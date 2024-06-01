https://sarabic.ae/20240601/زلزال-بقوة-59-درجة-يضرب-جنوب-غرب-الصين-1089400821.html
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب جنوب غرب الصين
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب جنوب غرب الصين
سبوتنيك عربي
ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر محافظة نييما بمدينة ناغتشو في منطقة شيتسانغ ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين. 01.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-01T03:20+0000
2024-06-01T03:20+0000
2024-06-01T03:20+0000
العالم
زلزال
الصين
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وبحسب المركز الصيني لشبكات الزلازل، ضرب الزلزال في الساعة 8:46 صباح اليوم السبت (بتوقيت بكين).وتم رصد مركز الزلزال على عمق 8 كيلومترات عند التقاء خط عرض 34.14 درجة شمالا وخط طول 86.36 درجة شرقا، حسبما ذكر تقرير صادر عن ذات المركز.
https://sarabic.ae/20240527/زلزال-بقوة-65-درجات-يضرب-جزر-تونغا-جنوب-المحيط-الهادئ-1089233539.html
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العالم, زلزال, الصين
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب جنوب غرب الصين
ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر محافظة نييما بمدينة ناغتشو في منطقة شيتسانغ ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين.
وبحسب المركز الصيني لشبكات الزلازل، ضرب الزلزال
في الساعة 8:46 صباح اليوم السبت (بتوقيت بكين).
وتم رصد مركز الزلزال على عمق 8 كيلومترات عند التقاء خط عرض 34.14 درجة شمالا وخط طول 86.36 درجة شرقا، حسبما ذكر تقرير صادر عن ذات المركز.