وزير التموين المصري يقدم مقترحا برفع سعر السكر المدعوم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
صدى الحياة
"اقضوا عليهم": مفهوم "الشر العالمي" حصل على معنى جديد
10:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
11:31 GMT
30 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
12:28 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مدى إمكانية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران و البحرين؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. مؤتمر للقوى السياسية المدنية بالقاهرة.. ما أهدافه؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بايدن يعرض مقترحا إسرائيليا لصفقة جديدة لوقف إطلاق النار وحماس تصفه بالإيجابي
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
08:04 GMT
27 د
مساحة حرة
السودان.. مؤتمر للقوى السياسية المدنية بالقاهرة.. ما أهدافه؟
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بين العرفي والمتعة والمسيار زواج على صفيح من نار... زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
09:31 GMT
25 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
09:56 GMT
4 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
سر النجاح التطوري والحجم الصغير للكائن والجينات الكاذبة
10:31 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: فرض عقوبات على القمح الروسي لن يؤثر على الاقتصاد
11:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما مدى إمكانية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران و البحرين؟
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا استخدمت الأسلحة الأمريكية والأوروبية ضد السيادة الروسية سيلاقي ذلك ردا قويا من موسكو
16:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240602/وزير-التموين-المصري-يقدم-مقترحا-برفع-سعر-السكر-المدعوم-1089427010.html
وزير التموين المصري يقدم مقترحا برفع سعر السكر المدعوم
وزير التموين المصري يقدم مقترحا برفع سعر السكر المدعوم
سبوتنيك عربي
صرح وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، اليوم السبت، بأنه قدم مقترحا برفع سعر السكر المدعوم للمواطنين ليصل إلى 18 جنيها بدلا من 12.60. 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T08:42+0000
2024-06-02T08:42+0000
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
الأخبار
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065701984_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_a0d9ade09578c27cb61fbfc76805976b.png
جاءت تصريحات الوزير المصري في لقاء عبر قناة "أون" المصرية، أوضح خلالها أن "مسألة سعر السكر ينبغي التعامل معها حيث يبلغ سعره 12.60 جنيها، وقد اقترحت أن يكون سعره 18 جنيها، لا أقول 80 جنيها، وحتى اللحظة لم أحصل على موافقة".وأضاف الوزير أنه لم يقترح رفع أسعار أية سلعة تموينية أخرى غير السكر، الذي يبلغ سعره في السوق الحر 35 جنيها، فيما قاطعته مقدمة البرنامج قائلة إن سعره 37 جنيها.يشار إلى أن إجمالي الدعم في الموازنة المصرية للعام المالي الحالي، يبلغ نحو 529.7 مليار جنيه (11.2 مليار دولار)، فيما يسجل في موازنة العام المالي المقبل، نحو 635.9 مليار جنيه (13.5 مليار دولار).يأتي ذلك في أعقاب إعلان رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء الماضي، عن رفع سعر رغيف الخبز المدعوم إلى 20 قرشا اعتبارا من أول شهر يونيو/حزيران المقبل. وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي إنه "لم يتم تحريك سعر الخبز المدعم منذ 30 سنة"، وأضاف: "سعر الخبز تضاعف عشرات المرات خلال تلك السنوات"، لافتًا إلى أن الأمر حمّل الدولة أعباء مالية متزايدة بصورة كبيرة.وتابع مدبولي: "كل هدفنا تقليص الدعم بصورة قليلة، خاصة أن تكلفة رغيف الخبز على الدولة المصرية 1.25 جنيه ويباع بـ5 قروش".وأوضح أن "الدولة تتحمل 120 قرشا على الرغيف الواحد، مع متوسط 100 مليار رغيف في العام وهذا يعني أكثر من 120 مليار جنيه دعم للخبز، ولذلك لابد من تحريك الخبز لتقليص الدعم"، وأفاد بأن "الحكومة اتخذت قرارا برفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا اعتبارا من الشهر المقبل".كان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قد صرح، في وقت سابق، بأن فاتورة الدعم السنة المالية المقبلة تبلغ 636 مليار جنيه بزيادة 20% عن السنة المالية الجارية.وكشف مدبولي عن تكليفه وزير الكهرباء بوضع خطة جديدة لتحريك أسعار الكهرباء تدريجيا لمدة 4 سنوات، لافتا إلى أن الدولة وضعت خطة بطريقة متدرجة لإحداث توازن في أسعار المنتجات البترولية بنهاية عام 2025.وأكد مدبولي أن الحكومة تتابع ما يتردد بشأن تحويل الدعم السلعي إلى نقدي، مضيفًا أن هذا الرأي يحتاج أن يتم دراسته وستتم الاستعانة بالحوار الوطني في هذا الشأن.
