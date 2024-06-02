https://sarabic.ae/20240602/سفير-السنغال-مهتمة-بشراء-مروحيات-روسية-1089423138.html
سفير: السنغال مهتمة بشراء مروحيات روسية
سفير: السنغال مهتمة بشراء مروحيات روسية
سبوتنيك عربي
قال السفير الروسي لدى السنغال، دميتري كوراكوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن السنغال مهتمة بشراء مروحيات روسية، وتقوم روسيا بتدريب أفراد على صيانتها. 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T03:23+0000
2024-06-02T03:23+0000
2024-06-02T03:23+0000
روسيا
السنغال
مروحيات عسكرية
مروحيات روسية
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وأضاف كوراكوف، "في الوقت الحالي، تستخدم السنغال عدة طائرات هليكوبتر روسية الصنع.. وقوات حفظ السلام السنغالية مهتمة بمنتجاتنا".وتابع "نحن نتحدث عن طائرات هليكوبتر.. ونقوم بتدريب تدريب أفراد على صيانتها".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, السنغال, مروحيات عسكرية, مروحيات روسية
روسيا, السنغال, مروحيات عسكرية, مروحيات روسية
سفير: السنغال مهتمة بشراء مروحيات روسية
حصري
قال السفير الروسي لدى السنغال، دميتري كوراكوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن السنغال مهتمة بشراء مروحيات روسية، وتقوم روسيا بتدريب أفراد على صيانتها.
وأضاف كوراكوف، "في الوقت الحالي، تستخدم السنغال عدة طائرات هليكوبتر روسية الصنع
.. وقوات حفظ السلام السنغالية مهتمة بمنتجاتنا".
وتابع "نحن نتحدث عن طائرات هليكوبتر.. ونقوم بتدريب تدريب أفراد على صيانتها".