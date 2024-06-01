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السفير السوداني لدى روسيا لسبوتنيك: الخرطوم لن تتخلى عن التزاماتها ببناء قاعدة روسية في البحر الأحمر
السفير السوداني لدى روسيا لسبوتنيك: الخرطوم لن تتخلى عن التزاماتها ببناء قاعدة روسية في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أكد السفير السوداني لدى روسيا محمد سراج أن السودان لن يتخلى عن التزاماته ببناء قاعدة بحرية روسية في البحر الأحمر، وسيتم تنفيذ المشروع. 01.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-01T06:15+0000
2024-06-01T06:15+0000
روسيا
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وأوضح سراج، في تصريحات لوكالة: سبوتنيك "هذه نقطة دعم لوجستي في البحر الأحمر، وتم التوقيع عليها بين البلدين، ونحن ندرس هذه المسألة في إطار العلاقات الثنائية، التي أرى أنها تتطور، ونأمل في تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر".وفي وقت سابق، أكد سفير روسيا في الخرطوم عدم تمكن السودان بعد من استكمال إجراءات التصديق على اتفاقية إنشاء قاعدة بحرية روسية في بورتسودان على البحر الأحمر.روسيا تدعو أطراف الصراع في السودان إلى وقف إطلاق الناريشار إلى أنه في عام 2019، وقع الجانبان الروسي والسوداني على اتفاقية بشأن إنشاء مركز للدعم اللوجستي للبحرية الروسية في بورتسودان، ومن المفترض أن تستضيف المنشأة ما يصل إلى 300 جندي روسي وتزود سفنا تابعة لها بالوقود.وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عقب زيارة للسودان، إن الاتفاق بين روسيا الاتحادية والسودان بشأن إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية في السودان، يقع حاليا في مرحلة التصديق.وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021، قال القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، إن بلاده ملتزمة ببناء قاعدة بحرية روسية في البلاد وستنفذ ذلك الاتفاق.
https://sarabic.ae/20231219/وزير-خارجية-السودان-لـسبوتنيك-روسيا-صديقة-للعرب-ونسعى-لتوطيد-علاقاتنا-معها-1084276441.html
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روسيا

السفير السوداني لدى روسيا لسبوتنيك: الخرطوم لن تتخلى عن التزاماتها ببناء قاعدة روسية في البحر الأحمر

06:15 GMT 01.06.2024
© AFP 2023 / Ebrahim Hamidمناظر عامة للمدن العربية - مدينة الخرطوم، السودان
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة الخرطوم، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
© AFP 2023 / Ebrahim Hamid
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أكد السفير السوداني لدى روسيا محمد سراج أن السودان لن يتخلى عن التزاماته ببناء قاعدة بحرية روسية في البحر الأحمر، وسيتم تنفيذ المشروع.
وأوضح سراج، في تصريحات لوكالة: سبوتنيك "هذه نقطة دعم لوجستي في البحر الأحمر، وتم التوقيع عليها بين البلدين، ونحن ندرس هذه المسألة في إطار العلاقات الثنائية، التي أرى أنها تتطور، ونأمل في تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر".
وتابع السفير سراج بالقول إن "السودان ملتزم بالوفاء بهذا الالتزام والمشكلة فقط في استكمال بعض المسائل الإجرائية. ونحن لا نتخلى عن التزاماتنا ببناء القاعدة"، موكدا على أن الاتفاقية تم توقيعها بين البلدين، فمن واجب كل من موسكو والخرطوم تنفيذ المشروع.
وزير الخارجية السوداني علي الصادق مع نظيره المغربي ناصر بوريطة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
وزير خارجية السودان لـ"سبوتنيك": روسيا صديقة للعرب ونسعى لتوطيد علاقاتنا معها
19 ديسمبر 2023, 19:58 GMT
وفي وقت سابق، أكد سفير روسيا في الخرطوم عدم تمكن السودان بعد من استكمال إجراءات التصديق على اتفاقية إنشاء قاعدة بحرية روسية في بورتسودان على البحر الأحمر.
روسيا تدعو أطراف الصراع في السودان إلى وقف إطلاق النار
يشار إلى أنه في عام 2019، وقع الجانبان الروسي والسوداني على اتفاقية بشأن إنشاء مركز للدعم اللوجستي للبحرية الروسية في بورتسودان، ومن المفترض أن تستضيف المنشأة ما يصل إلى 300 جندي روسي وتزود سفنا تابعة لها بالوقود.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عقب زيارة للسودان، إن الاتفاق بين روسيا الاتحادية والسودان بشأن إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية في السودان، يقع حاليا في مرحلة التصديق.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021، قال القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، إن بلاده ملتزمة ببناء قاعدة بحرية روسية في البلاد وستنفذ ذلك الاتفاق.
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