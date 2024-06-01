https://sarabic.ae/20240601/مرشح-رئاسي-أمريكي-قيام-حرب-أمريكية-ضد-روسيا-من-أجل-حماية-نظام-زيلينسكي-سيكون-جنونا-1089416381.html

مرشح رئاسي أمريكي: قيام حرب أمريكية ضد روسيا من أجل حماية نظام زيلينسكي سيكون "جنونا"

مرشح رئاسي أمريكي: قيام حرب أمريكية ضد روسيا من أجل حماية نظام زيلينسكي سيكون "جنونا"

سبوتنيك عربي

قال المرشح الرئاسي الأمريكي المستقل، روبرت كينيدي جونيور، إن قيام حرب أمريكية ضد روسيا من أجل حماية نظام فلاديمير زيلينسكي سيكون جنونًا. 01.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-01T16:54+0000

2024-06-01T16:54+0000

2024-06-01T16:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف جونيور على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن "أبحاث البنتاغون تشير إلى أن 90 مليون أمريكي سيموتون في الدقائق القليلة الأولى من حرب نووية مع روسيا، و90 مليوناً خلال الأشهر الستة المقبلة، ومن المرجح أن هذه تقديرات منخفضة".ومع ذلك، وفقًا للمرشح الرئاسي، فإن التصعيد مع روسيا يؤدي إلى السماح للقوات المسلحة الأوكرانية بمهاجمة أهداف على الأراضي الروسية وتصعيد التوترات في العلاقات مع موسكو وبكين وكوريا الشمالية من أجل "حماية" نظام كييف، وهذا ينطوي على نتائج خطيرة.ونقلت تقارير نشرتها تلك الوسائل عن مصدر، قوله: "ترامب وضع خطة مفصلة لإنهاء النزاع سلميا في أوكرانيا، ولكنه لن يعلن عنها إلا بعد الانتخابات".وأضاف أن "ترامب سيركز بدلا من ذلك على الرسالة البسيطة المتمثلة في أنه قادر على وقف النزاع، في محاولة لكسب أصوات الناخبين الذين يفضلون حله السلمي".ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن.

https://sarabic.ae/20240601/جنرال-أمريكي-متقاعد-زيلينسكي-ليس-هو-الشخص-المناسب-الذي-تحتاجه-أوكرانيا--1089415529.html

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