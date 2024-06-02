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طوارىء في ألمانيا بسبب الفيضانات
طوارىء في ألمانيا بسبب الفيضانات
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات المحلية في العديد من المناطق البافارية بألمانيا، أمس السبت، حالة الطوارئ بعدما سيطرت فيضانات عارمة على أجزاء شاسعة من جنوب ألمانيا، أدت إلى... 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T13:10+0000
2024-06-02T13:10+0000
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وذكرت السلطات المحلية أنه في منطقة فيسشاش في مدينة أوغسبورغ، اضطر الكثيرون إلى مغادرة منازلهم وتم إجلاء بعضهم بمروحيات. وانهار حاجز مائي وسد، وفاض نهر شماتر وغمرت المياه الطرق.وأشارت وسائل إعلام ألمانية إلى أنه انقطعت خدمات القطارات بين العاصمة البافارية ميونخ وبريغينتس في النمسا وزيورخ السويسرية بسبب الفيضانات. وتضرر الطريق بين أولم و أوغسبورغ أيضا وتم تحويل مسار رحلات القطارات الطويلة بين شتوتغارت وميونخ.واستخدمت المروحيات في العديد من الولايات لنقل السكان، وأعلنت الوكالة الفدرالية للإغاثة، من جانبها، أنها حشدت نحو 400 شخص في بافاريا وبادن فورتمبيرغ لمكافحة الفيضانات، وتم إجلاء قرابة 600 شخصا من ديارهم في الجنوب، فيما طلب من نحو 1300 شخص في ميكينبورن، بادن-فورتمبيرغ مغادرة المنطقة.وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية من استمرار هطول الأمطار في النصف الجنوبي من ألمانيا، ومن المنتظر أن تتراجع اليوم الأحد (الثاني من يونيو/ حزيران 2024).وتدخل الجيش الألماني للمشاركة في جهود الإغاثة وتوزيع البطانيات والأسرّة على المخيمات وتوفير المزيد من الإمدادات.وأكدت وسائل إعلام ألمانية أنه لا تحدث مثل هذه الفيضانات سوى مرة كل 50 عام حتى 100 عام..
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العالم, أخبار ألمانيا, أخبار العالم الآن, حول العالم, أخبار المناخ في العالم

طوارىء في ألمانيا بسبب الفيضانات

13:10 GMT 02.06.2024
© flickr.com / Caribbعلم ألمانيا
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
© flickr.com / Caribb
تابعنا عبر
أعلنت السلطات المحلية في العديد من المناطق البافارية بألمانيا، أمس السبت، حالة الطوارئ بعدما سيطرت فيضانات عارمة على أجزاء شاسعة من جنوب ألمانيا، أدت إلى انقطاع المواصلات.
وذكرت السلطات المحلية أنه في منطقة فيسشاش في مدينة أوغسبورغ، اضطر الكثيرون إلى مغادرة منازلهم وتم إجلاء بعضهم بمروحيات. وانهار حاجز مائي وسد، وفاض نهر شماتر وغمرت المياه الطرق.
وأشارت وسائل إعلام ألمانية إلى أنه انقطعت خدمات القطارات بين العاصمة البافارية ميونخ وبريغينتس في النمسا وزيورخ السويسرية بسبب الفيضانات. وتضرر الطريق بين أولم و أوغسبورغ أيضا وتم تحويل مسار رحلات القطارات الطويلة بين شتوتغارت وميونخ.
واستخدمت المروحيات في العديد من الولايات لنقل السكان، وأعلنت الوكالة الفدرالية للإغاثة، من جانبها، أنها حشدت نحو 400 شخص في بافاريا وبادن فورتمبيرغ لمكافحة الفيضانات، وتم إجلاء قرابة 600 شخصا من ديارهم في الجنوب، فيما طلب من نحو 1300 شخص في ميكينبورن، بادن-فورتمبيرغ مغادرة المنطقة.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية من استمرار هطول الأمطار في النصف الجنوبي من ألمانيا، ومن المنتظر أن تتراجع اليوم الأحد (الثاني من يونيو/ حزيران 2024).
وتدخل الجيش الألماني للمشاركة في جهود الإغاثة وتوزيع البطانيات والأسرّة على المخيمات وتوفير المزيد من الإمدادات.
وأكدت وسائل إعلام ألمانية أنه لا تحدث مثل هذه الفيضانات سوى مرة كل 50 عام حتى 100 عام.
.
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