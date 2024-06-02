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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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"اقضوا عليهم": مفهوم "الشر العالمي" حصل على معنى جديد
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29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
11:31 GMT
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كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
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مساحة حرة
السودان.. مؤتمر للقوى السياسية المدنية بالقاهرة.. ما أهدافه؟
16:34 GMT
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عالم سبوتنيك
بايدن يعرض مقترحا إسرائيليا لصفقة جديدة لوقف إطلاق النار وحماس تصفه بالإيجابي
17:03 GMT
59 د
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
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27 د
مساحة حرة
السودان.. مؤتمر للقوى السياسية المدنية بالقاهرة.. ما أهدافه؟
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بين العرفي والمتعة والمسيار زواج على صفيح من نار... زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
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25 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
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من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
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سر النجاح التطوري والحجم الصغير للكائن والجينات الكاذبة
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خبير: فرض عقوبات على القمح الروسي لن يؤثر على الاقتصاد
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https://sarabic.ae/20240602/سفير-السنغال-مهتمة-بشراء-مروحيات-روسية-1089423138.html
سفير: السنغال مهتمة بشراء مروحيات روسية
سفير: السنغال مهتمة بشراء مروحيات روسية
سبوتنيك عربي
قال السفير الروسي لدى السنغال، دميتري كوراكوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن السنغال مهتمة بشراء مروحيات روسية، وتقوم روسيا بتدريب أفراد على صيانتها. 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T03:23+0000
2024-06-02T03:23+0000
روسيا
السنغال
مروحيات عسكرية
مروحيات روسية
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وأضاف كوراكوف، "في الوقت الحالي، تستخدم السنغال عدة طائرات هليكوبتر روسية الصنع.. وقوات حفظ السلام السنغالية مهتمة بمنتجاتنا".وتابع "نحن نتحدث عن طائرات هليكوبتر.. ونقوم بتدريب تدريب أفراد على صيانتها".
https://sarabic.ae/20240314/مروحيات-كا-52-ومي-28-الروسية-تقصف-مقرات-أوكرانية-في-سيفيرودونيتسك-بصورايخ-إس-8--1086963092.html
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روسيا, السنغال, مروحيات عسكرية, مروحيات روسية
روسيا, السنغال, مروحيات عسكرية, مروحيات روسية

سفير: السنغال مهتمة بشراء مروحيات روسية

03:23 GMT 02.06.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورأطقم المروحيات مي-8 أ إم تي شي المشاركة في العملية العسكرية الروسية، في منطقة خاركوف،اوكرانيا
أطقم المروحيات مي-8 أ إم تي شي المشاركة في العملية العسكرية الروسية، في منطقة خاركوف،اوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
© Sputnik
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حصري
قال السفير الروسي لدى السنغال، دميتري كوراكوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن السنغال مهتمة بشراء مروحيات روسية، وتقوم روسيا بتدريب أفراد على صيانتها.
وأضاف كوراكوف، "في الوقت الحالي، تستخدم السنغال عدة طائرات هليكوبتر روسية الصنع.. وقوات حفظ السلام السنغالية مهتمة بمنتجاتنا".
المروحية الروسية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مروحيات "كا-52" و"مي-28" الروسية تقصف مقرات أوكرانية في سيفيرودونيتسك بصورايخ "إس-8"
14 مارس, 08:15 GMT
وتابع "نحن نتحدث عن طائرات هليكوبتر.. ونقوم بتدريب تدريب أفراد على صيانتها".
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