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https://sarabic.ae/20240603/أنصار-الله-تعلن-مقتل-15-من-عناصرها-بغارات-أمريكية-بريطانية-على-اليمن-1089482282.html
"أنصار الله" تعلن مقتل 15 من عناصرها بغارات أمريكية بريطانية على اليمن
"أنصار الله" تعلن مقتل 15 من عناصرها بغارات أمريكية بريطانية على اليمن
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، "مقتل 15 من ضباطها بغارات أمريكية بريطانية على اليمن". 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T18:48+0000
2024-06-03T18:48+0000
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وقالت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للجماعة، إنه "تم في العاصمة صنعاء تشييع كوكبة من شهداء الوطن والقوات المسلحة، الذين سقطوا جراء قصف طيران العدو الأمريكي البريطاني على اليمن".ونشرت الوكالة أسماء من تم تشييعهم، وهم 15 فردا يحملون رتب بين رائد ونقيب وملازم.وذكرت قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله"، يوم الجمعة الماضي، أن "الغارات الأمريكية البريطانية على الحديدة والصليف، الليلة الماضية، أسفرت عن مقتل 16 شخصا وإصابة 35 آخرين".وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد أعلنت صباح الجمعة، أن القوات الأمريكية والبريطانية، نفذت ضربات استهدفت 13 موقعا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.وأضافت أن "هذه المواقع تمثل تهديدا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة"، مشيرة إلى أن "هذه الإجراءات ضرورية لحماية قواتنا، وضمان حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية".وقال زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي: "هناك تراجع في حركة السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية في المنطقة"، بعدما استهدفت الجماعة 129 سفينة منذ بدء عملياتها الداعمة لقطاع غزة، الذي يشهد حربا إسرائيلية تقترب من نهاية شهرها الثامن.وأكد الحوثي أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّا وكيفا".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
https://sarabic.ae/20240602/الجيش-الأمريكي-يعلن-إسقاط-صاروخين-ومسيرة-أطلقتها-أنصار-الله-في-البحر-الأحمر-1089430794.html
https://sarabic.ae/20240531/أنصار-الله-تستهدف-حاملة-الطائرات-الأمريكية-إيزنهاور-في-البحر-الأحمر-بصواريخ-باليستية-1089384123.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"أنصار الله" تعلن مقتل 15 من عناصرها بغارات أمريكية بريطانية على اليمن

18:48 GMT 03.06.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAISأحد أفراد قوات الأمن التابعة لـ أنصار الله خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين
أحد أفراد قوات الأمن التابعة لـ أنصار الله خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، "مقتل 15 من ضباطها بغارات أمريكية بريطانية على اليمن".
وقالت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للجماعة، إنه "تم في العاصمة صنعاء تشييع كوكبة من شهداء الوطن والقوات المسلحة، الذين سقطوا جراء قصف طيران العدو الأمريكي البريطاني على اليمن".
ونشرت الوكالة أسماء من تم تشييعهم، وهم 15 فردا يحملون رتب بين رائد ونقيب وملازم.
الأسطول الأمريكي - حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريغان وطراد الصواريخ شنسلورسفيل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
الجيش الأمريكي يعلن إسقاط صاروخين ومسيرة أطلقتها "أنصار الله" في البحر الأحمر
أمس, 12:14 GMT
وذكرت قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله"، يوم الجمعة الماضي، أن "الغارات الأمريكية البريطانية على الحديدة والصليف، الليلة الماضية، أسفرت عن مقتل 16 شخصا وإصابة 35 آخرين".
وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد أعلنت صباح الجمعة، أن القوات الأمريكية والبريطانية، نفذت ضربات استهدفت 13 موقعا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وأضافت أن "هذه المواقع تمثل تهديدا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة"، مشيرة إلى أن "هذه الإجراءات ضرورية لحماية قواتنا، وضمان حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية".
وقال زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي: "هناك تراجع في حركة السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية في المنطقة"، بعدما استهدفت الجماعة 129 سفينة منذ بدء عملياتها الداعمة لقطاع غزة، الذي يشهد حربا إسرائيلية تقترب من نهاية شهرها الثامن.
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"أنصار الله" تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" في البحر الأحمر بصواريخ بالستية
31 مايو, 10:50 GMT
وأكد الحوثي أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّا وكيفا".
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
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