https://sarabic.ae/20240531/رئيس-الوزراء-المصري-استثمارات-مشروع-رأس-الحكمة--لن-تقل-عن-150-مليار-دولار-1089379594.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065701984_42:0:1171:847_1920x0_80_0_0_7c2cfaad8bc034118a47402294f613af.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, اقتصاد
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, اقتصاد

وزير التموين المصري يقدم مقترحا برفع سعر السكر المدعوم

08:42 GMT 02.06.2024
© Photo / MSITوزير التموين المصري، على المصيلحي
وزير التموين المصري، على المصيلحي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
© Photo / MSIT
تابعنا عبر
صرح وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، اليوم السبت، بأنه قدم مقترحا برفع سعر السكر المدعوم للمواطنين ليصل إلى 18 جنيها بدلا من 12.60.
جاءت تصريحات الوزير المصري في لقاء عبر قناة "أون" المصرية، أوضح خلالها أن "مسألة سعر السكر ينبغي التعامل معها حيث يبلغ سعره 12.60 جنيها، وقد اقترحت أن يكون سعره 18 جنيها، لا أقول 80 جنيها، وحتى اللحظة لم أحصل على موافقة".
وأضاف الوزير أنه لم يقترح رفع أسعار أية سلعة تموينية أخرى غير السكر، الذي يبلغ سعره في السوق الحر 35 جنيها، فيما قاطعته مقدمة البرنامج قائلة إن سعره 37 جنيها.
يشار إلى أن إجمالي الدعم في الموازنة المصرية للعام المالي الحالي، يبلغ نحو 529.7 مليار جنيه (11.2 مليار دولار)، فيما يسجل في موازنة العام المالي المقبل، نحو 635.9 مليار جنيه (13.5 مليار دولار).
يأتي ذلك في أعقاب إعلان رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء الماضي، عن رفع سعر رغيف الخبز المدعوم إلى 20 قرشا اعتبارا من أول شهر يونيو/حزيران المقبل.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي إنه "لم يتم تحريك سعر الخبز المدعم منذ 30 سنة"، وأضاف: "سعر الخبز تضاعف عشرات المرات خلال تلك السنوات"، لافتًا إلى أن الأمر حمّل الدولة أعباء مالية متزايدة بصورة كبيرة.
وتابع مدبولي: "كل هدفنا تقليص الدعم بصورة قليلة، خاصة أن تكلفة رغيف الخبز على الدولة المصرية 1.25 جنيه ويباع بـ5 قروش".
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
رئيس الوزراء المصري: استثمارات مشروع "رأس الحكمة " لن تقل عن 150 مليار دولار
31 مايو, 09:03 GMT
وأوضح أن "الدولة تتحمل 120 قرشا على الرغيف الواحد، مع متوسط 100 مليار رغيف في العام وهذا يعني أكثر من 120 مليار جنيه دعم للخبز، ولذلك لابد من تحريك الخبز لتقليص الدعم"، وأفاد بأن "الحكومة اتخذت قرارا برفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا اعتبارا من الشهر المقبل".
كان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قد صرح، في وقت سابق، بأن فاتورة الدعم السنة المالية المقبلة تبلغ 636 مليار جنيه بزيادة 20% عن السنة المالية الجارية.
وكشف مدبولي عن تكليفه وزير الكهرباء بوضع خطة جديدة لتحريك أسعار الكهرباء تدريجيا لمدة 4 سنوات، لافتا إلى أن الدولة وضعت خطة بطريقة متدرجة لإحداث توازن في أسعار المنتجات البترولية بنهاية عام 2025.
وأكد مدبولي أن الحكومة تتابع ما يتردد بشأن تحويل الدعم السلعي إلى نقدي، مضيفًا أن هذا الرأي يحتاج أن يتم دراسته وستتم الاستعانة بالحوار الوطني في هذا الشأن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:21 GMTПалестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ضغوط مكثفة على إسرائيل وحماس لقبول عرض بايدن05:41 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. بايدن يعلن عن مقترح إسرائيلي من 3 مراحل لوقف الحربأمس, 05:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала