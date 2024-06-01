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زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب جنوب غرب الصين
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب جنوب غرب الصين
سبوتنيك عربي
ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر محافظة نييما بمدينة ناغتشو في منطقة شيتسانغ ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين. 01.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-01T03:20+0000
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العالم
زلزال
الصين
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وبحسب المركز الصيني لشبكات الزلازل، ضرب الزلزال في الساعة 8:46 صباح اليوم السبت (بتوقيت بكين).وتم رصد مركز الزلزال على عمق 8 كيلومترات عند التقاء خط عرض 34.14 درجة شمالا وخط طول 86.36 درجة شرقا، حسبما ذكر تقرير صادر عن ذات المركز.
https://sarabic.ae/20240527/زلزال-بقوة-65-درجات-يضرب-جزر-تونغا-جنوب-المحيط-الهادئ-1089233539.html
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العالم, زلزال, الصين
العالم, زلزال, الصين

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب جنوب غرب الصين

03:20 GMT 01.06.2024
© AP Photo / Zeng Lang/Xinhuaصورة أرشيفية.. زلزال قوي يضرب مدينة إيبين، الصين 18 يونيو/ حزيران 2019
صورة أرشيفية.. زلزال قوي يضرب مدينة إيبين، الصين 18 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
© AP Photo / Zeng Lang/Xinhua
تابعنا عبر
ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر محافظة نييما بمدينة ناغتشو في منطقة شيتسانغ ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين.
وبحسب المركز الصيني لشبكات الزلازل، ضرب الزلزال في الساعة 8:46 صباح اليوم السبت (بتوقيت بكين).
لقطة مأخوذة من مقطع فيديو التقطه قمر هيماواري 8 الياباني وأصدره المعهد الوطني للمعلومات والاتصالات الياباني في 15 يناير، تُظهر الانفجار البركاني الذي تسبب في حدوث تسونامي في تونغا. كان الثوران شديدا لدرجة أنه سمع على أنه أصوات رعد عالية في فيجي على بعد أكثر من 800 كيلومتر. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب جزر تونغا جنوب المحيط الهادئ
27 مايو, 03:35 GMT
وتم رصد مركز الزلزال على عمق 8 كيلومترات عند التقاء خط عرض 34.14 درجة شمالا وخط طول 86.36 درجة شرقا، حسبما ذكر تقرير صادر عن ذات المركز.
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