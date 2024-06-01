https://sarabic.ae/20240601/حزب-الله-يعلن-شن-هجوم-جوي-بطائرات-مسيرة-على-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-1089404809.html
"حزب الله" يعلن شن هجوم جوي بطائرات مسيرة على مواقع للجيش الإسرائيلي
"حزب الله" يعلن شن هجوم جوي بطائرات مسيرة على مواقع للجيش الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، شن هجوم جوي بمسيرات انقضاضية على موقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية. 01.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-01T08:34+0000
2024-06-01T08:34+0000
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وذكر "حزب الله" في بيان أن "عناصره نفذت هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على التموضع المستحدث للفصيل المدرع شمال ثكنة يفتاح الإسرائيلية".وتابع "تم استهداف أماكن تموضع واستقرار الضباط والجنود وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة". ولفت البيان إلى أن "الاستهداف جاء ردا قصف الجيش الإسرائيلي لدراجة نارية في بلدة مجدل سلم جنوبي لبنان". وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية قد قصفت صباح اليوم، بصاروخ موجه دراجة نارية في بلدة مجدل سلم جنوبي لبنان، ما أدى إلى إصابة شخصين وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج على الفور.يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة".فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
https://sarabic.ae/20240601/مقاتلات-إسرائيلية-تقصف-مصالح-مهمة-لحزب-الله-في-لبنان-فيديو-1089403783.html
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طوفان الأقصى, غزة, لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
"حزب الله" يعلن شن هجوم جوي بطائرات مسيرة على مواقع للجيش الإسرائيلي
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، شن هجوم جوي بمسيرات انقضاضية على موقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.
وذكر
"حزب الله" في بيان أن "عناصره نفذت هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على التموضع المستحدث للفصيل المدرع شمال ثكنة يفتاح الإسرائيلية".
وتابع "تم استهداف أماكن تموضع واستقرار الضباط والجنود وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة".
ولفت البيان إلى أن "الاستهداف جاء ردا قصف الجيش الإسرائيلي لدراجة نارية في بلدة مجدل سلم جنوبي لبنان".
وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية قد قصفت صباح اليوم، بصاروخ موجه دراجة نارية في بلدة مجدل سلم جنوبي لبنان، ما أدى إلى إصابة شخصين وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج على الفور.
يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي
من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله
" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة".
فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".