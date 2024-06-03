https://sarabic.ae/20240603/أنصار-الله-تعلن-مقتل-15-من-عناصرها-بغارات-أمريكية-بريطانية-على-اليمن-1089482282.html

"أنصار الله" تعلن مقتل 15 من عناصرها بغارات أمريكية بريطانية على اليمن

"أنصار الله" تعلن مقتل 15 من عناصرها بغارات أمريكية بريطانية على اليمن

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، "مقتل 15 من ضباطها بغارات أمريكية بريطانية على اليمن". 03.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-03T18:48+0000

2024-06-03T18:48+0000

2024-06-03T18:48+0000

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وقالت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للجماعة، إنه "تم في العاصمة صنعاء تشييع كوكبة من شهداء الوطن والقوات المسلحة، الذين سقطوا جراء قصف طيران العدو الأمريكي البريطاني على اليمن".ونشرت الوكالة أسماء من تم تشييعهم، وهم 15 فردا يحملون رتب بين رائد ونقيب وملازم.وذكرت قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله"، يوم الجمعة الماضي، أن "الغارات الأمريكية البريطانية على الحديدة والصليف، الليلة الماضية، أسفرت عن مقتل 16 شخصا وإصابة 35 آخرين".وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد أعلنت صباح الجمعة، أن القوات الأمريكية والبريطانية، نفذت ضربات استهدفت 13 موقعا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.وأضافت أن "هذه المواقع تمثل تهديدا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة"، مشيرة إلى أن "هذه الإجراءات ضرورية لحماية قواتنا، وضمان حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية".وقال زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي: "هناك تراجع في حركة السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية في المنطقة"، بعدما استهدفت الجماعة 129 سفينة منذ بدء عملياتها الداعمة لقطاع غزة، الذي يشهد حربا إسرائيلية تقترب من نهاية شهرها الثامن.وأكد الحوثي أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّا وكيفا".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.

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