رئيس الوزراء السوري يفتتح جسرا فوق نهر الفرات لربط القرى المحررة
© Sputnik . Ali Hashemرئيس الوزراء السوري يفتتح جسرا فوق نهر الفرات لربط القرى المحررة
© Sputnik . Ali Hashem
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دشن رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس، جسرا يربط المناطق المحررة في شرق الفرات وغربه، بريف دير الزور الشمالي.
وقال مراسل "سبوتنيك" إن عرنوس افتتح صباح اليوم جسر "البعث" في مدينة دير الزور، وهو الجسر الاول الذي يربط بين ضفتي الفرع الصغير لنهر الفرات ويصل مناطق المدينة الشمالية مع المناطق المحررة شمال النهر، وذلك بعد إعادة تأهيله.
© Sputnik . Ali Hashemرئيس الوزراء السوري يفتتح جسرا فوق نهر الفرات لربط القرى المحررة
رئيس الوزراء السوري يفتتح جسرا فوق نهر الفرات لربط القرى المحررة
© Sputnik . Ali Hashem
كما قام رئيس محلس الوزراء السوري بافتتاح فندق "بادية الشام" في دير الزور، بعد إعادة تأهيله وتطويره، ويعد الفندق الأول من نوعه في المنطقة الشرقية بسوية خمس نجوم.
© Sputnik . Ali Hashemرئيس الوزراء السوري يفتتح جسرا فوق نهر الفرات لربط القرى المحررة
رئيس الوزراء السوري يفتتح جسرا فوق نهر الفرات لربط القرى المحررة
© Sputnik . Ali Hashem
وخلال جولته على محافظة دير الزور تفقد عرنوس أعمال مشروع إعادة تأهيل آبار الصرف في القطاع الثالث للري الحكومي، والذي يتم تنفيذه من قبل المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي.
© Sputnik . Ali Hashemرئيس الوزراء السوري يفتتح جسرا فوق نهر الفرات لربط القرى المحررة
رئيس الوزراء السوري يفتتح جسرا فوق نهر الفرات لربط القرى المحررة
© Sputnik . Ali Hashem
ويعد هذا المشروع من أهم المشاريع لدوره في المحافظة على جودة وصلاحية الأراضي الزراعية ورفع إنتاجيتها؛ حيث أن الغاية من آبار الصرف حماية الأراضي الزراعية المروية من التملح وبالتالي زيادة إنتاجيتها.
© Sputnik . Ali Hashemرئيس الوزراء السوري يفتتح جسرا فوق نهر الفرات لربط القرى المحررة
رئيس الوزراء السوري يفتتح جسرا فوق نهر الفرات لربط القرى المحررة
© Sputnik . Ali Hashem
ومن مدينة "البوكمال" على الحدود السورية العراقية، تم إطلاق العمل في مشروع قطاع (الوفاء) للري الحكومي بعد إعادة تأهيله.
© Sputnik . Ali Hashemرئيس الوزراء السوري يفتتح جسرا فوق نهر الفرات لربط القرى المحررة
رئيس الوزراء السوري يفتتح جسرا فوق نهر الفرات لربط القرى المحررة
© Sputnik . Ali Hashem
ويروي المشروع 1320 هكتارا من الأراضي الزراعية في ريف البوكمال الغربي.
ورافق عرنوس في زيارته لدير الزور، وزراء الموارد المائية حسين مخلوف والسياحة محمد رامي مرتيني والزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا، والنفط والثروة المعدنية فراس قدور.