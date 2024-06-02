https://sarabic.ae/20240602/قطر-تشارك-في-إعمار-سوريا---1089443729.html

قطر تشارك في "إعمار" سوريا

قطر تشارك في "إعمار" سوريا

سبوتنيك عربي

بعد انقطاع لأكثر من 13 عاماً، تشارك دولة قطر في معرض (بيلدكس للإعمار والبناء) بدورته الـ 21 التي ستقام في مدينة المعارض في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة 320... 02.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-02T17:50+0000

2024-06-02T17:50+0000

2024-06-02T17:50+0000

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وكشف مدير عام المجموعة العربية للمعارض، علاء هلال، في تصريح لـ "سبوتنيك" أن دورة هذا العام تتميز بمشاركات عربية و دولية من الصين وروسيا والجزائر والسعودية وإيران والإمارات والأردن ولبنان وقطر والجزائر، لافتا إلى أهمية المشاركة الواسعة والمتنوعة من قبل الشركات المحلية في القطاعين العام والخاص والعربية والدولية والتي تسهم في دفع العجلة الاقتصادية والحركة العمرانية والإنشائية في البلاد نحو الأمام.وبحسب معلومات حصلت عليها "سبوتنيك"، فإن مشاركة قطر في دورة هذا العام ستتم عن طريق (الشركة الجزائرية القطرية للصلب/Algerian Qatari Steel).ويقام معرض (بيلدكس) برعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان في سوريا، ويغطي مختلف اختصاصات قطاع البناء، من مواد البناء والتشييد والحجر والرخام والدهانات ومواد العزل ومعدات التكييف والتهوية والطاقات البديلة وتقنيات المياه والاستدامة البينية والمفروشات المنزلية والمكتبية ومكاتب التطوير العقاري والمكاتب الهندسية وأنظمة الأمن والسلامة والكهرباء والإنارة وغيرها من معدات وتجهيزات البناء .وبحسب هلال، فإن (بيلدكس) "كرس مكانته كنافذة مهمة للصناعات السورية على الأسواق الخارجية المحتملة وبوابة تطرقها الشركات ويقصدها والمستثمرون المهتمون بالسوق السوري، وهو قصة نجاح سورية تزداد عراقة وترسخا عبر إحدى وعشرين دورة في ذاكرة كل السوريين".

https://sarabic.ae/20240602/دبلوماسيو-البحرين-يهزمون-أقرانهم-العراقيين-في-أول-دوري-بكرة-القدم-في-سوريا---1089439075.html

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