إعادة إعمار قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل
حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، بحسب البيانات الرسمية.