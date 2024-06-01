https://sarabic.ae/20240601/السفير-السوداني-لدى-روسيا-لسبوتنيك-الخرطوم-لن-تتخلى-عن-التزاماتها-ببناء-قاعدة-روسية-في-البحر-الأحمر-1089402207.html

السفير السوداني لدى روسيا لسبوتنيك: الخرطوم لن تتخلى عن التزاماتها ببناء قاعدة روسية في البحر الأحمر

السفير السوداني لدى روسيا لسبوتنيك: الخرطوم لن تتخلى عن التزاماتها ببناء قاعدة روسية في البحر الأحمر

سبوتنيك عربي

أكد السفير السوداني لدى روسيا محمد سراج أن السودان لن يتخلى عن التزاماته ببناء قاعدة بحرية روسية في البحر الأحمر، وسيتم تنفيذ المشروع. 01.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-01T06:15+0000

2024-06-01T06:15+0000

2024-06-01T06:15+0000

روسيا

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وأوضح سراج، في تصريحات لوكالة: سبوتنيك "هذه نقطة دعم لوجستي في البحر الأحمر، وتم التوقيع عليها بين البلدين، ونحن ندرس هذه المسألة في إطار العلاقات الثنائية، التي أرى أنها تتطور، ونأمل في تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر".وفي وقت سابق، أكد سفير روسيا في الخرطوم عدم تمكن السودان بعد من استكمال إجراءات التصديق على اتفاقية إنشاء قاعدة بحرية روسية في بورتسودان على البحر الأحمر.روسيا تدعو أطراف الصراع في السودان إلى وقف إطلاق الناريشار إلى أنه في عام 2019، وقع الجانبان الروسي والسوداني على اتفاقية بشأن إنشاء مركز للدعم اللوجستي للبحرية الروسية في بورتسودان، ومن المفترض أن تستضيف المنشأة ما يصل إلى 300 جندي روسي وتزود سفنا تابعة لها بالوقود.وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عقب زيارة للسودان، إن الاتفاق بين روسيا الاتحادية والسودان بشأن إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية في السودان، يقع حاليا في مرحلة التصديق.وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021، قال القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، إن بلاده ملتزمة ببناء قاعدة بحرية روسية في البلاد وستنفذ ذلك الاتفاق.

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