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الدفاع السورية: العدوان الإسرائيلي أدى إلى مقتل عدة أشخاص ووقوع بعض الخسائر المادية
الدفاع السورية: العدوان الإسرائيلي أدى إلى مقتل عدة أشخاص ووقوع بعض الخسائر المادية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع السورية، ليل الأحد/الاثنين، أن عددا من الأشخاص قتل في اعتداء جوي إسرائيلي على مواقع في محيط حلب. 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T23:39+0000
2024-06-03T00:32+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
وزارة الدفاع السورية
عدوان إسرائيلي
مقتل أشخاص
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دمشق - سبوتنيك. وقالت الدفاع السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه "حوالي الساعة (20: 00) بعد منتصف ليل اليوم الاثنين، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً بعض المواقع في محيط حلب".وفي وقت سابق اليوم، أكد مراسل "سبوتنيك"، أن الغارات أصابت بشكل مباشر معمل لصهر النحاس في محيط بلدة حيان بريف حلب الشمالي الغربي.‎والأربعاء الماضي أفاد مراسل "سبوتنيك"، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض المواقع في ريف محافظة حمص الشرقي.وأدى العدوان إلى "مقتل طفلة وإصابة عشرة مدنيين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وفقا لمصدر عسكري سوري".يشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
https://sarabic.ae/20240602/-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-في-محيط-حلب-1089446910.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, وزارة الدفاع السورية, عدوان إسرائيلي, مقتل أشخاص
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, وزارة الدفاع السورية, عدوان إسرائيلي, مقتل أشخاص

الدفاع السورية: العدوان الإسرائيلي أدى إلى مقتل عدة أشخاص ووقوع بعض الخسائر المادية

23:39 GMT 02.06.2024 (تم التحديث: 00:32 GMT 03.06.2024)
© Sputnik . Suhaib Omaraya الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محافظة حلب
 الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محافظة حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
© Sputnik . Suhaib Omaraya
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع السورية، ليل الأحد/الاثنين، أن عددا من الأشخاص قتل في اعتداء جوي إسرائيلي على مواقع في محيط حلب.
دمشق - سبوتنيك. وقالت الدفاع السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه "حوالي الساعة (20: 00) بعد منتصف ليل اليوم الاثنين، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً بعض المواقع في محيط حلب".

وأضافت الدفاع السورية، "أدى العدوان إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع بعض الخسائر المادية".

وفي وقت سابق اليوم، أكد مراسل "سبوتنيك"، أن الغارات أصابت بشكل مباشر معمل لصهر النحاس في محيط بلدة حيان بريف حلب الشمالي الغربي.‎
والأربعاء الماضي أفاد مراسل "سبوتنيك"، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض المواقع في ريف محافظة حمص الشرقي.
وأدى العدوان إلى "مقتل طفلة وإصابة عشرة مدنيين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وفقا لمصدر عسكري سوري".
الدفاعات الجوية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط حلب
أمس, 21:50 GMT
يشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. 10 قتلى جراء استهداف إسرائيلي وسط قطاع غزة00:38 GMT
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