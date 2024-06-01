https://sarabic.ae/20240601/زعيم-حزب-فرنسي-يدعو-لإجراء-مفاوضات-جدية-مع-موسكو-بدلا-من-دعم-نظام-كييف-1089409446.html
زعيم حزب فرنسي يدعو لإجراء مفاوضات جدية مع موسكو بدلا من دعم نظام كييف
زعيم حزب فرنسي يدعو لإجراء مفاوضات جدية مع موسكو بدلا من دعم نظام كييف
سبوتنيك عربي
دعا زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي، فلوريان فيليبو، لإجراء مفاوضات جدية مع روسيا بدلا من دعم نظام كييف. 01.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-01T13:02+0000
2024-06-01T13:02+0000
2024-06-01T13:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "قال النائب الأوكراني جونشارينكو، إن القوات الفرنسية في طريقها بالفعل إلى أوكرانيا، اتركوا الناتو، وتحدثوا إلى روسيا: أوقفوا الزحف نحو الحرب العالمية الثالثة! فلتكن انتفاضة عامة من أجل سلام!".وفي الآونة الأخيرة، دعا السياسيون الغربيون بشكل متزايد إلى السماح للقوات المسلحة الأوكرانية بتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية. وقد أدلى بهذا التصريح، على سبيل المثال، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ. وقد أيد هذا الموقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، إن كوبنهاغن ستسمح لكييف باستخدام مقاتلات "إف-16" لهذا الغرض.وفي وقت لاحق، أشار ماكرون، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات، إلى أن كل كلماته "تم النظر فيها بعناية"، وشدد أيضًا على أن باريس "ليست لديها حدود أو خطوط حمراء بشأن مسألة المساعدة لكييف".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
https://sarabic.ae/20240601/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-62-مسيرة-أوكرانية-و4-صواريخ-هيمارس-خلال-24-ساعة-الماضية--1089407353.html
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روسيا
زعيم حزب فرنسي يدعو لإجراء مفاوضات جدية مع موسكو بدلا من دعم نظام كييف
دعا زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي، فلوريان فيليبو، لإجراء مفاوضات جدية مع روسيا بدلا من دعم نظام كييف.
وأضاف على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "قال النائب الأوكراني جونشارينكو، إن القوات الفرنسية في طريقها بالفعل إلى أوكرانيا، اتركوا الناتو، وتحدثوا إلى روسيا: أوقفوا الزحف نحو الحرب العالمية الثالثة! فلتكن انتفاضة عامة من أجل سلام!".
وختم قائلا: "دعونا نوقف هذه المذبحة! إن البرلمانيين والأحزاب السياسية الأخرى والأحزاب الأوروبية الأخرى نائمون!"
وفي الآونة الأخيرة، دعا السياسيون الغربيون بشكل متزايد إلى السماح للقوات المسلحة الأوكرانية بتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية. وقد أدلى بهذا التصريح، على سبيل المثال، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ. وقد أيد هذا الموقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، إن كوبنهاغن ستسمح لكييف باستخدام مقاتلات "إف-16" لهذا الغرض.
وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، قال ماكرون، إن "باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من كسب الصراع"، ووفقًا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء.
وفي وقت لاحق، أشار ماكرون، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات، إلى أن كل كلماته "تم النظر فيها بعناية"، وشدد أيضًا على أن باريس "ليست لديها حدود أو خطوط حمراء بشأن مسألة المساعدة لكييف".
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة
، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.