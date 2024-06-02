https://sarabic.ae/20240602/إعلام-أمريكي-يكشف-عما-ينتظر-أوكرانيا-بعد-الإذن-بمهاجمة-روسيا-1089425832.html
إعلام أمريكي يكشف عما ينتظر أوكرانيا بعد الإذن بمهاجمة روسيا
إعلام أمريكي يكشف عما ينتظر أوكرانيا بعد الإذن بمهاجمة روسيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، بأن القوات المسلحة الأوكرانية قد تواجه مشاكل بعد السماح لها باستخدام الأسلحة الغربية ضد الأراضي الروسية. 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T07:15+0000
2024-06-02T07:15+0000
2024-06-02T07:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكر موقع Business Insider الأمريكي أن أوكرانيا قد تواجه صعوبات في الحصول على المعلومات الاستخبارية اللازمة للبحث عن ضربات عملياتية وشنها ضد أهداف في عمق روسيا".وأشار الموقع أن أوكرانيا طلبت من واشنطن الحصول على المزيد من المعلومات العملياتية والاستخباراتية المرتبطة بالأهداف داخل الأراضي الروسية، مضيفا أن الجانب الأمريكي لا يزال مترددا في إعطاء المعلومات لكييف، وذلك يتعلق بإمكانية الإدارة الأمريكية تغيير موقفها من دعم الضربات الأوكرانية على روسيا. عقيد أمريكي يكشف عن استياء ضباط الناتو بشأن أوكرانياولفت الموقع إلى أن هذا الموقف يرغم القوات المسلحة الأوكرانية على خفض تحديد أهدافها على صور الأقمار الصناعية ومواد الفيديو من الطائرات المسيرة". ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240601/إعلام-أوكرانيا-تواجه-مشكلة-حرجة-وخطيرة-قد-تؤثر-على-مصيرها-1089404461.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام أمريكي يكشف عما ينتظر أوكرانيا بعد الإذن بمهاجمة روسيا
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، بأن القوات المسلحة الأوكرانية قد تواجه مشاكل بعد السماح لها باستخدام الأسلحة الغربية ضد الأراضي الروسية.
وذكر موقع Business Insider الأمريكي أن أوكرانيا قد تواجه صعوبات في الحصول على المعلومات الاستخبارية اللازمة للبحث عن ضربات عملياتية وشنها ضد أهداف في عمق روسيا".
وأشار الموقع أن أوكرانيا طلبت من واشنطن الحصول على المزيد من المعلومات العملياتية والاستخباراتية المرتبطة بالأهداف داخل الأراضي الروسية، مضيفا أن الجانب الأمريكي لا يزال مترددا في إعطاء المعلومات لكييف، وذلك يتعلق بإمكانية الإدارة الأمريكية تغيير موقفها من دعم الضربات الأوكرانية على روسيا.
ولفت الموقع إلى أن هذا الموقف يرغم القوات المسلحة الأوكرانية على خفض تحديد أهدافها على صور الأقمار الصناعية ومواد الفيديو من الطائرات المسيرة".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.