https://sarabic.ae/20240602/سماع-دوي-سلسلة-من-الانفجارات-في-بيلغورود-وإطلاق-صفارات-الإنذار-في-المدينة-فيديو-1089422934.html
سماع دوي سلسلة من الانفجارات في بيلغورود وإطلاق صفارات الإنذار في المدينة.. فيديو
سماع دوي سلسلة من الانفجارات في بيلغورود وإطلاق صفارات الإنذار في المدينة.. فيديو
سبوتنيك عربي
سمع دوي سلسلة من الانفجارات في مدينة بيلغورود، وأطلقت صفارات الإنذار في المدينة، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك". 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T03:02+0000
2024-06-02T03:02+0000
2024-06-02T03:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
صفارات الإنذار
القوات الأوكرانية
القوات المسلحة الأوكرانية
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وخلال التحذير من وجود خطر صاروخي في بيلغورود، في منطقة جبل خاركوف، سُمعت سلسلة انفجارات متفاوتة الشدة في السماء، واهتز زجاج المنازل، وفقا للمراسل.وأمس السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط محاولة جديدة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي على الأراضي الروسية باستخدام الطائرات المسيرة.هذا، وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240601/الدفاع-الروسية-الدفاعات-الجوية-تدمر-طائرتين-أوكرانيتين-مسيرتين-فوق-أراضي-بيلغورود----1089405018.html
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روسيا, صفارات الإنذار, القوات الأوكرانية, القوات المسلحة الأوكرانية
روسيا, صفارات الإنذار, القوات الأوكرانية, القوات المسلحة الأوكرانية
سماع دوي سلسلة من الانفجارات في بيلغورود وإطلاق صفارات الإنذار في المدينة.. فيديو
03:02 GMT 02.06.2024 (تم التحديث: 03:03 GMT 02.06.2024)
سمع دوي سلسلة من الانفجارات في مدينة بيلغورود، وأطلقت صفارات الإنذار في المدينة، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
وخلال التحذير من وجود خطر صاروخي في بيلغورود
، في منطقة جبل خاركوف، سُمعت سلسلة انفجارات متفاوتة الشدة في السماء، واهتز زجاج المنازل، وفقا للمراسل.
وأمس السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط محاولة جديدة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي على الأراضي الروسية باستخدام الطائرات المسيرة.
وأوضحت أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
هذا، وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.