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قطر تطلق مشروع العملة الرقمية
قطر تطلق مشروع العملة الرقمية
سبوتنيك عربي
أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم الأحد، عن إطلاق مشروع العملة الرقمية، وذلك بعد إتمام تطوير البنية التحتية اللازمة للمشروع، والذي من المنتظر أن يكون بمثابة خطوة... 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T11:34+0000
2024-06-02T11:34+0000
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ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية عن المصرف المركزي أنه تستتم تجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية للمصرف المركزي، لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية في بيئة تجريبية مصممة وفقا لأحدث التقنيات المتطورة.وأوضح المركزي القطري أن المشروع سيركز على تطبيقات العملة الرقمية لزيادة الوصول إلى أسواق رأس المال للبنوك العاملة في الدولة، وتعزيز التسوية المحلية، كما يسعى إلى تحسين كفاءة معاملات الأوراق المالية.ومن المنتظر أن يدخل المشروع في مرحلته التجريبية الأولى المستمرة حتى أكتوبرالمقبل، واضعا أمامه عددا من الأهداف الأساسية، في مثل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية السجلات اللامركزية والتقنيات الناشئة، وإنشاء أسس قوية لتعزيز السيولة من خلال توسيع المشاركة في تسهيلات الأسواق المالية.ويعول المصرف على نتائج هذه التجربة لتكون حجر الأساس لتحديد معالم المرحلة المستقبلية، مما سيسهم في تعزيز كفاءة الأنظمة الحالية والتسوية الفورية.تأتي التجربة القطرية في هذا المجال، بعدما أعلنت الإمارات في أبريل/نيسان الماضي، استعدادها لإنجاز المرحلة الأولى من استراتيجية المصرف المركزي للعملة الرقمية "الدرهم الرقمي".وكان مدير "المركز العالمي للدراسات التنموية"، الدكتور صادق الركابي، قد قال، في مارس/ آذار، بأن "التحول نحو الاستثمارات في العملات الرقمية الوطنية بدأ يؤثر على هيمنة الدولار في البلدان، التي بدأت اقتصاداتها في التحول نحو العملات المشفرة".وأضاف الركابي، في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، قائلًا: "قبل عقد كانت الاحتياطيات الدولارية للدول تمثل 80 بالمئة من احتياطاتها من النقد الأجنبي، وقد انخفضت هذه النسبة إلى 53 بالمئة حاليًا، في المقابل وصل التداول بالعملات الرقمية عام 2020، إلى أكثر من 10 تريليون دولار، وارتفع كثيرا في وقت لاحق".ولفت إلى أن "ارتفاع الاستثمار في العملات الرقمية تسبب في قلق الشركات، التي اعتادت على الدفع بالدولار، ولهذا بدأنا نلاحظ تغييرا في أنماط التجارة الدولية، حيث تستكشف أكثر من 11 دولة حاليا نشاطات العملات الرقمية واستخدامها في التجارة الدولية".
https://sarabic.ae/20240520/أزمة-سيولة-وانهيار-كبير-في-سعر-صرف-الريال-أمام-الدولار-إلى-أين-يتجه-الاقتصاد-اليمني؟-1089026692.html
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اقتصاد, العالم, العالم العربي, الأخبار, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد, العالم, العالم العربي, الأخبار, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة

قطر تطلق مشروع العملة الرقمية

11:34 GMT 02.06.2024
© AFP 2023 / -علم قطر
علم قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
© AFP 2023 / -
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أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم الأحد، عن إطلاق مشروع العملة الرقمية، وذلك بعد إتمام تطوير البنية التحتية اللازمة للمشروع، والذي من المنتظر أن يكون بمثابة خطوة استباقية تهدف مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال.
ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية عن المصرف المركزي أنه تستتم تجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية للمصرف المركزي، لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية في بيئة تجريبية مصممة وفقا لأحدث التقنيات المتطورة.
وأوضح المركزي القطري أن المشروع سيركز على تطبيقات العملة الرقمية لزيادة الوصول إلى أسواق رأس المال للبنوك العاملة في الدولة، وتعزيز التسوية المحلية، كما يسعى إلى تحسين كفاءة معاملات الأوراق المالية.
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ومن المنتظر أن يدخل المشروع في مرحلته التجريبية الأولى المستمرة حتى أكتوبرالمقبل، واضعا أمامه عددا من الأهداف الأساسية، في مثل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية السجلات اللامركزية والتقنيات الناشئة، وإنشاء أسس قوية لتعزيز السيولة من خلال توسيع المشاركة في تسهيلات الأسواق المالية.
ويعول المصرف على نتائج هذه التجربة لتكون حجر الأساس لتحديد معالم المرحلة المستقبلية، مما سيسهم في تعزيز كفاءة الأنظمة الحالية والتسوية الفورية.
تأتي التجربة القطرية في هذا المجال، بعدما أعلنت الإمارات في أبريل/نيسان الماضي، استعدادها لإنجاز المرحلة الأولى من استراتيجية المصرف المركزي للعملة الرقمية "الدرهم الرقمي".
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وكان مدير "المركز العالمي للدراسات التنموية"، الدكتور صادق الركابي، قد قال، في مارس/ آذار، بأن "التحول نحو الاستثمارات في العملات الرقمية الوطنية بدأ يؤثر على هيمنة الدولار في البلدان، التي بدأت اقتصاداتها في التحول نحو العملات المشفرة".
وأضاف الركابي، في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، قائلًا: "قبل عقد كانت الاحتياطيات الدولارية للدول تمثل 80 بالمئة من احتياطاتها من النقد الأجنبي، وقد انخفضت هذه النسبة إلى 53 بالمئة حاليًا، في المقابل وصل التداول بالعملات الرقمية عام 2020، إلى أكثر من 10 تريليون دولار، وارتفع كثيرا في وقت لاحق".
ولفت إلى أن "ارتفاع الاستثمار في العملات الرقمية تسبب في قلق الشركات، التي اعتادت على الدفع بالدولار، ولهذا بدأنا نلاحظ تغييرا في أنماط التجارة الدولية، حيث تستكشف أكثر من 11 دولة حاليا نشاطات العملات الرقمية واستخدامها في التجارة الدولية".
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